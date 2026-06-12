Länsi-Uudenmaan SDP: Vammaisten tarvitsemat kuljetuspalvelut on turvattava

Länsi-Uudenmaan demarit edellyttävät, että vammaisille järjestetään heidän tarvitsemansa kuljetuspalvelut lain edellyttämällä tavalla.

Kuljetuspalvelujen on mahdollistettava opiskelu, työnteko, asiointi, harrastukset, yhteiskunnallinen osallistuminen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen. Vammaisella henkilöllä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus liikkua arjessaan ja tehdä elämäänsä kuuluvia matkoja, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Johanna Värmälä.

Hyvinvointialueella on velvollisuus järjestää vammaisen tarvitsema kohtuullinen liikkumisen tuki. Kohtuullisuutta arvioitaessa on huomioitava henkilön yksilölliset tarpeet, matkan pituus ja tarkoitus, matkojen määrä sekä se, missä alueen asukkaat tavanomaisesti asioivat ja liikkuvat.

Kuljetuspalvelujen laajuutta ja kohtuullisuutta ei voida määritellä pelkästään ennalta asetettujen kilometri- tai euromääräisten rajojen perusteella, aluehallituksen jäsen Elina Kokko toteaa.

Kuljetuspalvelujen toimintaohjeen tulee edistää vammaisten arjen sujuvuutta, joustavaa liikkumista, matkojen välipysähdyksien toteuttamista, matkojen säästämistä myöhempään ajankohtaan ja muita yksilöllisiä ratkaisuja.

Koska kuljetuspalvelujen tulee vastata aidosti vammaisen henkilön tarpeisiin, myös kuljetuspalveluja ohjaavan toimintaohjeen tulee olla kattava, toteaa aluehallituksen jäsen Pekka Räsänen.

Toimintaohjeeseen tarvitaan tarkennuksia

Demarit esittivät aluehallituksessa, että kuljetuspalvelujen ohjeita täydennetään vielä. Ohjeisiin halutaan lisätä tarkempia tietoja esimerkiksi siitä, miten kuljetus tilataan tolpalta, miten asiakas voi antaa palautetta ja miten toimitaan, jos palvelussa tulee häiriöitä. Lisäksi demarit haluavat arvion siitä, toimivatko matkat lähikuntiin riittävän hyvin.