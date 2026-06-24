Korkean paikan pelastamisen uusi määritelmä – Vema Liftin lippulaivamallisto

Vema Lift on johtava kansainvälinen nostolavojen ja pelastuskäyttöön suunniteltujen nostolavojen valmistaja, jonka ratkaisut on kehitetty vastaamaan kaikkein vaativimpien pelastus- ja sammutustehtävien vaatimuksia. Huipputeknologiset nostolavamme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista hyödyntäen edistynyttä teknologiaa sekä pelastus- ja sammutusalan uusimpia innovaatioita.

Kaarinassa toimiva Vema Lift on ollut nostolavateknologian kehityksen kärjessä vuodesta 1989 lähtien. Viime vuosina yhtiö on vauhdittanut tuotekehitystään merkittävästi tuoden uudistuksia koko tuotevalikoimaansa, johon kuuluvat F-Series, FER-Series, WT-Series ja Combi-Series.

Tänä päivänä Vema Lift jatkaa korkean pelastus- ja sammutusteknologian rajojen laajentamista tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja pelastuslaitoksille ympäri maailmaa ja asettamalla uusia mittapuita alan suorituskyvylle, turvallisuudelle ja toimintakyvylle.