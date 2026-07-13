Kaksi päivää kovaa ajoa Kauhavalla, 16-vuotias Hertta ajaa varttimailin alle yhdeksään sekuntiin - "Pitäisi muistaa pitää se kaasu pohjassa"
15.7.2026 06:44:00 EEST | FHRA | Tiedote
SPTR Summer Nationals SM3 -osakilpailu ajetaan 18.-19.7. Kauhavan kiihdytysajoareenalla. Ilmajokelainen Hertta Lauhasmaa, 16, käskyttää isä-Jaakon Plymouth Cudaa, jolla “Kiihdytys-Ylli” on niittänyt menestystä Top Doorslammer -ryhmässä.
Cudasta on riisuttu ahdin ja moottoriohjausta muutettu Super Pro ET -ryhmään sopivaksi.
"Perjantaina ajoin kolme lähtöä ja lauantaina neljä. Kivaa on, vähän erilaista mitä on tottunut tekemään", Hertta Lauhasmaa kertoi kiihdytyskauden avauksessa toukokuussa.
Hertta ajoi aiemmin useamman vuoden Junior Dragsterilla. Kauhavan avauskisassa hän sai ajettua SPET-ryhmän kilpailuun osallistumiseen vaadittavat lisenssilähdöt lauantain lajitteluajojen yhteydessä.
Entä oliko Hertta päässyt kokeilemaan autoa ennen kisaa?
"Hallin sisällä oon koittanut tyhjäkäynnillä ajaa!"
Sunnuntain pudotuskilpailussa Hertta päihitti ensimmäisellä kierroksella vastustajansa, ja selvisi täten neljännesfinaaleihin saakka.
Mikä sitten oli Hertalle haastavinta muistaa kabiinissa?
"Pitäisi muistaa pitää se kaasu pohjassa, muuten se vaan rullaa eteenpäin!"
Kauhavalla ajetaan lauantaina lajitteluajot ja sunnuntaina pudotus- sekä finaalilähdöt. Kiihdytysajon SM-sarjan tulospalvelu löytyy kiihdytysurheilu.fi-sivustolta. Reaaliaikaisia aikakortteja voi selata FHRA Slips -äpissä.
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Maailman nopein moottoriurheilulaji Kauhavalla 18.-19.7.
Perus-/Aluelippu, 2 Päivää - ennakkoon Tiketistä 22€/12€ (15-17v.)
Perus-/Aluelippu, 2 Päivää - portilta 25€/15€ (15-17v.)
Alle 15-vuotias veloituksetta maksavan aikuisen kanssa.
Kaikki liput vaihdetaan koko viikonlopun voimassa oleviin rannekkeisiin.
Tulospalvelu: kiihdytysurheilu.fi/tulospalvelu
Race Radio: 89,1 MHz
Pääsyliput: tiketti.fi
Tapahtumapaikoilla on maksuton pysäköinti ja liikenteenohjaajat opastavat ajoneuvoilijoita alueella.
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Blåkläder Drag Racing Series 2026, Kiihdytysajon SM-sarja
16.-17.5. / Helsingin Hihna SM1, Kauhava
13.-14.6. / CRT Race Products SM2, Pieksämäki
18.-19.7. / SPTR Summer Nationals SM3, Kauhava
5.-6.9. / Finnkone Finals SM4, Pieksämäki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anssi Pinolatoimitusjohtaja
Tapahtumat, myynti ja yhteistyökumppanuudet
Jukka Salminenmyynti- ja markkinointikehitysvastaava
Viestintä, tiedotus, sisältömarkkinointi
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Tietoja julkaisijasta
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |
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