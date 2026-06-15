Keskustan puoluesihteeri tyrmää hallituksen aikeen leikata vaalipiirejä: hätiköity ja hämärä

- Esitys on hätiköity ja perusteet hämärät. Hallituksen yritys napsia vaalipiirejä rikkoo kaksi vaalijärjestelmän keskeistä nurkkapulttia: alueellisen edustavuuden ja poliittisen suhteellisuuden. Suomen vaalijärjestelmä on siksi toimiva, että sitä ei ole päästetty poliittisten kesämyrskyjen riepoteltavaksi. Selkeydestä ja pitkäjänteisyydestä on pidettävä kiinni.

Siika-aho huomauttaa, että nykyinen vaalipiirijärjestelmä on ollut voimassa vuodesta 1906. Hallituksen esitys vaatisi perustuslain muutoksen ja kahden eduskunnan hyväksynnän.

- Ensi keväänä äänestyskopissa kannattaa miettiä tarkkaan, millainen eduskunta tulevina vuosina arvioi ainutlaatuisen hyvää vaalijärjestelmäämme. Keskusta ei hyväksy perustuslailla ja vaalijärjestelmällä leikkimistä.