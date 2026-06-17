Skuutit, pyöräily ja kesätapahtumat lisäävät Varhan päivystyksen potilasmäärää

Sähköpotkulautakausi on käynnistynyt, ja vaikka tältä kesältä tarkkaa tilastotietoa ei vielä ole, ilmiö näkyy Tyks Akuutin päivystyksen arjessa päivittäin.

– Sähköpotkulautatapaturmat ovat vakiintunut osa kesän päivystysarkea Varsinais-Suomessa. Vilkkaimpaan aikaan hoidamme yhteispäivystyksessä keskimäärin noin yhden tapaturman päivässä, kertoo Tyks Akuutin apulaisylilääkäri Maria Alanne.

Tyypillisiä tilanteita sähköpotkulaudalla ajamiseen liittyvissä onnettomuuksissa ovat kaatumiset vauhdissa tai törmäykset. Vammat vaihtelevat lievistä ruhjeista vakaviin vammoihin.

– Erityisesti pään ja kasvojen alueen vammat korostuvat. Niitä syntyy herkästi, jos kaadutaan kovassa vauhdissa ilman kypärää, Alanne toteaa.

Viime vuosien kehityksessä on nähty myös muutos loukkaantuneiden ikäprofiilissa. Vakavissa sähköpotkulautatapaturmissa loukkaantunut ei ole enää pelkästään nuori tai nuori aikuinen, vaan iäkkäämmätkin ovat kokeilleet sähköpotkulaudalla ajoa.

Kuljettajan päihteettömyys ehkäisisi monta vakavaa tapaturmaa

Maria Alanne toivoo, että liikenteessä liikkuvat ottaisivat paremmin oman terveytensä turvaamisen huomioon.

– Riskien välttämisellä tapaturmat vähenevät, erityisesti päihteettömyys sähköpotkulaudalla liikuttaessa vähentäisi vaaratilanteita, hän sanoo.

Päihtymys heikentää arviointikykyä ja johtaa usein vakavampiin vammoihin.

– Vakavissa onnettomuuksissa päihteet ovat valitettavan usein mukana. Se näkyy sekä vammojen vakavuudessa että siinä, millaisissa tilanteissa tapaturmat tapahtuvat, Alanne sanoo.

Keskimäärin noin kerran viikossa Tyks Akuutissa hoidetaan sähköpotkulautatapaturmassa syntyneitä vammoja, jotka vaativat leikkaushoitoa esimerkiksi murtumien vuoksi.

Varhan alueen tuoreimmat, suuntaa antavat luvut ovat vuodelta 2025. Varsinais-Suomessa hoidettiin 187 sähköpotkulautakuljettajaa ja lisäksi 11 loukkaantunutta jalankulkijaa. Tapaturmat johtivat 174 päivystyskäyntiin Tyks Akuutissa ja 30 käyntiin aivovammapoliklinikalla.

Kaikkiaan sähköpotkulautavammoihin liittyviä hoitotapahtumia kertyi erikoissairaanhoidossa lähes 500, joista 96 kohdistui traumaklinikkaan ja 67 suu- ja leukakirurgiaan.

Päivystysapu auttaa hoidon tarpeen arvioinnissa

Tyks Akuutin kesäkauden arkea kuormittavat myös pyöräilytapaturmat sekä kesätapahtumien yhteydessä sattuvat haaverit.

– Kesäilloissa liikutaan usein porukassa, ja silloin on tärkeää pitää huolta myös toisista. Tapahtumiin lähdettäessä ja sieltä palatessa kannattaa miettiä etukäteen turvallinen liikkumistapa. Varmistetaan, että kaikki pääsevät turvallisesti kotiin, eikä kukaan lähde liikkeelle päihtyneenä esimerkiksi sähköpotkulaudalla tai polkupyörällä, Alanne korostaa.

Tyks Akuutissa potilaat hoidetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Vaikka suurin osa kesän tapaturmista on lieviä, joukossa on myös vakavia tapauksia, jotka vaativat välitöntä hoitoa. Kaikki tilanteet eivät kuitenkaan edellytä päivystyskäyntiä.

Päivystysapu, jonka tavoittaa 24/7 puhelinnumerolla 116 117, auttaa arvioimaan hoidon tarvetta ja löytämään oikean hoitopaikan. Varhan terveysasemien kiirevastaanotolla hoidetaan äkillisiä terveysongelmia, jotka eivät vaadi päivystyshoitoa. Ennen lähtöä tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaan puhelimitse tai sähköisesti.

Henkeä uhkaavassa tilanteessa tulee aina soittaa hätänumeroon 112.

Päivystys ja ensihoito toimivat normaaliin tapaan läpi kesän

Kesä ei heikennä kiireellisten palveluiden saatavuutta. Varhan päivystys ja ensihoito toimivat normaalisti ympäri vuorokauden myös koko kesän ajan, ja hoitoon pääsee tarvittaessa viiveettä.

Monia kesän tapaturmia voidaan ehkäistä ennakoinnilla. Erityisesti sähköpotkulautailussa ja polkupyöräilyssä turvalliset valinnat korostuvat, koska ne vähentävät vakavien vammojen riskiä.

– Kypärän käyttö, maltillinen vauhti ja muiden huomioiminen liikenteessä ovat yksinkertaisia keinoja vähentää riskejä. Päihtyneenä ajaminen on kiellettyä ja lisää merkittävästi onnettomuusriskiä, Alanne muistuttaa.