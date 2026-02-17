EU-ranking: Suomi kuuluu halvimpien sähkön hintojen maiden joukkoon – silti moni kuluttaja jää ilman suurimpia säästöjä
17.6.2026 19:05:30 EEST | 1KOMMA5° Suomi | Tiedote
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Suomessa sähkö maksaa keskimäärin 23 snt/kWh, kun Saksassa kuluttajat maksavat lähes tuplasti enemmän.
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Keskimääräinen sähkön hinta ei kuitenkaan kerro koko totuutta: sähkön hinnat voivat vaihdella voimakkaasti.
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Joustava kulutus, energiavarastot ja älykäs energiahallinta voivat tuoda kuluttajille merkittäviä lisäsäästöjä.
Helsinki, Suomi, 17.kesäkuuta 2026 – Suomi kuuluu Euroopan unionin halvimpien sähkön hintojen maiden joukkoon. Eurostatin tuoreimpien saatavilla olevien tietojen mukaan suomalaiset kotitaloudet maksavat sähköstään keskimäärin 23 senttiä kilowattitunnilta, kun EU:n keskiarvo on 29 senttiä.¹
Suomi sijoittuu vertailussa EU:n seitsemänneksi halvimpien sähkön hintojen maiden joukkoon yhdessä Viron kanssa. Kalleinta sähkö on Irlannissa, jossa kotitaloudet maksavat keskimäärin 40 senttiä kilowattitunnilta. Saksassa sähkön keskihinta on 39 senttiä.¹
Vaikka suomalaiset nauttivat eurooppalaisittain edullisesta sähköstä, alhainen keskihinta ei automaattisesti tarkoita mahdollisimman pientä sähkölaskua.
Keskimääräinen sähkön hinta ei kerro koko totuutta
Suomen sähkömarkkina on muuttunut nopeasti viime vuosina. Tuulivoiman osuuden kasvu on tuonut markkinoille runsaasti edullista sähköä, mutta samalla hinnat voivat vaihdella nopeasti sääolosuhteiden, kulutushuippujen ja tuotantotilanteen mukaan.
Yksittäisten tuntien välillä sähkön hinta voi vaihdella huomattavasti. Kuluttajan näkökulmasta ratkaisevaa ei enää ole pelkästään sähkön keskihinta, vaan myös se, miten sähkön käyttö ajoitetaan.
”Suomessa sähkö on eurooppalaisittain erittäin edullista, mutta samalla markkinoiden hintavaihtelut voivat olla erittäin suuria. Kuluttajan kannalta ratkaisevaa ei enää ole pelkästään se, paljonko sähkö maksaa keskimäärin, vaan milloin sitä käytetään”, sanoo Ricardo Pacheco, 1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja.
Siinä missä monissa Euroopan maissa keskustellaan edelleen korkeista sähkön hinnoista, Suomessa yhä suurempi osa säästöpotentiaalista syntyy kulutuksen ajoittamisesta.
Kulutuksen ajoittamisesta on tullut uusi säästökeino
Hintavaihteluiden kasvaessa kulutuksen ajoittamisesta on tullut yksi tehokkaimmista tavoista pienentää sähkölaskua.
Kotitalouksissa joustavia sähkönkulutuskohteita ovat esimerkiksi lämpöpumput, käyttöveden lämmitys, sähköautojen lataus ja akkujärjestelmät. Älykkäät energianhallintajärjestelmät voivat ohjata näitä automaattisesti niille tunneille, jolloin sähköä on markkinoilla runsaasti saatavilla ja sen hinta on alhainen.
Kuluttajalle tämä tarkoittaa mahdollisuutta hyödyntää markkinoiden halvimmat tunnit ilman jatkuvaa sähkön hinnan seuraamista.
Uusiutuvan energiantuotannon kasvaessa joustavuuden merkitys korostuu entisestään. Mitä paremmin sähkön kulutus mukautuu tuotannon vaihteluihin, sitä tehokkaammin markkinoiden edullinen sähkö voidaan hyödyntää.
Joustavuus hyödyttää sekä kuluttajaa että sähköjärjestelmää
Kulutuksen joustava ohjaus ei vähennä ainoastaan yksittäisten kotitalouksien kustannuksia. Se auttaa myös tasapainottamaan sähköjärjestelmää tilanteessa, jossa uusiutuvan energian osuus kasvaa nopeasti.
Kun kulutusta voidaan siirtää ajankohtiin, jolloin sähköä on runsaasti saatavilla, sähköverkon kuormitus tasaantuu ja tarve kalliille tasapainotustoimenpiteille vähenee. Samalla uusiutuvan energian hyödyntäminen tehostuu.
"Suomella on erinomaiset edellytykset hyödyntää uusiutuvan energian tarjoamat mahdollisuudet. Mitä paremmin sähkön kulutus seuraa uusiutuvan tuotannon vaihtelua, sitä enemmän hyötyvät sekä kuluttajat että koko energiajärjestelmä”, sanoo Pacheco, 1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja.
Suomen vahvuus on jo nyt edullinen sähkö. Seuraava askel on varmistaa, että kuluttajat pystyvät hyödyntämään sen täyden arvon.
– Loppu –
Lähteet:
1Euroopan komissio, Eurostat (https://ec.europa.eu/), kotitalouksien sähkön hinnat Euroopan unionissa, vuoden 2025 toinen puolisko. [Viitattu 17.6.2026]
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