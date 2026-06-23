Jyväskylän yliopisto

Millaisia pelimuistoja sinulla on? Uusi muistitietokeruu kerää suomalaisten pelikokemuksia

23.6.2026 09:12:05 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

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Suomalaisista 98 % pelaa, ja kaikenlaisten pelaamisen muotojen näkyvyys on kasvanut viime vuosina. Nyt käynnissä oleva muistitietokeruu hakee tietoa siitä, millaisia pelaamisen muotoja arjessa on ollut, ja mitä merkityksiä pelaamiselle on annettu ja annetaan nykypäivänä.

Kaksi naista pelaa pöytäjalkapallopeliä. Punaisen ja sinisen värisiä pelaajia.
Vuoden 2024 Pelaajabarometrin mukaan 98 % suomalaisista pelaa pelejä vähintään satunnaisesti ja aktiivisia pelaajia on 89 %.

Pelit ja pelaaminen ovat merkittävä osa inhimillistä kulttuuria. Digitaalisten pelien yleistyminen ja niihin liittyvän kulttuurin kehittyminen ovat tehneet peleistä ja pelaamisesta myös tärkeän tutkimuskohteen. Nyt tutkijat keräävät suomalaisten pelimuistoja saadakseen aiempaa kattavamman kuvan pelaamisen tavoista ja pelien roolista suomalaisten arjessa.

Pelit ja pelaaminen ovat osa suomalaisten arkea, mutta samalla pelaamisen tavat ovat jatkuvassa muutoksessa. Vuoden 2024 Pelaajabarometrin mukaan 98 % suomalaisista pelaa pelejä vähintään satunnaisesti ja aktiivisia pelaajia on 89 %. Digipelien, kuten mobiili-, selain- ja konsolipelien pelaaminen on lisääntynyt merkittävästi, ja sama ilmiö on tapahtunut myös ei-digitaalisissa peleissä aina lautapeleistä bingoon asti. Tarkkaa tietoa pelaamisen tavoista ja kulttuureista pitkällä aikavälillä on kuitenkin tarjolla niukasti. Muistitietokeruun tarkoituksena onkin lisätä tietoa ja ymmärrystä suomalaisten pelaamisesta ja pelaamisen muodoista.

Kerro omat pelimuistosi – osallistu tutkimukseen ja voita palkintoja

Tutkimusryhmä etsii nyt osallistujia jakamaan omia pelaamiseen liittyviä muistojaan eri vuosikymmeniltä. Miten pelit ja pelaaminen ovat näkyneet elämässäsi? Muistot voivat liittyä kaikenlaisiin pelaamisen muotoihin kortti- ja lautapeleistä pihapeleihin, roolipeleihin, palapeleihin ja digitaalisiin peleihin. Kerro, millaisia muistoja sinulla on pelaamisesta eri vuosikymmeniltä ja voit voittaa kirjapalkintoja!

Tarkemmat lisätiedot ja ohjeet osallistumiseen löytyy suomeksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivuilta ja ruotsiksi Svenska litteratursällskapetin verkkosivuilta.

Muistitietokeruu on auki 4.5.–30.11.2026. Keruun tuloksista tiedotetaan keväällä 2027.

Lisätietoja

Yliopistonopettaja Tanja Välisalo, Jyväskylän yliopisto, tanja.valisalo@jyu.fi
Professori Jaakko Suominen, Turun yliopisto, jaasuo@utu.fi

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Yhteyshenkilöt

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

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