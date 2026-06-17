Naantalin kaupungin suuret tietyöurakat valmistuivat keskustassa ja Ruonan yhdystiellä
18.6.2026 11:12:46 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Urakoitsija luovutti Kaivokadun kunnallistekniikan rakentamisurakan kaupungille keskiviikkona. Ruonan yhdystien ja Rautakadun kiertoliittymäurakka luovutettiin tilaajalle jo aiemmin kesäkuussa. Suuret tietyöt ovat nyt viimeistelyjä vaille valmiit.
Urakoitsija Resolum Oy luovutti Kaivokadun urakan kaupungille keskiviikkoaamuna. Viime syksynä käynnistynyt urakka on pitänyt sisällään Kaivokadulla ja Tullikadulla vesihuoltotöitä, katujen pintarakenteiden uusimista sekä uuden pyörätien rakentamisen Kaivokadulle ja Uolevi Raaden kadulle. Naantalin Energia toteutti katuvalaistuksen ja Naantalin kaupungin viheryksikkö istutti puut katualueelle.
Samalla Tullikatu muutettiin kokonaisuudessaan pihakaduksi sekä rakennettiin kiertoliittymä Tullikadun ja Kaivokadun risteykseen.
Kohteessa tehdään vielä pieniä viimeistelytöitä ja liikennemerkkien asennuksia.
Yrityksiä kuullaan parkkialueisiin liittyen syksyllä
Kadunparannustyöt ovat tuoneet vähäisiä muutoksia myös kadunvarsipysäköintiin. Aiheeseen liittyen toteutetaan kesäkauden jälkeen keskustayrittäjille kysely, jossa kartoitetaan yrittäjien näkemyksiä muun muassa pysäköintiajoista ja -paikoista torin läheisyydessä.
Kyselyn avulla kaupunki pyrkii kehittämään hyviä ratkaisuja pysäköinnin mahdollistamiseksi sekä lyhyen että pidemmän asioinnin ajaksi ja huomioiden myös työpäivän aikainen pysäköinti sekä vilkas kesäkausi.
Myös Ruonan yhdystien kiertoliittymä valmistui
Kesäkuussa valmistui myös toinen suuri rakennushanke Ruonan yhdystiellä ja Rautakadulla. Katujen risteykseen rakennettiin kiertoliittymä sujuvoittamaan lisääntyvää liikennettä, kun alueen kauppakeskittymä valmistuu syksyllä 2026. Samalla alueella uusittiin ja paranneltiin vesihuoltoverkostoa.
Urakasta vastasi Rajukivi Oy.
Ruonan yhdystiellä keskeiset yhdyskuntatekniset työt ovat valmistuneet, Naantalin Energia ja kaupunki jatkavat alueella vielä valaistus- ja vihertöitä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika HirviYhdyskuntatekniikan päällikköNaantalin kaupunkiPuh:050 464 9902mika.hirvi@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Naantalin kaupunki käynnistää Ilo-valokuvakilpailun17.6.2026 14:57:14 EEST | Tiedote
Naantalin kaupunki käynnistää Ilo-valokuvakilpailun osana uuden brändinsä lanseerausta. Kilpailussa etsitään kuvia, joista välittyy ilo Naantalissa – ihmisistä, arjen hetkistä ja kaupungin paikoista.
Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun risteyksen väistämisvelvollisuus muuttuu keskiviikkona16.6.2026 12:14:06 EEST | Tiedote
Käsityöläiskadun ja Uolevi Raaden kadun risteyksessä Käsityöläiskadulta tulevat ajoneuvot saavat jatkossa väistämisvelvollisuuden. Muutos tulee voimaan keskiviikkona 17.6.
Naantalin keskustan koirapuistoon rakennetaan valaistus – puisto suljettu remontin ajan15.6.2026 12:13:40 EEST | Tiedote
Kaupungin viheryksikkö teettää keskustan koirapuistoon, Myllykiventie 12, valaistuksen, mistä johtuen puisto on suljettuna 22.6. aamusta alkaen noin yksi–kaksi viikkoa.
Naantalin kaupunki pyytää ilmoittamaan rakennusrekisterin virheistä10.6.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin kaupunki päivittää rakennusrekisterin tietoja osana käynnissä olevaa Luonnonmaan yleiskaavan laadintaa. Kuntalaiset voivat auttaa työssä ilmoittamalla havaitsemistaan puutteista tai virheistä verkkolomakkeella.
Vuoden 2024 kasvihuonekaasupäästöt julki – Naantalissa päästöt laskevat edelleen10.6.2026 09:05:00 EEST | Tiedote
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaissut tiedon kaikkien Suomen kuntien vuoden 2024 kasvihuonekaasupäästöistä. Naantalissa kokonaispäästöt ovat laskeneet yhden prosentin edeltävään vuoteen verrattuna. Suurimpiin päästösektoreihin Naantalissa kuuluu mm. tieliikenne.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme