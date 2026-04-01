Build-A-Bear-työpaja avasi ovensa Helsinki-Vantaan lentoasemalla – nyt matkan ensimmäinen muisto luodaan omin käsin jo terminaalissa
17.6.2026 16:50:11 EEST | XS Lelut | Tiedote
Matkustaminen on täynnä odotusta, elämyksiä ja unohtumattomia muistoja. Nyt näihin hetkiin on mahdollista tuoda mukaan myös aivan uudenlainen (pörröinen) matkakumppani, sillä Build-A-Bear-työpaja on avannut uuden toimipisteen Helsinki-Vantaan lentoasemalle XS Lelut -myymälän yhteyteen.
Build-A-Bear-työpaja tarjoaa ainutlaatuisen pehmoleluelämyksen, jossa jokainen voi luoda täysin oman pörröisen ystävän alusta alkaen työpajan vaiheiden myötä. Asiakkaat pääsevät valitsemaan suosikkihahmonsa, täyttämään sen pehmeäksi, lisäämään sydämen sekä viimeistelemään uuden ystävänsä erilaisilla asuilla, tarvikkeilla ja persoonallisilla yksityiskohdilla, kuten äänitteillä tai sykkivällä sydämellä. Lopputuloksena syntyy yksilöllinen pehmo, jolla on oma tarinansa – ja joka kulkee mukana matkasta toiseen.
Lentoasema on paikka, jossa uudet seikkailut alkavat ja muistot syntyvät. Build-A-Bear-työpaja tuo matkustamiseen ripauksen lisää taikaa tarjoamalla mahdollisuuden luoda erityinen matkamuisto jo ennen koneeseen nousemista – tai löytää täydellinen tuliainen kotiin vietäväksi, jos kyseessä onkin matkan viimeinen etappi. Monelle lapselle oma pehmoystävä on tärkeä matkakaveri, joka tuo turvaa ja palan kotia uusiin ympäristöihin.
Helsinki-Vantaan toimipisteessä on tarjolla suosikkivalikoima Build-A-Bearin rakastettuja klassikkohahmoja, ihastuttavia uutuuksia sekä Suomi-tuotteita, joita on saatavilla vain Suomessa. Näiden avulla matkustajat voivat luoda aidosti ainutlaatuisia pehmoelämyksiä, joita ei löydy mistään muualta.
Build-A-Bear-työpajan ytimessä on personointi ja omannäköisten muistojen luominen. Jokainen pehmo kertoo omistajansa tarinaa – olipa kyseessä ensimmäinen ulkomaanmatka, kauan odotettu lomaseikkailu, perheen yhteinen viikonloppureissu tai erityinen tuliainen rakkaalle ihmiselle. Pehmo ei ole vain matkamuisto, vaan konkreettinen muisto hetkestä, paikasta ja kokemuksesta.
Helsinki-Vantaan uusi toimipiste täydentää Build-A-Bear-työpajojen Suomen verkostoa, johon kuuluvat myös toimipisteet Helsingin Stockmann-tavaratalossa sekä Espoossa kauppakeskus Sellossa. Helsinki-Vantaan lentoasema toimii vuosittain miljoonien matkustajien kauttakulkupaikkana, mikä tekee siitä luontevan sijainnin kansainvälisesti tunnetulle Build-A-Bear-konseptille.
Olipa kyseessä loman ensimmäinen muisto, unohtumaton tuliainen tai uusi paras matkakaveri, Build-A-Bear Workshop tarjoaa mahdollisuuden tehdä matkasta vieläkin henkilökohtaisempi, elämyksellisempi ja ikimuistoisempi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Triin SõberAnvol Oy / XS LelutPuh:040 8400158triin.sober@anvol.eu
Linda LoukamoAnvol Oy / XS LelutPuh:0408202458linda.loukamo@anvol.eu
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta XS Lelut
TAKAISINVETO1.4.2026 14:54:24 EEST | Tiedote
TAKAISINVETO: CP HS-6 Stretchy Sand-Karotte – EAN 4032722967176
XS Lelut vahvisti esihenkilötyötä Iloa ja työkaluja johtamiseen -hankkeessa – henkilöstökokemus johtamisen ytimeen3.3.2026 12:08:44 EET | Artikkeli
XS Lelut on toteuttanut myymäläpäälliköilleen Työsuojelurahaston tuella vuoden mittaisen johtamisen kehityshankkeen Työkaluja ja iloa johtamiseen, missä keskityttiin esihenkilöiden itsetuntemukseen, vuorovaikutustaitoihin ja valmentavaan johtamisotteeseen.
Joulun 2025 kuumimmat lelutrendit singahtavat hyllyille ja koteihin somesta ja suoratoistosta – mukana tietysti Labubu17.12.2025 11:05:57 EET | Artikkeli
Tämän joulun hittileluiksi ovat selvästi nousseet somesta ja tv-sarjoista tutut hahmot ja esineet.
Ikoninen Build-A-Bear saapuu Espooseen!17.10.2025 13:13:16 EEST | Uutinen
Kauppakeskus Sellon XS Lelut -myymälään avataan upouusi Build-A-Bear-työpaja 25.10.2025! Ikonisessa nalletyöpajassa vierailijat pääsevät luomaan yksilöllisiä pehmoleluja valitsemalla itse kaiken alkaen pehmon ulkonäöstä aina haluttuihin vaatteeisiin, asusteisiin, ääneen ja jopa tuoksuun. Jokainen uusi pehmoleluystävä saa myös erityisen syntymätodistuksen, joka varmistaa, että pörrö on yhtä ainutlaatuinen kuin sen tekijä!
Labubu-villitys rantautuu Suomeen – myyntitapahtuma Helsingin Stockmannilla 1.7. klo 12.00!30.6.2025 14:46:17 EEST | Tiedote
Aitoa ja alkuperäistä Pop Martin Labubua voi olla vaikea löytää – nyt XS Lelut tuo otukset rysäyksellä saataville Helsingin Stockmannin myymäläänsä 1.7.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme