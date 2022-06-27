Leader Foods Oy

Leader Foods Oy vetää takaisin proteiinipatukoita: Tuotteet sisältävät ilmoittamatonta kananmunaa

17.6.2026 15:07:39 EEST | Leader Foods Oy | Tiedote

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Alla olevien valmistuserien tuotteissa on käytetty raaka-ainetta, joka on sisältänyt kananmunaa, jota ei ole mainittu tuotteen valmistusaineiden luettelossa tai tuotetiedoissa. Tuotteet aiheuttavat riskin kananmunalle allergisille henkilöille. Muille tuotteet ovat turvallisia nautittavaksi. Takaisinveto ei koske muita kuin alla mainittuja Leader -proteiinituotteita.

Leader Performance Protein Soft White Chocolate
Leader Performance Protein Soft White Chocolate

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita ja eriä:

Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan kyseisten erien tuotteet myynnistä välittömästi. Virheellisiä tuotteita ostaneita kuluttajia pyydämme olemaan yhteydessä Leader Foodsin kuluttajapalveluun: leader.fi/feedback, puh 09 8364 7310. Hyvitystä varten pyydetään säilyttämään tuotteen pakkaus tai ottamaan kuva, josta käy ilmi tuotteen päiväys- ja erätiedot.

Avainsanat

leader foods oytakaisinvetokananmunaproteiinipatukat

Yhteyshenkilöt

Leader Foodsin kuluttajapalvelu: leader.fi/feedback, puh 09 8364 7310

Kuvat

Leader Performance Protein Soft White Chocolate
Leader Performance Protein Soft White Chocolate
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Leader Performance Protein Soft Chocolate Brownie
Leader Performance Protein Soft Chocolate Brownie
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Leader Performance Protein Crisp Choco Caramel
Leader Performance Protein Crisp Choco Caramel
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Promour Puffed Banana Toffee
Promour Puffed Banana Toffee
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TAKAISINVETOILMOITUS1.4.2022 11:40:15 EEST | Tiedote

Vedämme pois markkinoilta kaksi Vida 5-HTP tuote-erää, jotka sisältävät Griffonia simplicifolia -kasvin siemenuutetta. Vida Vahva 5-HTP:n ja Vida 5-HTP:n tuotteet on katsottu Vantaan ympäristökeskuksen mukaan hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi liian korkean kasviuutteen 5-hydroksitryptofaania (5-HTP):n pitoisuuden vuoksi. Ravintolisä on ollut Suomen markkinoilla yli 10 vuotta eikä tiedossamme ole käyttöön liittyviä reklamaatioita. Katsomme, ettei tuotteesta ole välitöntä vaaraa kuluttajalle.

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