Build-A-Bear-työpaja avasi ovensa Helsinki-Vantaan lentoasemalla – nyt matkan ensimmäinen muisto luodaan omin käsin jo terminaalissa

Build-A-Bear-työpaja tarjoaa ainutlaatuisen pehmoleluelämyksen, jossa jokainen voi luoda täysin oman pörröisen ystävän alusta alkaen työpajan vaiheiden myötä. Asiakkaat pääsevät valitsemaan suosikkihahmonsa, täyttämään sen pehmeäksi, lisäämään sydämen sekä viimeistelemään uuden ystävänsä erilaisilla asuilla, tarvikkeilla ja persoonallisilla yksityiskohdilla, kuten äänitteillä tai sykkivällä sydämellä. Lopputuloksena syntyy yksilöllinen pehmo, jolla on oma tarinansa – ja joka kulkee mukana matkasta toiseen.



Lentoasema on paikka, jossa uudet seikkailut alkavat ja muistot syntyvät. Build-A-Bear-työpaja tuo matkustamiseen ripauksen lisää taikaa tarjoamalla mahdollisuuden luoda erityinen matkamuisto jo ennen koneeseen nousemista – tai löytää täydellinen tuliainen kotiin vietäväksi, jos kyseessä onkin matkan viimeinen etappi. Monelle lapselle oma pehmoystävä on tärkeä matkakaveri, joka tuo turvaa ja palan kotia uusiin ympäristöihin.

Helsinki-Vantaan toimipisteessä on tarjolla suosikkivalikoima Build-A-Bearin rakastettuja klassikkohahmoja, ihastuttavia uutuuksia sekä Suomi-tuotteita, joita on saatavilla vain Suomessa. Näiden avulla matkustajat voivat luoda aidosti ainutlaatuisia pehmoelämyksiä, joita ei löydy mistään muualta.



Build-A-Bear-työpajan ytimessä on personointi ja omannäköisten muistojen luominen. Jokainen pehmo kertoo omistajansa tarinaa – olipa kyseessä ensimmäinen ulkomaanmatka, kauan odotettu lomaseikkailu, perheen yhteinen viikonloppureissu tai erityinen tuliainen rakkaalle ihmiselle. Pehmo ei ole vain matkamuisto, vaan konkreettinen muisto hetkestä, paikasta ja kokemuksesta.



Helsinki-Vantaan uusi toimipiste täydentää Build-A-Bear-työpajojen Suomen verkostoa, johon kuuluvat myös toimipisteet Helsingin Stockmann-tavaratalossa sekä Espoossa kauppakeskus Sellossa. Helsinki-Vantaan lentoasema toimii vuosittain miljoonien matkustajien kauttakulkupaikkana, mikä tekee siitä luontevan sijainnin kansainvälisesti tunnetulle Build-A-Bear-konseptille.



Olipa kyseessä loman ensimmäinen muisto, unohtumaton tuliainen tai uusi paras matkakaveri, Build-A-Bear Workshop tarjoaa mahdollisuuden tehdä matkasta vieläkin henkilökohtaisempi, elämyksellisempi ja ikimuistoisempi.