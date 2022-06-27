Leader Foods Oy vetää takaisin proteiinipatukoita: Tuotteet sisältävät ilmoittamatonta kananmunaa

Alla olevien valmistuserien tuotteissa on käytetty raaka-ainetta, joka on sisältänyt kananmunaa, jota ei ole mainittu tuotteen valmistusaineiden luettelossa tai tuotetiedoissa. Tuotteet aiheuttavat riskin kananmunalle allergisille henkilöille. Muille tuotteet ovat turvallisia nautittavaksi. Takaisinveto ei koske muita kuin alla mainittuja Leader -proteiinituotteita.