TAKAISINVETO: Coop proteiinipatukat 50 g parasta ennen -päiväyksillä 9.3., 9.4., 17.4., 20.4., 12.5. ja 13.5.2027
17.6.2026 17:27:23 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
SOK vetää pois markkinoilta neljän eri makuisen Coop proteiinipatukan valmistuseriä. Tuotteissa on käytetty raaka-ainetta, joka saattaa sisältää kananmunaa, jota ei ole mainittu tuotteen pakkausmerkinnöissä. Tuote aiheuttaa riskin kananmunalle allergisille henkilöille. Muille tuotteet ovat turvallisia nautittavaksi. Takaisinveto koskee ainoastaan tuotteita alla mainituilla parasta ennen päiväyksillä:
Tuotteen Coop proteiinipatukka Red Berries EAN-koodi on 7340191143807 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväyksiä 9.4.2027 (erä X07626) ja 12.5.2027 (erä X09826).
Tuotteen Coop proteiinipatukka Salty Caramel EAN-koodi on 7340191143821 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 9.4.2027 (erä X07726).
Tuotteen Coop proteiinipatukka Choco Mint EAN-koodi on 7340191143838 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväystä 20.4.2027 (erä X08026).
Tuotteen Coop proteiinipatukka Choco EAN-koodi on 7340191143845 ja pakkauskoko 50 g. Takaisinveto koskee vain parasta ennen -päiväyksiä 9.3.2027 (erä X04826), 17.4.2027 (erä X07826) ja 13.5.2027 (erä X09926).
Tuotteiden valmistaja on Leader Foods Oy.
Kyseisiä tuote-eriä on myyty S-ryhmän Prisma-, S-market-, Sale-, Alepa-, ABC- ja Food Market Herkku -myymälöissä sekä verkkokaupoissa s-kaupat.fi ja prisma.fi
Virheellinen tuote pyydetään palauttamaan ensisijaisesti ostopaikkaan. Ostos hyvitetään.
Pahoittelemme tapahtunutta.
Lisätietoja: S-Kuluttajaneuvonta www.s-kuluttajaneuvonta.fi tai arkisin klo 9–13 puh. 0800 97322
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Anna-Kaisa Aalto, tuotelaatupäällikkö
SOK Marketkaupan ketjuohjauksesta
puh. +358 10 768 0687
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
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