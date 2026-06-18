Viisi vuotta sitten Lotosta 10 miljoonaa euroa voittanut: ”Haaveiden eteen pitää myös tehdä töitä”
18.6.2026 13:07:51 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkauksen Lottoa on pelattu Suomessa 55 vuoden ajan. Loton 50-juhlavuoden yksi suurimmista voittajista vuonna 2021 oli helsinkiläismies. Hän kertoi Veikkaukselle kuulumisiaan nyt viisi vuotta muhkean voiton jälkeen.
- Kiitos kysymästä, ihan hyvää tässä kuuluu. Viisi vuotta on kulunut nopeasti. Elämäni on muuttunut aika paljon voiton myötä näiden vuosien aikana, helsinkiläinen onnekas kuvailee.
- Kun voitto silloin vuosia sitten minulle selvisi ja sain sitten rahat sen karenssiajan jälkeen tilille, en ihan heti tehnyt mitään suuria muutoksia.
Hieman myöhemmin voiton jälkeen voittaja osti asunnon, jota varten säästi käsirahaa ennen onnenpotkuaan.
- Aika pian voiton jälkeen tein ne asuntokaupat ja matkustelin aika paljon. Mietin siinä samalla, että mitä haluaisin alkaa elämässäni tekemään. Toisaalta pidin asiat aika ennallaan, voittaja muistelee viiden vuoden takaista tilannettaan.
- Työelämässä tapahtui muutamia vuosia sitten isoja muutoksia. Se on varmaan ollut se isoin elämään vaikuttanut asia.
Myös monen voittajan menopeli, auto, on tuonut vapautta voittajan elämään.
- Voisi sanoa, että se vähän myös muutti tilannettani, kun tuli hankittua auto. On ollut helpompaa liikkua Suomessa.
Tieto isosta Lotto-voitosta on helsinkiläisen oma asia, josta hän ei ole kertonut muille.
- En kysele muiden raha-asioista, joten ajattelen etteivät minunkaan raha-asiat sillä tavalla muille kuulu. Ehkä joku on jotain arvannut. Kertonut en ole. Läheisille asia on muilla tavoin voinut näkyä.
Kymmenen miljoonan euron voitto on poikinut sijoittamisen kautta hyvää tuottoa suomalaismiljonäärille.
- Melkein heti voiton jälkeen olin yhteydessä pankkiin ja varoja on ollut sijoitettuna siitä lähtien. Minulla on henkilökohtainen sijoitushenkilö, jonka kanssa asioita hoidetaan. Jotain sijoituksia olen tehnyt kotimaisiin osakkeisiin myös itse, mutta se on ollut todella pientä. Tällä hetkellä sijoitukset ovat tuottaneet kulutetut rahat takaisin, ja ison summan lisääkin.
Voittaja on myös tehnyt hyväntekeväisyyttä voittorahoillaan ja sijoitustuotoilla.
- Hyväntekeväisyyteen olen lahjoittanut pieniä summia. Tämä on asia on ollut mielessä ja sitä tulen tulevaisuudessa lisäämään. Kohteitakin olen miettinyt, mutten niistä tässä yhteydessä paljasta enempää.
Elämässä on voittajan mukaan myös asioita, joita Lotto-voitolla ei saa.
- Tietenkin on salaisia haaveita, joita haluaisi toteuttaa, mutta kaikkiin ei riitä pelkkä raha.
- Voitto on ollut todella hyvä asia, mutta kuten todettua, rahallakaan ei saa kaikkea. Haaveiden eteen pitää myös tehdä töitä, vaikkakin raha helpottaa niitä huomattavasti ja tuo turvallisuuden tunnetta.
Juhannuksen Lotto-arvonnan potissa on vielä tämän voittajan 10 miljoonan euron pottia suurempi voittosumma. Mitkä ovat jättivoittajan vinkit seuraavalle voittajalle, jos kohdalle osuu lauantaina 13 miljoonan euron Lotto-voitto?
- Uusille voittajille neuvoisin, että maltti on valttia tässäkin asiassa.
Juhannussuunnitelmistaan viiden vuoden takainen voittaja ei kerro, mutta käynnissä olevat jalkapallon MM-kisat eivät kuulu niihin.
- En tiedä kuka voittaa jalkapallon maailmanmestaruuden eikä asiaan ole minulla minkäänlaista kiinnostusta. Sen tosin varmasti tiedän, että se ei ole Suomi, voittaja naurahtaa.
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