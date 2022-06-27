Leader Foods Oy vetää takaisin proteiinipatukoita: Tuotteet sisältävät ilmoittamatonta kananmunaa
17.6.2026 15:07:39 EEST | Leader Foods Oy | Tiedote
Alla olevien valmistuserien tuotteissa on käytetty raaka-ainetta, joka on sisältänyt kananmunaa, jota ei ole mainittu tuotteen valmistusaineiden luettelossa tai tuotetiedoissa. Tuotteet aiheuttavat riskin kananmunalle allergisille henkilöille. Muille tuotteet ovat turvallisia nautittavaksi. Takaisinveto ei koske muita kuin alla mainittuja Leader -proteiinituotteita.
Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita ja eriä:
Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan kyseisten erien tuotteet myynnistä välittömästi. Virheellisiä tuotteita ostaneita kuluttajia pyydämme olemaan yhteydessä Leader Foodsin kuluttajapalveluun: leader.fi/feedback, puh 09 8364 7310. Hyvitystä varten pyydetään säilyttämään tuotteen pakkaus tai ottamaan kuva, josta käy ilmi tuotteen päiväys- ja erätiedot.
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Yhteyshenkilöt
Leader Foodsin kuluttajapalvelu: leader.fi/feedback, puh 09 8364 7310
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