Helmareiden MM-jatkokarsintojen otteluparit arvottu

Helmarit kohtaa jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella Serbian. Mikäli Suomi voittaa kaksiosaisen otteluparin, toisella kierroksella vastaan asettuu voittaja otteluparista Valko-Venäjä – Italia.

Suomi on jatkokarsinnoissa sijoittamaton joukkue, joten Helmarit aloittaa ensimmäisen kierroksen ja mahdollisen toisen kierroksen kotikentällä.

Serbia jäi MM-karsintojen lohkovaiheessa A-liigan lohkossaan neljänneksi. Suomi ja Serbia kohtasivat viime vuonna UEFA Nations Leaguen B-liigassa – Serbia otti tuolloin lohkovoiton voitettuaan Helmarit 1–0 kotikentällään ja noustuaan 1–1-tasapeliin Helsingissä.

Suomi on FIFA-rankingissa sijalla 24 ja Serbia sijalla 35. Päävalmentaja Marko Saloranta oli suhteellisen tyytyväinen arpaonneen tuoreeltaan arvonnan jälkeen.

– Ensimmäisellä kierroksella oli kolme mahdollista vastustajaa, jotka olisin ottanut mieluummin kuin Serbian. Loppuvaiheessa ensimmäisen kierroksen arvontaa tarjolla oli kuitenkin vain tosi kovia maita – siinä mielessä Serbia on meille ihan ok arpa.

Mikäli Serbia kaatuu, uskoo päävalmentaja Suomen kohtaavan Italian.

– En usko, että tapahtuu sellaista ihmettä, jossa Valko-Venäjä pystyy kiusaamaan Italiaa kahdessa ottelussa. Italia on EM-kisojen välieräjoukkue ja äärettömän kova jengi. Pelasimme heitä vastaan EM-karsinnoissa samassa lohkossa, voitimme Helsingissä ja vieraissa hävisimme selkeästi.

Unelma Suomen ensimmäisestä aikuisten MM-kisapaikasta elää vahvasti myös torstain arvonnan jälkeen.

– Karsintojen alussa unelmamme ja tavoitteenamme oli mennä MM-kisoihin. Se on yhä elossa ja mielestäni realismia. Vastustajat ovat haastavat, mutta näen, että meillä on mahdollisuudet mennä tuosta jatkoon. Sitä kohti lähdemme nyt valmistautumaan.

Ensimmäinen kierros pelataan 7.–13.10.2026 ja toinen kierros 26.11.–5.12.2026. Suomen ensimmäisen kierroksen otteluiden ajankohdista, pelipaikoista ja lipunmyynnistä tiedotetaan myöhemmin.

Jatkokarsintojen toisen kierroksen otteluparien seitsemän parhaiten sijoitettua voittajaa saa paikan Brasiliassa kesällä 2027 pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Huonoiten sijoitetun voittajan pelit jatkuvat vielä maanosaliittojen välisissä jatkokarsinnoissa, jotka pelataan helmikuussa 2027.

Arvonnan tulokset (uefa.com)

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