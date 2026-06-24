Korkean paikan pelastamisen uusi määritelmä – Vema Liftin lippulaivamallisto
24.6.2026 09:31:36 EEST | Vema Lift Oy | Tiedote
Nostolavat ovat siirtyneet uudelle aikakaudelle. VEMA Flagship Range tarjoaa ominaisuuksia, suoritusarvoja ja toimintakykyä, joita ei ole aiemmin nähty pelastusnostolavoissa, asettaen uuden mittapuun korkeiden rakennusten pelastus- ja sammutusoperaatioille maailmanlaajuisesti.
VEMA Flagship Range edustaa VEMAn nostolavateknologian korkeinta tasoa. Vaativiin korkeiden rakennusten pelastus- ja erikoistehtäviin suunniteltu lippulaivamallisto kattaa työskentelykorkeudet 81 metristä aina 114 metriin saakka tarjoten poikkeuksellista suorituskykyä vakaudesta, hallittavuudesta ja käyttöturvallisuudesta tinkimättä.
Suurkaupunkien korkeista rakennuksista teollisuuslaitoksiin ja vaativiin pelastuskohteisiin VEMA Flagship Range on suunniteltu laajentamaan operatiivista toimintakykyä huomattavasti perinteisten ratkaisujen rajoja pidemmälle.
Kaikissa lippulaivamalliston malleissa työkorin maksimikuorma on 600 kg.
Työskentelykorkeudet 81–114 metriä
Lippulaivamallisto kattaa työskentelykorkeudet 81,0 metristä 114,0 metriin, ja suurin sivu-ulottuma on jopa 39,0 metriä.
Tämä yhdistelmä mahdollistaa pääsyn rakennusten ylimpiin kerroksiin, katoille ja vaativiin rakenteisiin myös silloin, kun ajoneuvoa ei voida sijoittaa optimaaliseen työskentelypaikkaan.
Muita merkittäviä käyttöetuja ovat:
• Esteen yli -ulottuma jopa 28,0 metriä, mahdollistaen työskentelyn esteiden ja rakenteiden yli
• Työskentely jopa 22,0 metriä maanpinnan alapuolella, mikä tukee kellaripalojen sammutusta sekä tulva- ja pelastustehtäviä
• Kuljetuspituus enintään 13 metriä, ja 90FER-lippulaivamallin kokonaispituus on vain 12 metriä
Vaikuttavista työskentelykorkeuksistaan huolimatta lippulaivamalliston nostolavat säilyttävät käytännölliset kuljetusmitat. Kokonaisleveys on 2,5 metriä ja kuljetuskorkeus 4,0 metriä, mikä tukee hyvää liikkuvuutta todellisissa käyttöympäristöissä.
Vaativiin olosuhteisiin suunniteltu tuentajärjestelmä
Edistyksellinen tuentajärjestelmä hyödyntää H-tyyppisiä tukijalkoja, joiden tuentaleveys on 8,0 metriä (C/C), tarjoten erinomaisen vakauden.
Double Motion -teknologialla varustettu automaattitasaus mahdollistaa tuennan yhdellä painikkeella jopa 10 asteen kaltevuudessa, lyhentäen käyttöönottoaikaa ja varmistaen vakaan työskentelyalustan.
Uusi CS3-ohjausjärjestelmä parantaa edelleen toimintanopeutta ja ulottumaominaisuuksia hyödyntämällä alustan vakautta entistä tehokkaammin sekä varmistamalla järjestelmän pitkäaikaisen yhteensopivuuden tulevaisuuden vaatimuksiin.
Suunniteltu tilanteisiin, joissa laadulla on merkitystä
VEMA Flagship Range kuvastaa Vema Liftin sitoutumista pysymään kehityksen kärjessä ja hyödyntämään uusimpia teknologioita pelastusnostolavojen suunnittelussa ja valmistuksessa. Tuloksena ovat nostolava-autot, jotka yhdistävät älykkäät ohjausjärjestelmät, erinomaisen suorituskyvyn ja pitkäaikaisen luotettavuuden.
Kun maksimaalisen ulottuvuuden on yhdistyttävä maksimaaliseen hallittavuuteen, VEMA Flagship Range asettaa uuden mittapuun korkean suorituskyvyn pelastusnostolavoille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo Muuriaisniemi
Toimitusjohtaja
040 0523548
jarmo.muuriaisniemi@vema.fi
Fredrik Simola
Myyntipäällikkö
044 3424684
fredrik.simola@vema.fi
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Lisätietoja yrityksestä
Vema Lift on johtava kansainvälinen nostolavojen ja pelastuskäyttöön suunniteltujen nostolavojen valmistaja, jonka ratkaisut on kehitetty vastaamaan kaikkein vaativimpien pelastus- ja sammutustehtävien vaatimuksia. Huipputeknologiset nostolavamme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista hyödyntäen edistynyttä teknologiaa sekä pelastus- ja sammutusalan uusimpia innovaatioita.
Kaarinassa toimiva Vema Lift on ollut nostolavateknologian kehityksen kärjessä vuodesta 1989 lähtien. Viime vuosina yhtiö on vauhdittanut tuotekehitystään merkittävästi tuoden uudistuksia koko tuotevalikoimaansa, johon kuuluvat F-Series, FER-Series, WT-Series ja Combi-Series.
Tänä päivänä Vema Lift jatkaa korkean pelastus- ja sammutusteknologian rajojen laajentamista tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja pelastuslaitoksille ympäri maailmaa ja asettamalla uusia mittapuita alan suorituskyvylle, turvallisuudelle ja toimintakyvylle.
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