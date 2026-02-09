Demarimepit kritisoivat parlamentin enemmistön palautuslinjaa
17.6.2026 16:11:41 EEST | Eero Heinäluoma | Tiedote
Maahanmuuttojärjestelmä tarvitsee toimiakseen myös palauttamispäätöksiä. Jos oleskeluoikeutta ei ole, on palauttamisen myös toteuduttava.
Tällä hetkellä alle puolet palautuspäätöksistä toteutuu käytännössä, ja siksi tarve yhteisille, tehokkaammille ja yhdenmukaisille EU-menettelyille on aito. Palautusten on kuitenkin oltava ihmisarvoa kunnioittavia.
Tänään EU-parlamentti äänesti uudesta palautuksia koskevasta neuvottelutuloksesta. Ikävä kyllä tähän neuvottelutulokseen oli leivottu äärioikeiston ajamana useita kohtia, jotka heikentävät oikeusturvaa ja erityisesti lasten oikeuksien suojaa. Erityisen huolestuttavaa on, että lapsia voitaisiin sijoittaa paluukeskuksiin EU:n ulkopuolella. Säilöön otettuja henkilöitä voitaisiin sijoittaa samalle alueelle rikoksista tuomittujen kanssa, ja maihin, joissa ihmiset voivat joutua vainon, kidutuksen tai muun epäinhimillisen kohtelun kohteeksi.
Mielestämme tarve yhteisille paluumenettelyille on todellinen, mutta se pitää tehdä tavalla, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja erityisesti lasten oikeuksia. Koska neuvottelutulos ei täytä näitä reunaehtoja, emme voineet antaa sille tukeamme.
Euroopan parlamentin jäsenet
Maria Guzenina S&D
Eero Heinäluoma S&D
Yhteyshenkilöt
Maria LoimaErityisavustajaPuh:+358 44 0863183maria.loima@europarl.europa.eu
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