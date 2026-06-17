Stadin sote ja brankkari: Uusi toimipiste C-hepatiitin hoitoon
18.6.2026 12:45:46 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Uusin Stadin sote ja brankkari -uutiskirje on täynnä mielenkiintoisia aiheita Helsingin sote- ja pelastuspalveluista.
Puheterapiassa tutkitaan ja tuetaan lapsen kielen kehitystä
Susanna Ruuth työskentelee lasten puheterapeuttina Oulunkylän terveysasemalla. Työssään hän tutkii, kuntouttaa ja ohjaa alle 18-vuotiaita puheterapiaa tarvitsevia lapsia ja nuoria.
Uusi toimipiste C-hepatiitin testaukseen ja hoitoon
C-hepatiitin matalan kynnyksen testaukseen ja hoitoon liittyvät palvelut laajenivat Helsingissä kesäkuun 2026 alussa. Osoitteessa Alppikatu 2 on auennut väliaikainen toimipiste, joka palvelee erityisesti vaikeimmin tavoitettavia ja asunnottomia henkilöitä.
Leena Luhtasela aloittaa perhe- ja sosiaali- palvelujen johtajana
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Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös kesällä
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Päätoimittaja
Jaana Juutilainen-Saari, jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Toimitussihteeri
Markus Snellman, markus.snellman@hel.fi
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
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Helsingfors social- och hälsovårdstjänster under midsommaren17.6.2026 09:10:04 EEST | Pressmeddelande
Helsingforsborna får de social- och hälsovårdstjänster de behöver även på midsommaren.
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut juhannuksena17.6.2026 09:10:04 EEST | Tiedote
Helsinkiläiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös juhannuksen.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 16.6.16.6.2026 18:38:07 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta piti kevätkauden 2026 viimeisen kokouksen tiistaina 16. toukokuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla. Lautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous on 11.8. Kaikki syksyn kokousajat ovat kaupungin verkkosivuilla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 16.6. kokouksen ennakkotiedote12.6.2026 13:56:13 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan kevätkauden viimeinen kokous pidetään tiistaina 16. kesäkuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa Malmin pelastusaseman sekä lastensuojelun erityisen huolenpidon ja päihdehoidon tilojen uudisrakennusten tarveselvityksiä. Lisäksi asialistalla on Auroran päihdepalvelujen käytössä olevan rakennuksen laajennus.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 9.6.9.6.2026 18:55:11 EEST | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta piti kokouksen tiistaina 9. kesäkuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
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