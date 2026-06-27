Kirsi Kunnas -runopalkinto 2026 myönnetään Kajaanin runoviikolle

Kirsi Kunnas -palkinto perustettiin vuonna 2017 Kirsi Kunnaksen (1924–2021) 70-vuotistaiteilijajuhlan kunniaksi. Palkinnon tavoitteena on nostaa esiin elävää ja vaikuttavaa runoutta ja runokulttuuria. Tänä vuonna Kirsi Kunnas -palkinto päätettiin osoittaa Kajaanin runoviikolle, joka on edistänyt ja tehnyt pitkäjänteistä työtä elävän runouden näkyvyyden hyväksi.

Palkintoraadin perustelut:

Raati päätti vuonna 2026 yksimielisesti, että Kirsi Kunnas -palkinto myönnetään Kajaanin runoviikolle. Palkitsemalla jo vuodesta 1976 toimineen Kajaanin runoviikon kunnioitamme ennen kaikkea ainutlaatuista yhteisöllisyyttä, joka tapahtumassa kasvaa runon ja runouden ympärille.

Kajaanin runoviikko on vuosittain järjestettävä, monipuolinen ja korkeatasoinen, uudistumiskykyinen, perinteitä ja nykyaikaa sekä eri taiteenlajeja yhdistävä runofestivaali. Festivaali tarjoaa lämminhenkisen ja intiimin kohtaamispaikan yleisölle sekä runon ja sanataiteen tekijöille. Kajaanin runoviikko on aidosti osallistava. Ohjelmassa on vuosittain mahdollisuus nousta lavalle lausumaan ja mukana on useita maksuttomia tilaisuuksia. Kantavana voimana tapahtuman järjestelyissä on ollut alusta saakka kainuulainen talkooväki.

Yhteisöllisyys on digitalisoituvassa nykyajassa yhä tärkeämmäksi kasvava voima. Se luo kestävyyttä myös matkalla kohti tuntematonta ja alati epävarmemmalta vaikuttavaa tulevaisuutta. Erityisesti luomalla osallisuuden kokemusta Kajaanin runoviikolla tavoitetaan aina uusia yleisöjä, kuten nuoria ja monista erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Esimerkkeinä osallistavuudesta mainittakoon vuoden 2026 Kajaani 375 -runokilpailu - kaikille avoin, nuoriakin runoilemaan kannustava runokilpailu, sekä juhlavuoden 2026 ohjelmassa korostuvat monikulttuurisuuden teemat ja saavutettavuus.

WSOY ja WSOY:n kirjallisuussäätiö myöntävät 10 000 euron suuruisen palkinnon aikuisten tai lastenrunouden runoteokselle, runoilijalle tai runoutta edistäneelle toimijalle. Palkinnon saajan valitsee viisihenkinen asiantuntijaraati. Vuoden 2026 palkintoraatiin kuuluivat raadin puheenjohtajana toiminut WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Mirjam Ilvas, WSOY:n lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Paula Halkola sekä WSOY:n kirjallisuussäätiön edustajina hallituksen jäsenet Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Emmi Jäkkö sekä dosentti Tiina Käkelä.

Lisätietoja:

Raadin puheenjohtaja Mirjam Ilvas, mirjam.ilvas@wsoy.fi 050 352 1545



