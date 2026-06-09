Uusi urakkasopimus Tekovalle – 6 500 neliömetrin tuotantotilat Tampereelle
18.6.2026 11:00:00 EEST | Tekova Oyj | Tiedote
Tekova on solminut KVR-urakkasopimuksen Tampereen Lahdesjärvelle rakennettavista noin 6 500 m²:n tuotanto-, logistiikka- ja toimistotiloista piha-alueineen.
Vuoreksen puistokatuun rajoittuvalle tontille rakennetaan kaksi toimitilarakennusta, jotka on suunniteltu useamman käyttäjän tarpeisiin.
Kokonaisuuteen valmistuu myös noin 1 000 m² vapaata tilaa, johon tulevan käyttäjän on mahdollista vielä vaikuttaa. Tiloista kiinnostuneita yrityksiä kartoitetaan tällä hetkellä.
”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme käynnistämään uuden hankkeen Tampereella. Kyseessä on merkittävä projekti Länsi-Suomen alueyhtiölle, ja se kertoo jalansijasta, jonka olemme saaneet Pirkanmaan alueella. Kiitämme kaikkia hankkeen osapuolia luottamuksesta Tekovaa kohtaan”, kommentoi Tekova Länsi-Suomi Oy:n aluejohtaja Iiro Kulta.
Maanrakennustyöt ovat käynnistyneet tontilla, ja hankkeen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iiro KultaAluejohtajaTekova Länsi-Suomi Oy
Tekova Länsi-Suomi rakentaa toimitiloja Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Savon alueilla.
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Tekova lyhyesti
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, logistiikka-, tuotanto-, varasto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 140 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 70 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 110,7 MEUR ja liikevoitto 10,3 MEUR (9,3 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
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