Tuska 2026 juhlitaan Suvilahdessa tulevana viikonloppuna – Alla tietopaketti festivaalin järjestelyistä

Ohjelma ja aikataulut

Festivaalialue on auki perjantaina 26.6. klo 14–01, lauantaina 27.6. klo 13–01 ja sunnuntaina 28.6. klo 14–00. Jokaisen päivän viimeinen artisti lopettaa esityksensä noin tuntia ennen porttien sulkeutumista.



Esiintyjien soittoajat löytyvät täältä. Muista myös Tuska-sovellus, jossa voi rakentaa oman festariaikataulun muistutuksineen.

Saapuminen ja poistuminen

Yleisöportti sijaitsee viime vuosien tapaan lähellä Kauppakeskus Rediä, Koksikadun ja Leonkadun risteyksen tuntumassa.

Suosittelemme saapumaan paikalle julkisilla kulkuvälineillä, esimerkiksi metrolla Kalasataman metroasemalle. Metroliikenne kulkee sekä perjantai- että lauantaiyönä kaksi tuntia normaalia pidempään. Kalasatamaan on myös useita bussiyhteyksiä. Kannattaa kuitenkin varata liikkumiseen aikaa.

Rannekkeenvaihto

Tuskaan odotetaan tänäkin vuonna yli 60 tuhatta kävijää. Ruuhkien välttämiseksi suosittelemme vaihtamaan liput rannekkeisiin jo festivaalia edeltävinä päivinä, mikäli mahdollista. Ennakkorannekkeenvaihto avataan jo tiistaina.



Jokainen lippu tulee vaihtaa rannekkeeseen henkilökohtaisesti. Rannekkeenvaihto tapahtuu Tuska Check In -pisteessä, kauppakeskus Redin 2. kerroksessa.

Liput ja ikäraja

Lipunmyynti on ollut ennätysvilkasta. Perjantain päiväliput ja kaikki VIP-liput ovat loppuunmyyty. Muita lipputyyppejä on vielä toistaiseksi saatavilla ja ne ovat myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppanien verkostoissa Tiketissä ja Lippu.fi:ssä.

Tuskan ikäraja on 18 vuotta. Sunnuntaina 28.6. klo 14–18 vietetään Pikku-Tuskaa, jolloin lapset (0-12v) ovat tervetulleita Tuskan festivaalialueelle lipullisen aikuisen mukana. Emme suosittele aivan pienten lasten tuomista festivaalialueelle.

Turvallisuus ja esteettömyys

Festivaalialueen sisääntuloporteilla tehdään rannekkeentarkastuksen yhteydessä turvatarkastus. Tuskan sivuilta löytyy lisätietoa siitä, mitä alueelle saa tuoda ja mitä ei. Tavaroita voi myös jättää säilytykseen narikkaan.

Tuskassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Mahdollisissa ongelmatilanteissa käänny järjestyksenvalvojien puoleen. Myös häirintäyhdyshenkilö päivystää paikan päällä koko festivaalin ajan. Esteettömyydestä ja saavutettavuudesta löytyy lisätietoa Tuskan sivuilta.

Tuplabazaari & ruoka ja juoma

Tuskasta löydät tänä vuonna koko joukon ruoka- ja juomamyyjiä, oheistuotteiden myyjiä sekä esimerkiksi tatuoijia.

Oheistuotteiden myyjät löydät tänä vuonna Tuplabazaariksi nimetyltä alueelta KVLT Stagen ja sauna-alueen välistä. Tatuoijat pitävät majaansa KVLT Stagea vastapäätä.

Ruoka- ja juomamyyjät ovat levittäytyneet pitkin koko festivaalialuetta, joten kannattaa pitää silmät auki liikkuessaan, Tuska-sovelluksesta löydät ruokapaikkojen tarkemmat sijainnit.

Tarkempaa tietoa yllämainitusta tarjonnasta löytyy täältä.

Tuska Forum by Bleeding Metal

Tuskan keskusteluohjelma, Tuska Forum, palaa tänäkin vuonna alueelle, keskittyen ihmisiin raskaan musiikin takana ja ympärillä.

Mukana keskustelemassa on artisteja, asiantuntijoita ja muita tekijöitä, jotka raottavat verhoa metallin takahuoneisiin ja yhteisömme ytimeen.

Jo tuttuun tapaan luovana voimana Tuska Forumin ohjelman takaa löytyy saksalais-ecuadorilainen toimittaja ja Bleeding Metal -podcastin perustaja Cristina “Kiki” Mlynek.

Tänä vuonna haastattelijana Kikin ohella lavalla nähdään myös kirjailija ja toimittaja Jussi Ahlroth.

Ajantasainen Tuska Forum -ohjelma ja aikataulu päivittyvät Tuskan verkkosivuille.

Festivaalialueen kartta

Festivaalialueen kartta löytyy Tuskan info-sivulta. Tutustu jo ennakkoon missä mikäkin sijaitsee ja mistä kaipaamasi palvelut löytyvät.

Maksuvälineet

Tuska on tänäkin vuonna käteisetön festivaali. Maksuvälineinä toimivat luotto- ja debit-kortit sekä mobiilimaksaminen.

Alueen liikennejärjestelyt

Kalasataman alueen liikennejärjestelyihin tulee joitakin muutoksia festivaalialueen pystytyksen, Tuska-viikonlopun ja alueen purun ajaksi. Alueen asukkaita ja muita käyttäjiä pyydetään huomioimaan mahdolliset reittimuutokset ja varaamaan tavallista enemmän aikaa Kalasataman alueella liikkumiseen. Lähistön asukkaille on tiedotettu muutoksista suorapostituksena koteihin ja alueella on myös selkeät kyltitykset.

Yhteistyössä: ​​Fortum, Helsinki, Karhu, Radio City, Redi

TUSKA 26.–28.6.2026

Helsinki, Suvilahti

#TuskaFestival

*** Tiedoksi medialle:

Tällä viikolla on mahdollista päästä kuvaamaan festivaalialueen pystytystä ja haastattelemaan tapahtumajärjestäjiä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: heta.hyttinen@gingervine.com