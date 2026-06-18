Korjaus tiedotteeseen: Suomen hintataso Euroopan kahdeksanneksi korkein

Suomen kokonaishintataso oli viime vuonna 21 % yli EU-keskiarvon. Alkoholi ja tupakka ovat Suomessa kalliita, mutta energia sen sijaan kohtalaisen edullista verrattuna moniin muihin Euroopan maihin.

Alkoholi oli Suomessa vuonna 2025 Euroopan maista neljänneksi kalleinta ja EU-maiden kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tupakka puolestaan oli Suomessa kuudenneksi kalleinta.

“Myös raide-, tie, lento- ja vesiliikenteen hinnat olivat Suomessa 47 prosenttia EU:n keskitasoa korkeammat", Tilastokeskuksen yliaktuaari Harri Kananoja sanoo.

Sähkö, kaasu ja muut polttoaineet, kuluttajaelektroniikka sekä viestintäpalvelut olivat sen sijaan Suomessa hintatasoltaan lähempänä EU-maiden keskitasoa.

Kananojan mukaan energian hinnat vaihtelevat Euroopassa merkittävästi maasta ja alueesta riippuen. Pohjoismaissa kuten Suomessa ja Ruotsissa, sähkö on yleensä Euroopan halvimpia, kun taas Keski- ja Etelä-Euroopassa, esimerkiksi Saksassa ja Italiassa, se on kalliimpaa maakaasun tuontiriippuvuuden vuoksi.

Euroopan kalleimmat ja halvimmat maat löytyivät vuonna 2025 EU-alueen ulkopuolelta. Islannissa ja Sveitsissä hintataso oli molemmissa yli 70 % EU-keskiarvoa korkeampi. Edullisin maa oli Pohjois-Makedonia, jossa hintataso oli vain hieman yli puolet EU-keskiarvosta.

EU:n jäsenmaista korkein hintataso oli viime vuonna Tanskassa ja Irlannissa.

Virossa ruoan hinta ylitti jo Suomen hintatason

Kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan.

Ruoan hinnat ylittävät Suomessa EU:n keskiarvon noin 6 %:lla, Ruotsissa vajaalla 10 %:lla.

Virossa ruoan hintataso ylitti Suomen hintatason viime vuonna ensimmäistä kertaa, tosin vain muutamalla prosenttiyksiköllä.

“Virossa elintarvikkeet ovat kallistuneet Suomea voimakkaamman inflaation myötä. Vielä neljä vuotta sitten Virossa ruoan hintataso oli alle EU-keskiarvon”, Kananoja kertoo.