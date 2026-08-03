Petolliset alkaa 5.9. – tässä ovat uudet kilpailijat!: "Aion voittaa kusettamalla"

Suosikkisarja Petolliset kylvää epäilyksiä ja salaperäisiä kuiskailuja Vanajanlinnassa jälleen syyskuussa.

Heti kauden aluksi kilpailijat saavat hämmästyä, sillä peliin astelee tällä kertaa vain 19 kilpailijaa. Tyhjä tuoli pyöreän pöydän ääressä sekä tyhjä kehys aamiaishuoneen seinällä saavat salaliittoteoriat liikkeelle, ja niiden suojissa uudet petolliset aloittavat urakkansa kenenkään huomaamatta.

Linnanherrana naruista vetelee tuttuun tapaan Christoffer Strandberg.

Mukana pelaamassa ovat: näyttelijä Kai Vaine, artisti Joalin, laulaja Kurre Westerlund, yrittäjä Piritta Hagman, sisällöntuottaja Miska Haakana, yrittäjä Michele "Minttu" Murphy-Kaulanen, koomikko Laura Haimila, tanssija Ansku Bergström, mediapersoona Arttu Mustonen, toimittaja Ina Mikkola, ex-jääkiekkoilija Sami Helenius, radio- ja podcastjuontaja Tytti Junna, laulaja-lauluntekijä Teemu Roivainen, mediapersoona Aleksi Rantamaa, toimittaja Renaz Ebrahimi, koomikko Laura Haimila, vaikuttaja ja aktivisti Elisa Malik, tubettaja Teemu Vuorela, podcastaaja Atte Salminen ja tanssija Leevi Lehtonen.

Kauden edetessä petolliset eivät kuitenkaan selviä helpolla, sillä he joutuvat toimimaan häikäilemättömästi uskollisten katseiden alla, ja epäilysten valokeila siirtyykin heihin nopeasti.

Tehtävissä kilpailijat joutuvat kohtaamaan arvoituksia, kummituksia, ruumiita sekä kiperiä valintoja. Uskollisille tarjoutuu ennennäkemättömiä tilaisuuksia päästä juttusille petollisten kanssa, mutta nähtäväksi jää, miten he osaavat sen hyödyntää.

Ruudussa nähtävä Yölliset päiväkirjat päästävät jälleen katsojat mukaan kilpailijoiden hotellihuoneisiin ja yöllisiin ajatuskulkuihin.

Petolliset alkaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 5.9.

Osallistujien pressikuvat pääset lataamaan TÄÄLTÄ

KUTSU:

Tervetuloa tapaamaan Petolliset-osallistujia ja kuulemaan uuden kauden tuoreimmat kuulumiset pressitilaisuuteen keskiviikkona 19.8. Hotelli St. Georgen Wintergardeniin klo 12.

Christoffer Strandbergin juontamassa tilaisuudessa on tarjolla lounas.

Ilmoittaudu mukaan pressiin viestinnän asiantuntijalle:

mia.paavonen@nelonenmedia.fi

Tutustu alla uuden kauden kilpailijoihin:

ALEKSI RANTAMAA, mediapersoona

”Jos olen uskollinen, joka murhataan ekana yönä, niin kyllä minä niin mieleni pahoitan!”

Somepioneeri ja toimittaja Aleksi on puheen ammattilainen, ja mies uskoo osaavansa manipuloinnin taidon. Hän tietää voivansa ärsyttää ihmisiä sillä, että on julkisesti podcastissaan arvokonservatiivi.

Vaikka Aleksi on omien sanojensa mukaan Suomen uskollisin mies, ei miehellä olisi minkäänlaista moraalista dilemmaa olla Petollinen! Hänen taktiikkanaan Petollisissa on rakentaa luottamusta päivästä yksi, mutta tehdä vastustajista finaalipöydässä pellejä.

MISKA HAAKANA, sisällöntuottaja ja näyttelijä

”Joka tässä pelissä luottaa toiseen, on tyhmä kuin saapas!”

Useisiin kilpailuformaatteihin voitokkaastikin osallistunutta Miskaa kiehtoo sekä uskollisen että petollisen roolit täysin fifty-fifty! Näyttelijänä ja sisällöntuottajana vaikuttava Miska ystävystyy helposti ja aikoo rakentaa taktiikkansa pelissä niin, että saa syötettyä muille narratiiveja.

Miska on hyvä saamaan epäilykset pois itsestään ja ihmiset luottavat häneen helposti. Tokikaan hän itse ei aio luottaa kehenkään ja ihmettelee miksi jengi pelaa joukkueena, sillä hän näkee Petolliset täysin yksilöpelinä. Tehtävät Miska aikoo vetää täysillä ja hän on valmis laittamaan kaikkeni peliin, jotta tuhoaa joka ikisen vastustajansa tässä pelissä!

TYTTI JUNNA, radio- ja podcastjuontaja

”En ole edes miettinyt uskollisen roolia ennakkoon, kaikki strategiani pohjaavat petollisena pelaamiseen”

Radiosta tutuksi tullut Tytti haluaa tietenkin olla petollinen! Hän aikoo pelata lujaa ja luottaa, että myös lähtevät pelaamaan eikä olemaan kiiltokuvia itsestään. Petollisen roolissa kiehtoo se, että pääsisi suunnittelemaan upeita käänteitä uskollisten päiden menoksi. Tytti lähtee kohti finaalipöytää ja haluaa kokea alusta loppuun koko pelin kaaren.

Hän tykkää juoruilusta ja aikoo pelissä laittaa huhuja liikkeelle vain nähdäkseen kuinka pitkälle ne päätyvät. Toimittajataustansa puolesta Tytti tietää herättävänsä luottamusta kanssaihmisissä ja aikoo käyttää tätä taktiikkanaan myös Petollisissa.

ELISA MALIK, vaikuttaja ja aktivisti

”En ole koskaan elämässään saanut olla boss ja mua kiinnostaa olla paha!”

Elisa aikoo tuoda ripauksen Bollywoodia Petollisiin mukanaan, ja yhtäläisyyksiäkin löytyy, sillä molemmissa draamaa on paljon ja aina joku kuolee! Hän haaveilee olevansa öisin petollisena mustiin pukeutunut Pahatar ja päivisin viaton pinkkiin pukeutunut Prinsessa Ruusunen.

Elisa ei normaalisti valehtele arjessaan ja juuri siksi Petollisuus kiehtoisi. Uskollisena hän olisi kaikkien kaveri, helposti lähestyttävä ja tosi lojaali. Elisa on tunteellinen ihminen ja haluaisi olla kontrollissa, kerrankin!

LAURA HAIMILA, juontaja ja koomikko

”Pelkään olevani liian ekstra ja liian selkeä petollinen, jos pääsen vauhtiin”

Toimittajana uraa tehnyt koomikko Laura on ei ole koskaan ajatellut lähtevänsä Petollisiin ja on suoranaisesti jopa vältellyt Linnanherran kutsua! Petollisen rooli kiehtoo siitäkin huolimatta, että hän on ajatellut ennakkoon haluavansa olla uskollinen.

Vaikka Laura tiedostaa olevansa liian herkkis, uskoo hän olevansa hyvä ihmislukija ja hyvä petollisissa – joka voi myös tarkoittaa, ettei hän tajua pelistä yhtään mitään! Eniten Lauraa jännittää, pystyisikö ottamaan uskollisena vastaan itseensä kohdistuvaa epäilyä Pyöreässä pöydässä. Petollisena se olisi odotettua ja sitten voisi vaan todeta mokanneensa!

LEEVI LEHTONEN, tanssija ja sisällöntuottaja

”Ärsyttää kun jotkut pelaavat sydän edellä. Haluan päästä rehellisesti puukottamaan ihmisiä selkään!”

Tanssija Leevi on Petollisten superfani. Räväkästä somestaan tunnettu Leevi ei tule kestämään, mikäli joku ei sano ”juuta eikä jaata” – miksi edes lähteä pelaamaan, jos ei aio sanoa mitään!

Äänekkäiden kilpakumppaneiden ympäröimänä Leevi saattaa kuitenkin itse olla alkuun hiljaisempi ja antaa itsestään herttaisen kuvan. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan hän on pönkittänyt itseään Petollisuuteen jo vuosia. Leevi näkeekin itsensä ainoastaan 100 prosenttisesti Petollisena! Hän on jopa yrittänyt kaikin keinoin nähdä itseään Uskollisena, mutta se ei vaan onnistu.

MICHELE “MINTTU” MURPHY-KAULANEN, yrittäjä

“Mähän oon homejuusto, musta joko pidetään tai ei!”

Useista realityista tuttu yrittäjä Minttu tiedostaa kasvoissaan ja silmissään olevat tekstitykset, jotka tulevat kertomaan kaikki hänen ajatuksensa kilpakumppaneille.

Minttu on aikanaan luullut olevansa hyvä ihmistuntija, mutta kumonnut tämän luulon itsestään jo ajat sitten. Myös säännöt ovat hänelle hankalia, eikä hän todennäköisesti tule olemaan pelin suurin strategi. Minttu muodostaa omat mielipiteensä, sanoo ne ääneen, eikä myötäile ketään. Impulsiivisen Mintun nopea ja terävä kieli saa hänet ongelmiin, mutta myös ongelmista pois!

SAMI HELENIUS, ex-jääkiekkoilija

”Aion pelata omana itsenäni, mutta voittaa kusettamalla!”

Entinen ammattikiekkoilija Sami kokee olevansa hyvä pelinlukija, mutta kyllä Petollisissa fortunaakin tarvitaan! Rauhallinen Sami ei aio ottaa pelistä stressiä, mutta tykkää heittää löylyä kiukaalle kyllä. Ikänsä joukkuelajeja pelanneena, hän lukee hyvin ryhmädynamiikkaa. Mies kokee myös, että päätökset tehdään ryhmässä.

Samia kiehtoisi tosi kovasti olla petollinen, mutta epäilyksiä herättää, kun oma vaimo kyseenalaisti Vanajanlinnaan lähtiessä pärjäisikö mies siinä roolissa.

TEEMU ROIVAINEN, laulaja-lauluntekijä

”Olen ymmärtänyt Petollisia seuraamalla, että elämä on oikeasti aika vaikeata!”

Tangokuningas ja muusikko Teemu tunnustautuu Petollisten faniksi ja yllättyy joka kausi, että ihmiset osaavat valehdella niin hyvin. Eniten hän pelkää sitä, että jos mukana on liian hyviä tuttuja ennestään ja mies uskookin lähtevänsä ensimmäisenä, jos joku tuntee hänen lautapelihistoriansa ennakkoon! Teemu on todella taktinen pelaaja ja pelaa intohimoisesti strategisia jopa päiviä kestäviä lautapelejä.

Teemu ei vielä Vanajanlinnaan lähtiessään tiedä kumpaa roolia itselleen toivoo, mutta varmaa on ettei aio lähtiessään sanoa lausetta: “Mut pudotettiin varmaan siksi, että mä olin jäljillä”.

RENAZ EBRAHIMI, toimittaja ja DJ

”Miten mä tuun pärjää, kun kaikki mun ilmeet paljastaa kaikki mun tunteet!”

Toimittaja Renaz uskoo selviävänsä Petollisista, koska on selvinnyt jopa raadollisista Mafia-peleistä serkkujen kanssa! Hän uskoo, että ihmisillä on etukäteen äkäinen ja vihainen mielikuva hänestä, koska ottaa niin paljon kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Luonteeltaan Renaz kuvaileekin olevansa tosi rapu, eli kova ulkokuori mutta oikeasti ihan mössöä sisältä.

Valmista taktiikkaa Renazilla ei ole, mutta on huomannut sekä liian äänekkäiden että liian hiljaisten joutuvan helposti targetiksi. Hän uskoo haasteenaan olevan, ettei luota kehenkään ja pitää kaikkia petollisina loppuun asti!

ANSKU BERGSTRÖM, tanssija ja hyvinvointivalmentaja

”Täähän on ihan jäätävää mindgamea kokoajan!”

Tanssijana tutuksi tullut Ansku on luonteeltaan tosi kiltti eikä osaa valehdella – ja juuri siksi olisi tosi mielenkiintoista päästä petollisen rooliin!

Ansku uskoo alkuun olevansa enemmän neutraali sivustaseuraaja kuin äänekkäin hyökkääjä. Kilpailuhenkinen nainen on aiemmin osallistunut fyysisiin mittelöihin, ja tottunutkin enemmän pistämään kroppaa kuin taktiikoita likoon. Hän pelkää menevänsä lukkoon, kun pitää tehdä kauheasti ajatustyötä tai jos joku alkaa roastaamaan!

JOALIN LOUKAMAA, artisti

”Näin ei ehkä kannattais sanoo, mutta oon tosi hyvä valehtelee!”

Petollisuus kiehtoo artisti ja tanssija Joalinia, of course! Joalin uskoo, että olisi hyvä petollinen ja haluaa pitää kontrollin pelistä itsellään. Häntä ärsyttäisi niin paljon lähteä Vanajanlinnaan ja päätyä uskolliseksi. Loppuun asti Joalin aikoo pelissä olla joka tapauksessa ja roolistaan riippumatta eli voittamaan lähdetään!

Taktiikka Petollisiin vielä auki, eikä hän sellaista aio edes tehdä, koska aiemmissakin kilpailuformaateissa selvinnyt pitkälle reagoimalla tilanteisiin hetki hetkeltä. Joalin rakastaa pelata ihmiskemioilla eikä niinkään kaipaa fyysistä rääkkiä!

PIRITTA HAGMAN, fysioterapeutti ja yrittäjä

”Olen antanut itselleni luvan itkeä vain kerran pelin aikana!”

Miss Suomi -perintöprinsessa ja fysioterapeutti Piritta tykkää lähteä takki auki tilanteisiin, eikä ole juurikaan tutustunut formaattiin. Luonteeltaan introvertti Piritta on avoin kummallekin roolille, ja uskoo että petollisen rooli voisi olla helpompi, kun saisi olla pelin päällä.

Hän ei ole koskaan ennen osallistunut mihinkään kilpailurealityyn, ja tiedostaa päätyvänsä nyt ultimaattiseen juonittelupeliin. Piritta aikoo hokea itselleen mantraa: “Tämä on vain leikkiä, tämä on vain leikkiä!”

TEEMU VUORELA, tubettaja

“Pelaan löysällä maineellani ja hyödynnän sitä matkalla finaaliin!”

Nykyisin sisällöntuottajana uraa painava Teemu on entinen kilpauimari, 34-kertainen Suomen mestari ja yksilöurheilija. Hän aikoo pitää urheilutaustansa salassa, koska uskoo että muiden pitävän entisiä huippu-urheilijoita suurempana uhkana.

Nörtiksi tunnustautuva Teemu on yrittänyt miettiä out of the box -kysymyksiä, joilla vois saada petollisia kiinni. Jos taas päätyisi petolliseksi, hän pelaisi jonkun uskollisen kanssa, niin voittaisi yksin. Teemu aikoo vetää rentoa ja löysää roolia, mutta sisimmässään hän on todella tavoitteellinen ja lähtee ainoastaan voittamaan!

KURRE WESTERLUND, laulaja

”Tällä iällä en benjiä enää hyppäisi, mutta arkkuun voin tarvittaessa hypätä kyllä!”

Laulaja ja yrittäjä Kurre on aina pitänyt itseään pelimiehenä ja mies haaveilee olevansa pirun hyvä Petollinen! Hän on voittanut aikaisemmin niin Tartu mikkiin, Speden spelit ja Neljän tähden illallisen, eikä vähempää haeta tälläkään kertaa.

Kurren voittava taktiikka on vetää showta, ja ainoa kysymysmerkki lieneekin pitääkö kilpailuhenkisen miehen jopa hieman hillitä itseään, ettei lähde ihan laukalle! Kurren oma veikkaus on myös, ettei hän ole hiljaisemmasta päästä myöskään Pyöreän pöydän äärellä.

KAI VAINE, näyttelijä

”Uskon petollisten murhaavan mut välittömästi!”

Näyttelijä Kai ei ole Vanajanlinnaan lähtiessä vielä päättänyt taktiikkaa, sen näkee vasta kun näkee mitä jengiä on vastassa. Tavalla tai toisella varjoissa pitäisi pysyä!

Aiemmista kilpailureality-kokemuksistaan Kai on huomannut, että peli alkaa mennä tunteisiin, kun pitää alkaa äänestää porukkaa pois. Pyöreä pöytä tulee olemaan kova paikka!

Rooleista petollinen olisi Kaita kiinnostavampi, mutta uskoo uskollisuuden olevan itselleen helpompaa, vaikka olisikin petollisten todennäköinen nopea uhri aktiivisena pelaajana.

INA MIKKOLA, toimittaja

”Petolliset on pelkkää käänteispsykologian käänteispsykologiaa!”

Useista kilpailuformaateista tuttu toimittaja Ina aikoo tehdä taustatyöt Petollisiin kunnolla ja opiskella kaikkien kausien kaikki taktiikat. Hän aikoo olla roolista riippumatta Petollisissa dominoiva oma itsensä, koska ei edes pystyisi olemaan hiljainen tarkkailija. Ina aikoo rakentaa luottamusta mahdollisimman moneen ja pelata sillä, että tiedostaa ihmisten luottavan pelissä enemmän energiaan ja fiilikseen, kuin tekoihin.

Ina on fiiliksissä kummastakin roolista! Inan taustatutkimusten uskollisen rooli tuntuu vaikeammalta, koska uskolliset vaikuttavat alkuun pelaavan lampaina ja pitävän lähinnä huolta, etteivät itse ole liipaisimella. Petollisuudessa haasteena olisi, mikäli muut petolliset olisivat ihan paskoja! Petollisena voisi alkuun pelata yhteen, mutta loppuvaiheessa Ina voisi alkaa heivata muita petoja pois ja alkaa ahneeksi!

ATTE SALMINEN, podcastaaja

”Malmilla asuneena, kaikki on nähty!”

Podcast-juontaja Atte rakastaa ajatusta juonimisesta ja haluaa päästä ihmisten ihon alle. Mikään Petollisissa ei ole Atelle tuttua eikä arkea, joten ei osaa yhteen arvella miten tulee pelissä pärjäämään. Hän ei aio jäädä tapetiksi ja fiilistelee ajatusta, että pääsisi petolliseksi ja täysin mukavuusalueensa ulkopuolelle.

Atte uskoo voivansa luoda Rikkinäinen puhelin –taktiikalla juoruja ja jäädä popcornit sylissä seuraamaan mihin asti jutut menee. Pyöreässä pöydässä hän aikoo tarkkailla sitä, että paniikkitilanteessa ihminen yleensä korostaa niitä piirteitä, mitä ei pysty peittämään.

ARTTU MUSTONEN, media-alan yrittäjä

”Rehellisesti, kyllä mä haluan olla siellä mahdollisimman pitkään!”

Sosiaalisesta mediasta tutumpi vaikuttaja Arttu ei ole kilpailurealityliemissä itseään aiemmin keitellyt, mutta Vanajanlinnaan mies lähtee pelaamaan kovaa! Artun perusluonto vetäisi enemmän kiltiksi kultapojaksi eli uskollisen rooliin, mutta olisihan se tylsää olla yksi pelinappuloista.

Ajatusta kypsytellessä petollisuus onkin alkanut houkuttaa, ja siinä roolissa hän myös uskoisi säilyvänsä pelissä mukana pidempään kuin uskollisena. Pahinta olisi jos lähtö tulisi liian alussa!