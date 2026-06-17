Uutta tietoa ja käytännön ratkaisuja ProAgrian osastolta Farmarista

Tule keskustelemaan, kysymään ja sparraamaan asioita ProAgrian asiantuntijoiden kanssa Farmariin. Saat mukaasi konkreettisia ideoita ja työkaluja sekä uusinta tietoa.

– ProAgrian asiantuntijat auttavat yrittäjiä arjen päätöksissä ja pitkän aikavälin kehittämisessä. Asiantuntijatiimien kautta asiakkaillamme on käytössä koko ProAgrian osaaminen. Osastolla pääset suoraan keskustelemaan eri alojen huippujen kanssa aina viljelystä ja kotieläintuotannon kehittämisestä talousjohtamiseen ja omistajanvaihdoksiin, kertoo markkinointipäällikkö Inkeri Hennola ProAgria Keskusten Liitosta.

Täsmäviljelyä, dataa ja vastuullisuutta käytäntöön

Viljelyn kehittämisessä kannattavuutta voidaan hakea esimerkiksi täsmäviljelyllä. ProAgrian osastolla esitellään, miten tiheä maanäytteenotto, dronen tuottama tieto ja SAP-analyysit tuodaan osaksi käytännön viljelysuunnittelua.

Lisäksi tutustuttavissa on vastuullisen viljelyn raportti, joka kokoaa yhteen keskeiset mittarit, kuten pölyttäjiä suosivien kasvien osuuden, typen ja fosforin hyväksikäytön sekä peltojen hiilivarannon muutoksen. Tietoa ja oppia osastolta saa myös maan kasvukunnon parantamiseen ja sadon kasvattamiseen.

Talouden hallinnalla lisää kannattavuutta

ProAgria on Suomen suurin maatalouden ja maaseutuyritysten tilitoimisto. Asiantuntijat esittelevät osastolla sähköisiä taloushallinnon ratkaisuja, joiden avulla tiedot pysyvät ajan tasalla ja riskien hallinta helpottuu.

Osastolla saat myös käytännönläheistä tukea omistajanvaihdokseen ja yhtiöittämiseen. Tarjolla on vinkkejä prosessin eri vaiheisiin sekä mukaan napattava Sukupolvenvaihdoksen tiekartta.

Kannattavuutta kotieläintuotantoon

Kotieläintuotannon kehittämiseen osastolla esitellään muun muassa keinoja havainnoida ruokinnan onnistumista ja kehittää tuotannon kannattavuutta. Osastolla pääset tutustumaan käytännössä asiantuntijan työvälineisiin ja saat vinkkejä omaan arkeesi.

Käytännön työkaluna esitellään maidon yksikkökustannuslaskuri, jolla voi simuloida kulujen ja tuottojen vaikutusta kannattavuuteen ja verrata tuloksia muihin tiloihin.

Maaseutukiinteistökauppaan asiantuntevaa apua

ProAgrian osastolla pääsee tapaamaan myös ProAgria Kiinteistönvälityksen välittäjiä sekä tutustumaan myynnissä oleviin peltoihin, maatiloihin ja muihin maaseutukiinteistöihin. Välittäjiltä saa ajankohtaista tietoa maaseutukiinteistöjen markkinasta, myynnin erityispiirteistä sekä vinkkejä onnistuneeseen kauppaan.

Önni Möö ja Peruna seikkailevat Farmarissa

Perheen pienempiä Farmarissa viihdyttävät Önni Möö ja Peruna, jotka johdattavat lapset maatalouden maailmaan leikin ja tekemisen kautta. Önni Möön ja Perunan löydät myös ProAgria-osastojen yhteydestä.

ProAgria löytyy Farmarista osastolta A360. Maidontuotannon asiantuntijoita on tavattavissa osastolla KE261 ja lammasasiantuntijat osastolla KE177.