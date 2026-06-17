TAKAISINVETO: Coop proteiinipatukat 50 g parasta ennen -päiväyksillä 9.3., 9.4., 17.4., 20.4., 12.5. ja 13.5.2027

Tuotteen Coop proteiinipatukka Red Berries EAN-koodi on 7340191143807 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväyksiä 9.4.2027 (erä X07626) ja 12.5.2027 (erä X09826).

Tuotteen Coop proteiinipatukka Salty Caramel EAN-koodi on 7340191143821 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 9.4.2027 (erä X07726).

Tuotteen Coop proteiinipatukka Choco Mint EAN-koodi on 7340191143838 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 20.4.2027 (erä X08026).

Tuotteen Coop proteiinipatukka Choco EAN-koodi on 7340191143845 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväyksiä 9.3.2027 (erä X04826), 17.4.2027 (erä X07826) ja 13.5.2027 (erä X09926).

Tuotteiden valmistaja on Leader Foods Oy.

Kyseisiä tuote-eriä on myyty S-ryhmän Prisma-, S-market-, Sale-, Alepa-, ABC- ja Food Market Herkku -myymälöissä sekä verkkokaupoissa s-kaupat.fi ja prisma.fi

Virheellinen tuote pyydetään palauttamaan ensisijaisesti ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.

Pahoittelemme tapahtunutta.

Lisätietoja: S-Kuluttajaneuvonta www.s-kuluttajaneuvonta.fi tai arkisin klo 9–13 puh. 0800 97322