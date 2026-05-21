Uutismedioiden Luottamus&Maine 2026: STT on Suomen luotetuin media
23.6.2026 00:01:00 EEST | Reputation and Trust Analytics Oy | Tiedote
Uutismedioiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimus osoittaa, että kansalaisten luottamus tietotoimistoja kohtaan on vankkaa sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomen luotetuin uutismedia on STT, Ruotsin TT Nyhetsbyrån.
TIEDOT OVAT JULKAISUVAPAITA 23.6.2026.
Reputation and Trust Analytics tutki kansalaisten luottamusta uutismedioita kohtaan alkukesästä 2026. Tutkimuksessa mitattiin luottamusta suurimpia suomalaisia ja ruotsalaisia medioita sekä Britannian BBC:tä kohtaan. Suomessa kansalaiset arvioivat luotettavimmaksi mediaksi tietotoimisto STT:n.
"Tutkimustulokset ovat Suomessa ja Ruotsissa hyvin samankaltaisia. Molemmissa maissa luotetuimpien medioiden kärjessä on perinteikäs uutistoimisto. Molemmilla uutistoimistoilla on yli sadan vuoden historia ja kriisejäkin kestävä vahva laatuleima, eikä kummallakaan ole samanlaista painetta klikkiotsikointiin kuin kaupallisella medialla. Niiden ympärillä ei myöskään käydä samanlaista politisoitunutta keskustelua kuin yleisradioyhtiöiden", toteaa Reputation and Trust Analyticsin toimitusjohtaja Harri Leinikka.
"On kiinnostavaa huomata, että suomalaisilla on poikkeuksellisen vahva luottamus STT:tä kohtaan tilanteessa, jossa tietotoimiston tulevaisuus on vaakalaudalla", jatkaa Reputation and Trust Analyticsin vanhempi neuvonantaja Stefan Wallin.
Suomalaisten luottamus uutismedioita kohtaan
STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,83 ja TT 3,60. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat uutismediakentän tuoreen tulokkaan Uuden Jutun, joka saavutti arvosanan 3,50.
"Uuden Jutun sijoittuminen heti kärkijoukkoon on merkittävä tulos. Se kertoo, että kansalaiset ovat valmiita antamaan luottamuksensa uudelle, tilaajarahoitteiselle ja mainoksettomalle medialle, joka panostaa syventävään journalismiin – vaikka toki näiden uusien tulokkaiden tunnettuus on matalammalla tasolla kuin pitkän linjan medioiden. Myös tämä yhdistää Suomea ja Ruotsia, jossa mediatulokas Kvartal pärjäsi Luottamus&Maine-mittauksessa heti alkumetreillään", Leinikka toteaa.
Kolmanneksi luotetuin uutismedia Suomessa oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3.
Luottamus&Maine-mallissa luottamus on hyvällä tasolla, jos organisaation saama arvosana on vähintään 3,50. Kohtalaisella tasolla luottamus on välillä 3,00–3,49, ja tätä matalampi luku kertoo heikosta luottamuksesta. Molemmat suomalaiset iltapäivälehdet, Ilta-Sanomat ja Iltalehti, jäivät mittauksessa heikolle tasolle.
Tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, että medioiden saamaan luottamukseen ja kansalaisten sidosryhmätukeen vaikuttaa hinta-laatusuhteen lisäksi merkittävästi se, kuinka avoimena, läpinäkyvänä ja vastuullisena kansalaiset näkevät niiden toiminnan ja journalistiset prosessit.
Yleisradio luotetumpi kuin SVT – ja selvästi luotetumpi kuin BBC
Kansallisia yleisradioyhtiöitä vertailtaessa Yleisradio osoittautui luotetuimmaksi oman maansa kansalaisten keskuudessa arvosanalla 3,47. SVT ylsi arvosanaan 3,43, ja BBC jäi tasolle 3,00.
"BBC:n ja pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden välinen ero on merkittävä. Suomessa ja Ruotsissa kansalaiset kokevat vielä julkisen yleisradion omakseen. Britanniassa BBC on jo vuosikausia joutunut voimakkaaseen poliittiseen ja yhteiskunnalliseen ristituleen, ja toistuvat skandaalit ovat horjuttaneet tätä perusasetelmaa. Luottamus ei palaudu kampanjoilla, vaan teoilla ja ajalla", Wallin sanoo.
"Vaikka yleisradioyhtiöiden tilanne on pohjoismaisessa luottamusyhteiskunnassa vielä lähellä hyvää tasoa, ne kohtaavat todellisen haasteen tulevissa sukupolvissa", Leinikka lisää.
Näin tutkimme
Uutismedioiden Luottamus&Maine 2026 -tutkimuksen tavoitteena oli selvittää valittujen media-alan organisaatioiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella Suomessa ja Ruotsissa 19.5.–5.6.2026, Britanniassa valtakunnallisen Luottamus&Maine-tutkimuskierroksen yhteydessä 13.5.–10.6.2026.
Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa luottamusta organisaatiota kohtaan mitataan viisiportaisella arviointiasteikolla (1–5).
Tutkimukseen osallistui 1 885 vastaajaa Suomesta, 1 448 Ruotsista ja 2 074 Britanniasta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Suomessa ja Ruotsissa 18–74-vuotiaat, Britanniassa 15–65-vuotiaat kansalaiset valtakunnallisesti (Suomessa pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Koko aineiston virhemarginaali on Suomessa korkeintaan noin 2,26, Ruotsissa 2,58 ja Britanniassa 2,15 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri LeinikkaToimitusjohtajaReputation and Trust Analytics Oy (aikaisemmin T-Media)Puh:+358 40 505 5001harri.leinikka@reptrust.com
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Reputation and Trust Analytics (aiemmin T-Media) on Suomen johtava maineen tutkimiseen ja strategiseen neuvonantoon keskittynyt yritys. Käytämme liikkeenjohtamisen teoriaan ja tilastotieteeseen perustuvia työkaluja, jotka todentavat maineen liiketoimintavaikutukset. Olemme tehneet yli 2 000 Luottamus&Maine-tutkimusta yli 40 maassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Reputation and Trust Analytics Oy
Sote-alan mainenousu jatkuu – eniten mainettaan paransi HUS21.5.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Reputation and Trust Analyticsin Sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2026 -tutkimus kertoo, että toimialan viime vuonna alkanut mainenousu jatkuu. Tutkituista organisaatioista hyvämaineisin on Tekonivelsairaala Coxa, ja suurimman mainenousun teki HUS. Tiedotteen tiedot ovat julkaisuvapaita 21.5.2026.
Tampere on edelleen Suomen vetovoimaisin kaupunki – Kuopio noussut aivan kannoille20.3.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Reputation and Trust Analyticsin Vetovoima&Pitovoima 2026 -tutkimus kertoo, että Tampere on edelleen Suomen vetovoimaisin kaupunki. Kuopio on kuitenkin jatkanut nousuaan, ja se on jo lähes saavuttanut Tampereen. Suurimman mainenousun tämänvuotisessa tutkimuksessa teki Turku. Tiedot ovat julkaisuvapaita 20.3.2026.
Mobiilimaksupalvelut nousivat finanssialan mainekärkeen kaikissa Pohjoismaissa26.2.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Finanssialan Luottamus&Maine 2025 -tutkimus kertoo, että mobiilimaksupalvelut ovat nousseet mainekärkeen kaikissa Pohjoismaissa. Suomessa MobilePayn jälkeen korkeimman arvosanan sai S-Pankki ja suurimmista mainenousuista vastasivat Nordea ja Alexandria. Tiedot ovat julkaisuvapaita 26.2.2026 kello 0.01.
Mylly jatkaa maineikkaimpana kauppakeskuksena – suurimman mainenousun teki Ainoa12.1.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Embargo 12.1.2026 klo 00.01 Raisiolainen Mylly on jälleen Suomen hyvämaineisin kauppakeskus Reputation and Trust Analyticsin toteuttamassa Kauppakeskusten Luottamus&Maine 2025 -tutkimuksessa. Erot kärjessä ovat kuitenkin kaventuneet, ja Vantaalla sijaitseva Jumbo jäi tutkimuksessa vain niukasti toiselle sijalle. Suurimman mainenousun teki espoolainen Ainoa.
Lääkärihelikopteripalvelu jatkaa julkishallinnon maineikkaimpana – tutkimuksessa korostuu turvallisuuden merkitys9.12.2025 00:01:00 EET | Tiedote
Lääkärihelikopteripalvelu FinnHEMS on Suomen hyvämaineisin julkishallinnon organisaatio, kertoo Reputation and Trust Analyticsin toteuttama Julkishallinnon Luottamus&Maine 2025 -tutkimus. Tutkituista organisaatioista mainettaan paransi eniten Puolustusministeriö. Tutkimustulokset ovat julkaisuvapaita 9.12.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme