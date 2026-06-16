Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä Ermitage Partners Oy:n valitukseen
17.6.2026 14:30:00 EEST | Finanssivalvonta | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus on 17.6.2026 antamallaan ratkaisulla hyväksynyt Ermitage Partners Oy:n vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan päätös, jolla kiellettiin Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoaminen ilman toimilupaa.
Ermitage Partners Oy:n valitus koski Finanssivalvonnan yhtiölle antamaa kieltopäätöstä. Finanssivalvonta kielsi 6.6.2023 sijoituspalvelulain 16 a luvun 1 §:n nojalla Ermitage Partners Oy:tä jatkamasta ja uudistamasta sijoituspalvelun tarjoamista lain vastaisesti. Yhtiön toiminta oli käsittänyt vaihtoehtorahastojen markkinointia. Se oli toiminnallaan mahdollistanut, että suomalaiset sijoittajat olivat voineet tehdä sijoituksia tiettyihin ulkomaisiin vaihtoehtorahastoihin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 27.11.2024 yhtiön valituksen.
Ermitage Partners Oy haki valituslupaa ja valitti Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka myönsi sille valitusluvan. Korkein hallinto-oikeus on hyväksynyt yhtiön vaatimuksen kumota Finanssivalvonnan 6.6.2023 tekemän päätöksen. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja Finanssivalvonnan päätökset. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on lainvoimainen.
Lisätietoja antaa
Armi Taipale osastopäällikkö, Pääomamarkkinoiden valvonta. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.
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