Irina Krohn: Tekoälyinvestointien suurin riski on ammatillisen identiteetin murros, ei teknologia
18.6.2026 14:38:42 EEST | Kuullas Finland Oy | Tiedote
Suomalaisyritykset investoivat parhaillaan merkittäviä summia tekoälyratkaisuihin tavoitteenaan parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tuoreen vuonna 2026 julkaistun tutkimuksen mukaan tekoäly voi horjuttaa työntekijöiden kokemusta omasta osaamisestaan, autonomiastaan ja ammatillisesta identiteetistään – tekijöitä, jotka voivat hidastaa muutoksen onnistumista ja hyötyjen realisoitumista.
Kuullaksen perustajan ja ratkaisukeskeisen valmentajan Irina Krohnin mukaan yksi keskeinen syy siihen, miksi tekoälyinvestointien hyödyt jäävät usein odotettua pienemmiksi, on tapa, jolla muutosta organisaatioissa lähestytään.
"Tekoälyn käyttöönotto nähdään edelleen ensisijaisesti teknologisena hankkeena. Huomio kohdistuu uusiin työkaluihin, prosesseihin ja tehokkuustavoitteisiin, vaikka samaan aikaan työn sisältö, asiantuntijaroolit ja osaamisvaatimukset muuttuvat merkittävästi", Krohn sanoo.
Kuullaksen organisaatiomuutoksen asiantuntija Jenni Demuksen mukaan tekoäly ei muuta ainoastaan työn tekemisen tapoja, vaan myös ihmisten suhdetta omaan työhönsä.
"Kun tekoäly alkaa tehdä tehtäviä, jotka aiemmin määrittelivät asiantuntijan osaamista, kyse ei ole vain työn organisoinnista. Samalla muuttuu myös käsitys omasta ammatillisesta roolista ja arvosta. Jos tätä muutosta ei tunnisteta, organisaatio voi menettää osan niistä hyödyistä, joita tekoälyinvestoinneilla tavoitellaan", Demus sanoo.
Tutkimusten mukaan kokemukset osaamisen tarpeettomaksi muuttumisesta ja autonomian vähenemisestä voivat haastaa työntekijän ammatillista identiteettiä ja heikentää sitoutumista muutokseen.
"Tekoälymurroksessa keskeinen haaste ei ole yksittäinen teknologinen muutos, vaan se, että työn tekeminen, osaaminen, ammatillinen identiteetti ja työn merkityksellisyyden kokemus eivät kehity samassa tahdissa. Jos näitä muutoksen tasoja ei johdeta yhdessä, syntyy helposti kitkaa, joka hidastaa muutosta ja heikentää sen vaikutuksia", Demus kuvaa.
Tekoälyaika vaatii uudenlaista johtamista
Kuullaksessa korostetaan, että yksi yleisimmistä virheistä on käsitellä tekoälyn käyttöönottoa kertaluonteisena IT-projektina. Todellisuudessa kyse on jatkuvasta muutoksesta, joka edellyttää uusien toimintatapojen lisäksi myös osaamisen ja roolien uudistumista.
Tutkimusten mukaan tekoäly ei useimmiten poista asiantuntijatyötä kokonaan, vaan muuttaa sen luonnetta. Rutiinitehtävien automatisoituessa korostuvat entistä enemmän ihmisten kyky tehdä harkintaa, ratkaista monimutkaisia ongelmia ja luoda merkitystä.
"Organisaatioissa, jotka onnistuvat tekoälymurroksessa, ei keskitytä pelkästään teknologian käyttöönottoon. Yhtä tärkeää on auttaa ihmisiä rakentamaan uusia osaamisia, rooleja ja käsitystä omasta merkityksestään muuttuvassa työssä. Kun ihmiset ymmärtävät, missä heidän inhimillinen lisäarvonsa syntyy myös tulevaisuudessa, uusien teknologioiden hyödyntäminen helpottuu merkittävästi", Krohn sanoo.
Kuullaksessa korostetaan, että tekoälyinvestointien todellinen arvo ei ratkea pelkästään teknologian laadulla, vaan sillä, kuinka onnistuneesti organisaatio kykenee johtamaan muutosta sen eri tasoilla.
"Tekoälyinvestointien suurin riski ei ole teknologian epäonnistuminen vaan kokemus oman osaamisen ja merkityksen heikkenemisestä, jota ei johdeta. Tulevaisuuden kilpailukyky rakentuu organisaatioissa, joissa toiminta, osaaminen, ammatillinen identiteetti ja työn merkityksellisyys etenevät riittävän samassa tahdissa", Demus tiivistää.
Näin organisaatio ei ainoastaan saa enemmän hyötyä tekoälyinvestoinneistaan, vaan vahvistaa myös kykyään uudistua, oppia ja menestyä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Taustalla käytettyä tutkimusta
Ashraf, A., Min, Q. & Ashraf, A. 2026. A Moderated Mediation Model of AI-Driven Identity Threats and Employee Cyberloafing: The Role of AI-Inclusive Identity. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education.
Mirbabaie, M., Brünker, F., Möllmann, N.R.J. & Stieglitz, S. 2022. The Rise of Artificial Intelligence – Understanding the AI Identity Threat at the Workplace. Electronic Markets.
Srirahayu, D.P., Ekowati, D., Kusumaningtiyas, T., Anugrah, E.P., Sukma, A., Anwar, M. & Kamarudin, H.D. 2026. Evolving Roles of Information Professionals in the Artificial Intelligence Era: A Systematic Literature Review. Publications.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Irina KrohnCo-Founder, sertifioitu ratkaisukeskeinen valmentajaPuh:+358 50 5160298irina.krohn@kuullas.com
Linkit
Kuullas Finland Oy
Kuullas Finland Oy on vuonna 2022 perustettu suomalainen teknologiastartup, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia, kehittää mielen kyvykkyyksiä ja ehkäisee haasteita ennen niiden kasaantumista. Se skaalaa proaktiivisen psyykkisen valmennuksen digitaaliseksi B2B-palveluksi yhdistämällä AI-pohjaisen coach-matchingin ja ihmislähtöisen coachingin. Kuullaksen proaktiivinen mielen valmennus kasvattaa organisaation henkilöpääoman arvoa vahvistaen sekä yksilöiden että tiimien jaksamista, resilienssiä ja suorituskykyä. Tavoitteena on mielen hyvinvoinnin tuominen kasvun keskiöön ja mielen kehittäminen osaksi työyhteisöjen arkea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kuullas Finland Oy
Irina Krohn: Tekoälyn kehityksen ja ihmisen omaksumiskyvyn välinen kuilu kasvaa28.5.2026 13:41:07 EEST | Tiedote
”Kuvittelemme helposti, että koska prosessien automatisointi on halvempaa ja nopeampaa kuin koskaan ja tekoälyn myötä se vauhdittuu entisestään, myös organisaatioiden uudistaminen on samalla tavalla helpompaa ja nopeampaa, mutta näin ei ole”, sanoo ratkaisukeskeinen valmentaja, media- ja viestintätieteiden maisteri Irina Krohn, joka toimii myös Kuullas Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
Irina Krohn: Tulevaisuuden työelämä tarvitsee tekoälyn rinnalle enemmän ihmisyyttä, resilienssiä ja valmennusta13.5.2026 12:33:46 EEST | Tiedote
Työelämä muuttuu nopeammin kuin koskaan. Tekoäly automatisoi rutiineja, organisaatiot elävät jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuudesta on tullut uusi normaali. Samalla yhä useampi työntekijä ja johtaja pohtii, miten säilyttää oma toimintakyky, merkityksellisyyden tunne ja usko tulevaisuuteen. Ratkaisukeskeinen valmentaja ja Kuullas Oy:n perustaja Irina Krohn uskoo, että seuraavan vuosikymmenen tärkein kilpailuetu ei ole teknologia yksin, vaan ihmisen kyky uudistua, oppia ja säilyttää yhteys itseensä sekä muihin ihmisiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme