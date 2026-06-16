Vikingloton potissa on 25 miljoonaa euroa - Kouvolaan 102 000 euron voitto

Vikingloton kierroksen 25/2026 oikea rivi on 7, 9, 19, 21, 35 ja 47. Vikingnumero 3. Plusnumero 3.



Täysosumia ei löytynyt, joten ensi viikolla pelin potissa on muhkeat 25 miljoonaa euroa.



Keskiviikkona löytyi yksi 6 oikein -rivi, joka on pelattu Liettuassa. Rivillä voitti 140 807 euroa.



Suomesta löytyi kolme 5+1 - oikein tulosta, joista yksi oli pelattu plussattuna. Kun Kouvolan Varuskuntakadun R-kioskissa pelatun Vikinglotto-rivin plusnumero osui kohdalleen, viisinkertaistui 20 590,90 euron voitto peräti 102 954,50 euron potiksi.



Kaksi muuta Suomen 5+1 -riviä oli pelattu ilman plussausta ja niillä voitti 20 590,90 euroa. Toinen rivi oli kahden osuuden nettiporukkapeli ja toinen helsinkiläisen nettipelaajan rivi.



Keskiviikon Jokeri-pelin voittorivi on 3 0 2 0 4 7 2. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Keskiviikon Milli-pelin voittorivi on 6, 7, 9, 22, 25 ja 35. Lisänumero 18. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on New York 18. Lomatonneja meni jakoon kuusi kappaletta.