Keskustan puoluesihteeri tyrmää hallituksen aikeen leikata vaalipiirejä: hätiköity ja hämärä
17.6.2026 17:24:06 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho tyrmää hallituksen aikeen leikata vaalipiirejä.
- Esitys on hätiköity ja perusteet hämärät. Hallituksen yritys napsia vaalipiirejä rikkoo kaksi vaalijärjestelmän keskeistä nurkkapulttia: alueellisen edustavuuden ja poliittisen suhteellisuuden. Suomen vaalijärjestelmä on siksi toimiva, että sitä ei ole päästetty poliittisten kesämyrskyjen riepoteltavaksi. Selkeydestä ja pitkäjänteisyydestä on pidettävä kiinni.
Siika-aho huomauttaa, että nykyinen vaalipiirijärjestelmä on ollut voimassa vuodesta 1906. Hallituksen esitys vaatisi perustuslain muutoksen ja kahden eduskunnan hyväksynnän.
- Ensi keväänä äänestyskopissa kannattaa miettiä tarkkaan, millainen eduskunta tulevina vuosina arvioi ainutlaatuisen hyvää vaalijärjestelmäämme. Keskusta ei hyväksy perustuslailla ja vaalijärjestelmällä leikkimistä.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
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