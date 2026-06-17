Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Stadin sote ja brankkari: Uusi toimipiste C-hepatiitin hoitoon

18.6.2026 12:45:46 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote

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Uusin Stadin sote ja brankkari -uutiskirje on täynnä mielenkiintoisia aiheita Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.

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Puheterapiassa tutkitaan ja tuetaan lapsen kielen kehitystä

Susanna Ruuth työskentelee lasten puheterapeuttina Oulunkylän terveysasemalla. Työssään hän tutkii, kuntouttaa ja ohjaa alle 18-vuotiaita puheterapiaa tarvitsevia lapsia ja nuoria.

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Uusi toimipiste C-hepatiitin testaukseen ja hoitoon

C-hepatiitin matalan kynnyksen testaukseen ja hoitoon liittyvät palvelut laajenivat Helsingissä kesäkuun 2026 alussa. Osoitteessa Alppikatu 2 on auennut väliaikainen toimipiste, joka palvelee erityisesti vaikeimmin tavoitettavia ja asunnottomia henkilöitä.

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Leena Luhtasela aloittaa perhe- ja sosiaali- palvelujen johtajana

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Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös kesällä

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Päätoimittaja

Jaana Juutilainen-Saari, jaana.juutilainen-saari@hel.fi

Toimitussihteeri

Markus Snellman, markus.snellman@hel.fi

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