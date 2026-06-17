Kutsu mansikkatiedotustilaisuuteen Kiteen Huikkolaan 24.6.2026
17.6.2026 15:15:46 EEST | ProAgria | Kutsu
Pohjois-Karjalan Marjanviljelypiiri kutsuu Teidät mansikka-aiheiseen tiedotustilaisuuteen Kiteen Huikkolaan 24.6.2026 klo 11 alkaen!
Paikka: Tervosen luomutila
Huikkolantie 33, 82395 Kitee
Tilaisuuden aiheina:
– Mansikan satonäkymät ja markkinatilanne
– Kesän ja talven säätilan vaikutus satoon ja sen kypsymiseen
– Vapaata keskustelua teemaan liittyen
– Esillä maistiaisia eri lajikkeista
Tervetuloa!
Päivi Turunen
sihteeri
Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitto
P-K:n Marjanviljelypiiri
p. 040 301 2452
paivi.turunen@proagria.fi
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