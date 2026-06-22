Varsinais-Suomen maaseudun matkailukausi on alkanut!
23.6.2026 08:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Varsinais-Suomen maaseutu on täynnä upeita matkailukohteita – ja monet niistä ovat saaneet EU:n maaseuturahoitusta. Nagu Distillery on juuri avannut uuden vierailukeskuksen Nauvon keskustaan, ja Kirjaisiin Pyhän Olavin merireitin varrelle rakennettiin uusi kappeli. Kemiönsaarella taas kehitetään vastuullista kansainvälistä matkailua.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja Varsinais-Suomen Leader-ryhmät ovat myöntäneet EU:n maaseuturahoitusta kaudella 2023–2027 yhteensä 85 matkailuhankkeelle Varsinais-Suomessa. Näistä 26 on saanut rahoitusta elinvoimakeskukselta ja 59 paikallisilta Leader-ryhmiltä. Matkailuhankkeiden yhteenlaskettu kokonaiskustannus on 5,9 miljoonaa euroa ja tuen osuus 3,3 miljoonaa euroa.
Mukana on muutamien tuhansien eurojen aloitustukia matkailualan yrityksille ja toisaalta jopa puolen miljoonan euron investointeja sekä monenlaisia matkailun kehittämishankkeita. Pääsääntöisesti Leader-ryhmät rahoittavat pienempiä paikallisia hankkeita ja elinvoimakeskus suurempia ja laajempaa aluetta hyödyttäviä hankkeita.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maaseuturahoitusryhmän päällikkö Johanna Mattila kertoo, että EU:n maaseuturahoituksella voidaan tukea maaseudun ja saariston matkailuyritysten tuotteiden, palvelujen ja osaamisen kehittämistä sekä koko Varsinais-Suomen matkailutarjonnan näkyvyyden ja tunnettuuden edistämistä.
– Varsinais-Suomen matkailun suunnitelmallisessa edistämisessä pääpaino on vastuullisen, kestävästi kasvavan ja ympärivuotisen maaseutu-, saaristo-, luonto-, kulttuuri- ja ruokamatkailun kehittämisessä.
Lisäksi hän muistuttaa, että julkinen rahoitus toimii kannustavana siemenrahana. Esimerkiksi yritysten hankkeissa omarahoitusosuus on aina tukea suurempi.
Nagu Distillery avasi uuden vierailukeskuksen Nauvoon
Nagu Distillery on avannut Nauvon keskustaan uuden vierailukeskuksen, jossa kävijät pääsevät tutustumaan tislaamon toimintaan sekä osallistumaan tastingeihin ja tapahtumiin. Vierailukeskus on juhannuksesta alkaen auki joka päivä. Nagu Distilleryn suosittujen ja palkittujen ginien lisäksi siellä pääsee maistelemaan akvaviittiä sekä uutuutena viskiä ja rommia, joita ei vielä Alkon hyllyiltä löydy.
Yrityksen toimitusjohtaja Jonathan Smeds kertoo, että tislaamon juuret juontavat perhehistoriaan. Smedsin isällä oli aikanaan pieni tislaamo Nauvossa sijaitsevassa ravintolassaan, ja siitä syntyi ajatus laajemmasta liiketoiminnasta. Nagu Distilleryn yritystoiminta käynnistyi vuonna 2017 ja mahdollisti samalla Smedsin perheen muuton takaisin kotikylälle. Tislaamon ensimmäinen tuote tuli markkinoille kesällä 2019 ja sai nopeasti huomiota sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Hankkeen kokonaiskustannus oli noin 500 000 euroa, josta Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen myöntämä EU:n maaseuturahoitus kattoi 40 prosenttia. Smedsin mukaan tuki oli ratkaiseva tekijä investoinnin toteutumisessa.
– Ilman sitä emme varmaan olisi uskaltaneet aloittaa näin suurta rakennusprojektia.
Nyt tislaamossa katse on suunnattu kesään ja juuri alkaneeseen matkailusesonkiin. Tavoitteena on rakentaa Nagu Distillerystä ympärivuotinen vierailukohde, joka tuo saaristoon uusia elämyksiä ja vahvistaa koko Nauvon asemaa matkailukohteena.
Kirjaisten kappeli palvelee kyläläisiä, pyhiinvaeltajia ja matkailijoita
Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf on rakentanut Nauvon Kirjaisiin ekumeenisen kappelin. Yhdistyksen puheenjohtaja Kaj Norrman kertoo, että virallisia avajaisia vietetään 29. heinäkuuta, mutta kappeli on jo auki ja siihen voi mennä vapaasti tutustumaan.
– Kirjaisten kappeli tarjoaa tunnelmallisen pysähdyspaikan esimerkiksi Pyhän Olavin merireittiä kulkeville pyhiinvaeltajille. Lisäksi se toimii kyläläisten, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden yhteisenä kohtaamispaikkana. Siellä voi järjestää esimerkiksi vihkimisiä, muistotilaisuuksia, konsertteja, luentoja ja kyläkokouksia.
Kappelissa on 30 istumapaikkaa, mutta irtokalusteiden ansiosta sitä voidaan muokata eri tarpeisiin sopivaksi.
Rakennushankkeen kokonaisbudjetti oli noin 120 000 euroa, josta EU:n maaseuturahoituksen osuus oli 65 prosenttia. Rahoituksen myönsi Leader-ryhmä I samma båt – Samassa veneessä. Lisäksi hanketta tukivat Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet ja LähiTapiola Etelärannikko.
Kirjaisten kehitysyhdistyksen mukaan kappeli on paljon enemmän kuin uusi rakennus. Se on investointi kylän elinvoimaan, yhteisöllisyyteen ja saariston vetovoimaan.
Kemiönsaarella kehitetään vastuullista kansainvälistä matkailua
Kemiönsaarella käynnissä oleva Green Go -yritysryhmähanke kehittää vastuullisia matkailupalveluja erityisesti saksankielisille matkailijoille. Hankkeen tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti houkuttelevia matkaketjuja ja palvelukokonaisuuksia, jotka hyödyntävät saariston luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointitarjontaa.
Yritysryhmähankkeessa ovat mukana Turun Saaristomatkat, Kylpylähotelli Kasnäs, Visit Örö ja Söderlångvikin kartano. Hanketta hallinnoi Kemiönsaaren kunta ja projektipäällikkönä toimii Emilia Siltanen.
– Hankkeessa kehitetään sekä yhteisiä tuotteita että yrityskohtaisia palveluja. Samalla pyritään pidentämään matkailusesonkia sekä lisäämään kansainvälisten vierailijoiden määrää saaristossa.
Lisäksi tavoitteena on vahvistaa Kemiönsaaren asemaa vastuullisena matkailukohteena. Mukana olevilla yrityksillä on Sustainable Travel Finland -merkki, ja Kemiönsaari on saanut myös kansainvälisen Green Destinations Platinum -sertifikaatin. Hankkeessa vastuullisuus nähdään sekä kilpailuetuna että matkailun kehittämisen lähtökohtana.
Hankkeen kokonaiskustannus on noin 130 000 euroa, josta EU:n maaseuturahoituksen osuus on 75 prosenttia. Rahoituksen on myöntänyt Lounais-Suomen elinvoimakeskus.
Lisätiedot:
Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Johanna Mattila, maaseuturahoitusryhmän päällikkö
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
050 351 3129
Nagu Distillery
Jonathan Smeds
040 559 6031
Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf
Kaj Norrman
0400 975128
Kemiönsaaren kunta (Green Go -yritysryhmähanke)
Emilia Siltanen
050 511 9463
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna MattilaMaaseutuyksikkö: maaseuturahoitusPuh:+358 295 023 092johanna.mattila@elinvoimakeskus.fi
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Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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