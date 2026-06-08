Museovirasto jakoi yli puoli miljoonaa euroa avustuksina kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin museoille ja gallerioille
17.6.2026 14:37:06 EEST | Museovirasto | Tiedote
Avustuksia jaettiin vuosina 2026–2027 järjestettävien taidenäyttelyn taiteilijapalkkioihin yhteensä 538 600 euroa. Avustusten turvin museot ja muut näyttelynjärjestäjät voivat maksaa kuvataiteilijoille palkkion taidenäyttelyä varten tehdystä työstä.
Näyttelypalkkioihin myönnettiin 63 avustusta 47 eri toimijalle ympäri Suomea, ja haettu summa oli yhteensä noin 620 000 euroa. Tällä kertaa Uudenmaan lisäksi avustuksia myönnettiin euromääräisesti eniten Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Päijät-Hämeeseen ja Pohjois-Pohjanmaalle.
Avustuksia jaettiin 153 taidenäyttelyn näyttelypalkkioihin yhteensä 371 taiteilijalle.
Keskimäräinen myönnetty avustussumma oli noin 8 500 euroa.
Avustusten saajien joukossa tällä kertaa oli esimerkiksi Sara Hildénin taidemuseo Tampereella, jonka näyttelyyn Vastamaalattua – Freshly Painted Museovirasto myönsi 22 300 euron avustuksen.
“Vastamaalattua Sara Hildénin taidemuseossa juhlistaa maalaustaidetta 22 nuoren taiteilijan uusin teoksin. Taiteilijoiden toimeentulo on museolle tärkeää, ja pyrimme vahvistamaan heidän tulovirtojaan hankkeillamme. Suomessa käytävä keskustelu ja näyttelyille myönnettävä tuki ovat olleet keskeisiä näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamisessa osaksi Sara Hildénin taidemuseon toimintaa. Tuki on erityisen tärkeää näin laajan ryhmänäyttelyn kuin Vastamaalattua toteuttamisessa”, kertoo museon näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen.
Avustuksella edistetään sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti vastuullista ja kestävää työtä taiteen parissa. Avustuksen tavoitteita ovat ensisijaisesti kuvataiteilijoiden taiteellisen työskentelyn ja kuvataiteen kehityksen tukeminen sekä laadukkaan kuvataiteen valtakunnallisen saatavuuden edistäminen.
Avustusta voidaan myöntää osarahoitukseksi näyttelypalkkion maksamiseksi ammattikuvataiteilijalle, jonka teoksia on esillä taidenäyttelyssä. Sitä voivat hakea ammatilliset museot sekä muut voittoa tavoittelemattomat ammatilliset näyttelynjärjestäjät kuten esimerkiksi taidehallit, taidekeskukset, valokuvakeskukset ja taiteilijajärjestöjen galleriat.
Näyttelypalkkioavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa. Seuraava hakukierros avautuu elokuussa 2026. Avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia-palvelussa.
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Yhteyshenkilöt
erikoisasiantuntija Anna Stockley, puh. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
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