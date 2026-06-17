Naantalin kaupunki

Naantalin kaupungin suuret tietyöurakat valmistuivat keskustassa ja Ruonan yhdystiellä

18.6.2026 11:12:46 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Urakoitsija luovutti Kaivokadun kunnallistekniikan rakentamisurakan kaupungille keskiviikkona. Ruonan yhdystien ja Rautakadun kiertoliittymäurakka luovutettiin tilaajalle jo aiemmin kesäkuussa. Suuret tietyöt ovat nyt viimeistelyjä vaille valmiit.

Kiertoliittymä Kaivokadun ja Tullikadun risteyksessä.
Tullikatu on nyt kokonaan pihakatua, ja Kaivokadun risteykseen on rakennettu kiertoliittymä. Naantalin kaupunki

Urakoitsija Resolum Oy luovutti Kaivokadun urakan kaupungille keskiviikkoaamuna. Viime syksynä käynnistynyt urakka on pitänyt sisällään Kaivokadulla ja Tullikadulla vesihuoltotöitä, katujen pintarakenteiden uusimista sekä uuden pyörätien rakentamisen Kaivokadulle ja Uolevi Raaden kadulle. Naantalin Energia toteutti katuvalaistuksen ja Naantalin kaupungin viheryksikkö istutti puut katualueelle.

Samalla Tullikatu muutettiin kokonaisuudessaan pihakaduksi sekä rakennettiin kiertoliittymä Tullikadun ja Kaivokadun risteykseen.

Kohteessa tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä ja liikennemerkkien asennuksia.

Yrityksiä kuullaan parkkialueisiin liittyen syksyllä

Kadunparannustyöt ovat tuoneet vähäisiä muutoksia myös kadunvarsipysäköintiin. Aiheeseen liittyen toteutetaan kesäkauden jälkeen keskustayrittäjille kysely, jossa kartoitetaan yrittäjien näkemyksiä muun muassa pysäköintiajoista ja -paikoista torin läheisyydessä.

Kyselyn avulla kaupunki pyrkii kehittämään hyviä ratkaisuja pysäköinnin mahdollistamiseksi sekä lyhyen että pidemmän asioinnin ajaksi ja huomioiden myös työpäivän aikainen pysäköinti sekä vilkas kesäkausi.

Myös Ruonan yhdystien kiertoliittymä valmistui

Kesäkuussa valmistui myös toinen suuri rakennushanke Ruonan yhdystiellä ja Rautakadulla. Katujen risteykseen rakennettiin kiertoliittymä sujuvoittamaan lisääntyvää liikennettä, kun alueen kauppakeskittymä valmistuu syksyllä 2026. Samalla alueella uusittiin ja paranneltiin vesihuoltoverkostoa.

Urakasta vastasi Rajukivi Oy.

Ruonan yhdystiellä keskeiset yhdyskuntatekniset työt ovat valmistuneet, Naantalin Energia ja kaupunki jatkavat alueella vielä valaistus- ja vihertöitä.

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunkiyhdyskuntatekniikkaRakentaminen

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Kuvat

Kiertoliittymä Kaivokadun ja Tullikadun risteyksessä.
Tullikatu on nyt kokonaan pihakatua, ja Kaivokadun risteykseen on rakennettu kiertoliittymä.
Naantalin kaupunki
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Tullikatu Kaivokadulle päin kuvattuna.
Tullikatu on nyt koko matkaltaan pihakatu.
Naantalin kaupunki
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Tullikadun ja Kaivokadun risteyksen kiertoliittymä.
Naantalin kaupunki
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Ruonan yhdystien ja Rautakadun kiertoliittymä kuvattuna Rautakadulta.
Ruonan yhdystien ja Rautakadun kiertoliittymä valmistui kesäkuussa.
Naantalin kaupunki
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Ruonan yhdystien ja Rautakadun kiertoliittymä kuvattuna Ruonan yhdystieltä, Armonlaaksontien suunnasta.
Ruonan yhdystien ja Rautakadun kiertoliittymä valmistui kesäkuussa.
Naantalin kaupunki
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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