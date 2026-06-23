Millaisia pelimuistoja sinulla on? Uusi muistitietokeruu kerää suomalaisten pelikokemuksia
23.6.2026 09:12:05 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomalaisista 98 % pelaa, ja kaikenlaisten pelaamisen muotojen näkyvyys on kasvanut viime vuosina. Nyt käynnissä oleva muistitietokeruu hakee tietoa siitä, millaisia pelaamisen muotoja arjessa on ollut, ja mitä merkityksiä pelaamiselle on annettu ja annetaan nykypäivänä.
Pelit ja pelaaminen ovat merkittävä osa inhimillistä kulttuuria. Digitaalisten pelien yleistyminen ja niihin liittyvän kulttuurin kehittyminen ovat tehneet peleistä ja pelaamisesta myös tärkeän tutkimuskohteen. Nyt tutkijat keräävät suomalaisten pelimuistoja saadakseen aiempaa kattavamman kuvan pelaamisen tavoista ja pelien roolista suomalaisten arjessa.
Pelit ja pelaaminen ovat osa suomalaisten arkea, mutta samalla pelaamisen tavat ovat jatkuvassa muutoksessa. Vuoden 2024 Pelaajabarometrin mukaan 98 % suomalaisista pelaa pelejä vähintään satunnaisesti ja aktiivisia pelaajia on 89 %. Digipelien, kuten mobiili-, selain- ja konsolipelien pelaaminen on lisääntynyt merkittävästi, ja sama ilmiö on tapahtunut myös ei-digitaalisissa peleissä aina lautapeleistä bingoon asti. Tarkkaa tietoa pelaamisen tavoista ja kulttuureista pitkällä aikavälillä on kuitenkin tarjolla niukasti. Muistitietokeruun tarkoituksena onkin lisätä tietoa ja ymmärrystä suomalaisten pelaamisesta ja pelaamisen muodoista.
Kerro omat pelimuistosi – osallistu tutkimukseen ja voita palkintoja
Tutkimusryhmä etsii nyt osallistujia jakamaan omia pelaamiseen liittyviä muistojaan eri vuosikymmeniltä. Miten pelit ja pelaaminen ovat näkyneet elämässäsi? Muistot voivat liittyä kaikenlaisiin pelaamisen muotoihin kortti- ja lautapeleistä pihapeleihin, roolipeleihin, palapeleihin ja digitaalisiin peleihin. Kerro, millaisia muistoja sinulla on pelaamisesta eri vuosikymmeniltä ja voit voittaa kirjapalkintoja!
Tarkemmat lisätiedot ja ohjeet osallistumiseen löytyy suomeksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivuilta ja ruotsiksi Svenska litteratursällskapetin verkkosivuilta.
Muistitietokeruu on auki 4.5.–30.11.2026. Keruun tuloksista tiedotetaan keväällä 2027.
Lisätietoja
Yliopistonopettaja Tanja Välisalo, Jyväskylän yliopisto, tanja.valisalo@jyu.fi
Professori Jaakko Suominen, Turun yliopisto, jaasuo@utu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja VälisaloYliopistonopettajaJyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358503043131Puh:+358503043131tanja.valisalo@jyu.fi
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Tekoäly voi nopeuttaa rintasyövän sädehoidon suunnittelua23.6.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston pro gradu -tutkielma tarkastelee tekoälyn mahdollisuuksia sädehoidon annossuunnittelun tukena. Tutkimuksessa kehitettiin syväoppimiseen perustuva annosennustemalli, joka kykenee ennustamaan rintasyöpäpotilaiden sädehoidon annosjakaumia tarkasti ja tehokkaasti. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Keski-Suomen sairaala Novan ja Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa.
Metsäsektorin oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen tutkimukseen myönnettiin jatkorahoitus22.6.2026 12:55:07 EEST | Tiedote
Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi jälkimmäisen kauden rahoituksen kymmenelle oikeudenmukaista vihreää murrosta tutkivalle konsortiolle.
Yli 400 kansainvälistä tutkijaa kokoontuu Jyväskylään esittelemään viimeisimpiä tuloksia ja teknologioita ihmisen liikejärjestelmän tutkimuksessa22.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Kesäkuussa Jyväskylän Paviljongissa järjestetään maailman johtava ihmisen liikkumiseen ja erityisesti lihasten toimintaan keskittyvä kongressi, joka kokoaa yhteen alan huippuasiantuntijat. Kongressi järjestetään joka toinen vuosi, ja nyt se pidetään 26. kerran.
Tutkimus: Nuorten ruutuaika yhteydessä heikompaan osaamiseen keskeisissä oppiaineissa18.6.2026 08:55:23 EEST | Tiedote
Digitaalisten laitteiden säännöllinen käyttö viihdetarkoituksiin on kytköksissä heikompiin oppimistuloksiin yläkouluikäisillä. Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan ne 15-vuotiaat, jotka viettävät vapaa-ajallaan eniten aikaa ruutujen ääressä, voivat olla jopa vuoden ikätovereitaan jäljessä matematiikan, lukemisen ja luonnontieteiden taidoissa.
Teens’ screen time linked to lagging skills in core subjects18.6.2026 08:55:23 EEST | Press release
Frequent use of digital devices for entertainment is linked to weaker learning outcomes among lower secondary students. According to researchers at the University of Jyväskylä, 15-year-olds who spend the most time on screens in their free time can lag behind their peers by up to a year in math, reading, and science.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme