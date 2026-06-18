Kuukausi Konneveden Naisten viikko -festivaaliin – mukana ohjelmassa muun muassa Verneri Pohjola, Tommi Korpela, Eija Ahvo ja Suomen ensimmäinen K-Market Galleria

Naisten viikolla toteutetaan muun muassa Suomen ensimmäinen K-Market-kauppagalleria: taiteilijoiden Paula Blåfieldin ja Leena Nyqvistin Kolme jumalatarta – Henki, Taide, Tulevaisuus -näyttelyn kaikki teokset ovat myynnissä Konneveden K-Marketin käyttötavaraosastolla. Näyttelyyn tutustumisen ja ostosten lomassa voi kuulla myös pop-up-pianokonsertteja Brahmsiin erikoistuneen Jaakko Rikalaisen ja muiden pianistien tulkitsemana. Taide on läsnä K-Marketin lisäksi koko kylässä, sillä Konneveden halki kulkevalla “Galleria Kauppatiellä” eli useiden konnevetisten yritysten liiketiloissa voi koko heinäkuun ajan tutustua Jyväskylän taidemuseon kokoelmista esille tuotuihin teoksiin.

Lauantain 18.7. ohjelman aloittaa Konneveden kunnantalolla klo 13.00 professori Antti Arjava, joka kertoo isoukkinsa runoilija Otto Mannisen ja isomummonsa kirjailija Anni Swanin elämästä ja vaikutuksesta kotimaiseen runouteen ja kirjallisuuteen. Arjava tarkastelee aikansa kirjallista superpariskuntaa läheltä, perheen sisältä. Lisäksi Konneveden kirkossa kuullaan klo 18.00 alkaen kirjailija Eeva Kilven tuotantoon ja elämään perustuva, näyttelijä Eija Ahvon tähdittämä Rakas Eeva Kilpi! -esitys: Ahvo laulaa ja lausuu Kilven runoja pianisti Maija Ruuskasen säestämänä. Kokonaisuudessa on mukana myös kirjailija Anna-Riikka Carlson, joka julkaisi viime vuonna Rakas Eeva Kilpi – Nämä juhlat jatkuvat vielä -teoksen. Lauantai huipentuu Konneveden Väentalolla klo 20.00 alkavaan Myrsky lautasella Shakespearen tapaan -draamalliseen illalliseen, jonka suunnittelee ja toteuttaa Michelin-kokki Kim Mikkola. Luvassa on puhtaista paikallisista raaka-aineista valmistettu, taatusti unohtumaton neljän ruokalajin matka makujen ytimeen.

– Ruoka on taivaasta ja taivaan alta, Shakespearen kattamana. Myrsky-illallisella on tietenkin oltava myös Ariel, hahmoon eläytyy viulisti Marianne Maans, Naisten viikon taiteellinen johtaja Kristiina Hurmerinta kertoo.

Sunnuntai 19.7. alkaa Konnevesisalissa klo 11.30 insinöörifilosofi Timo Kaarlen luennolla Senecan tanssikutsut tähtien kanssa. Kantaesitysluennon teemoina ovat riittämättömyys, elämän myötävirrat sekä onnen itsemääräämisoikeus. Sunnuntain ohjelma jatkuu samassa tilassa klo 15.00 turkulaisen Trio Unusualin Shedding my Skin -konsertilla, jossa kuullaan Igor Stravinskyn, Jukka Tiensuun, Juha T. Koskisen ja Minna Leinosen musiikkia sekä Mikko Heiniön sopraano Kaisa Kraftille ja Trio Unusualille säveltämä uunituore pienoisooppera runoilija Eira Stenbergin runokokoelmiin Erokirja ja Halun ikoni. Kello 19.00 siirrytään Konneveden kirkkoon ja musiikilliseen bibliodraamaan Johanneksen matkassa, jossa näyttelijä Tommi Korpela lukee Johanneksen evankeliumia pianisti ja kirkkomuusikko Pami Karvosen kuratoiman musiikin johdattamana. Esitys tarjoaa poikkeuksellisen tilaisuuden kokea sanan ja sävelen syvä yhteys historiallisessa ja henkisessä matkassa, Konneveden kirkon rauhassa. Sunnuntain ohjelma huipentuu kello 21.00 suuren suosion saavuttaneeseen ohjelmalliseen Yöristeilyyn Konneveden selällä M/S Linnea -aluksella, Marianne Maansin viulun säestämänä.

Maanantai 20.7. käynnistyy klo 10.00 huilisti Heliä Viirakiven konsertilla, aamukahvilla ja kuuluisien Kaltevien korvapuustien nautiskelulla Tarun Kahvipannu- kahvilassa. Ohjelma jatkuu Konnevesisalissa toimittaja Seppo Puttosen luotsaamalla Runo on runo on runo -tapahtumalla, joka kokoaa tekijöitä Suomen runouden ja sanataiteen historiasta ja nykyisyydestä. Esiintymässä nähdään runoilija Eira Stenberg, runoilija Anne Hänninen sekä Sirkka Turkan tuotannosta kirjoittanut tietokirjailija Ulla Janhonen.

Naisten viikolla useasti vieraillut trumpetisti Verneri Pohjola tuo festivaalin päätökseksi uuden Fallen Trees -esityksensä Konnevesisaliin. Kello 18.00 alkava visuaalinen konsertti on Pohjolan, lyömäsoittaja Mika Kallion ja kuvataiteilija Perttu Saksan uusi yhteisteos, jossa improvisaatio ja meditatiiviset äänimaisemat sulautuvat Saksan suunnittelemaan visuaaliseen kerrontaan.

Naisten viikon ruokaohjelmassa on muutos: Lucky Tart catering joutuu perumaan osallisuutensa lauantain 18.7. Myrsky lautasella Shakespearen tapaan -illallisella sairastapauksen vuoksi, joten Pipsa Hurmerinta ja Meri-Tuuli Väntsi eivät suunnittele ja toteuta illallista. Uudeksi kulinaristiseksi suunnittelijaksi ja toteuttajaksi on saatu Michelin-tähdellä palkittu kokki Kim Mikkola, joten illallinen toteutuu Lucky Tartin poisjäännistä huolimatta. Jo ostetut liput käyvät illalliselle sellaisenaan – lipun voi kuitenkin muutoksen myötä halutessaan palauttaa 30.6. mennessä osoitteessa: https://www.tiketti.fi/palautalippuja

Katso koko Naisten viikon ohjelma osoitteessa www.konnevedennaistenviikko.fi

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin, ohjelma täydentyy tapahtumaa kohti.

Konneveden Naisten viikon järjestää tänä vuonna uusi yhdistys Konneveden Naisten viikko Ry.







Naisten viikon maksulliset ohjelmat ovat myynnissä Tiketissä.

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