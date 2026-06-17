ProAgria

Kutsu mansikkatiedotustilaisuuteen Kiteen Huikkolaan 24.6.2026

17.6.2026 15:15:46 EEST | ProAgria | Kutsu

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Pohjois-Karjalan Marjanviljelypiiri kutsuu Teidät mansikka-aiheiseen tiedotustilaisuuteen Kiteen Huikkolaan 24.6.2026 klo 11 alkaen!

Tilaisuuden aiheina: mansikan satonäkymät ja markkinatilanne, kesän ja talven säätilan vaikutus satoon ja sen kypsymiseen, vapaata keskustelua teemaan liittyen sekä esillä maistiaisia eri lajikkeista.
Tilaisuuden aiheina: mansikan satonäkymät ja markkinatilanne, kesän ja talven säätilan vaikutus satoon ja sen kypsymiseen, vapaata keskustelua teemaan liittyen sekä esillä maistiaisia eri lajikkeista.

Paikka: Tervosen luomutila
Huikkolantie 33, 82395 Kitee

Tilaisuuden aiheina:

– Mansikan satonäkymät ja markkinatilanne
– Kesän ja talven säätilan vaikutus satoon ja sen kypsymiseen
– Vapaata keskustelua teemaan liittyen
– Esillä maistiaisia eri lajikkeista

Tervetuloa!


Päivi Turunen        
sihteeri        
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto
P-K:n Marjanviljelypiiri        
p. 040 301 2452
paivi.turunen@proagria.fi

Avainsanat

proagriaitäsuomimarjanviljelymaataloushedelmänjamarjanviljelijäinliitto

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Tilaisuuden aiheina: mansikan satonäkymät ja markkinatilanne, kesän ja talven säätilan vaikutus satoon ja sen kypsymiseen, vapaata keskustelua teemaan liittyen sekä esillä maistiaisia eri lajikkeista.
Tilaisuuden aiheina: mansikan satonäkymät ja markkinatilanne, kesän ja talven säätilan vaikutus satoon ja sen kypsymiseen, vapaata keskustelua teemaan liittyen sekä esillä maistiaisia eri lajikkeista.
Lataa

Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

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