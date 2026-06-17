Parlamentti tuomitsee Venäjän provokaatiot Romaniassa, Suomessa ja Baltian maissa
18.6.2026 14:07:04 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Venäjän provokaatiot eivät pelota EU:ta, vaan se puolustaa päättäväisesti turvallisuuttaan, toteavat mepit torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa.
- Venäjällä on täysi vastuu eskaloivista hyökkäyksistä
- Parlamentti seisoo Viron, Suomen, Latvian, Liettuan ja Romanian tukena
- EU:n toimien tehokkuus edellyttää koordinointia ja resurssien yhdistämistä
- Ukrainalle ja Moldovalle tarvitaan lisää tukea
Drooniuhat ja ilmatilaloukkaukset EU:n alueella eivät ole Euroopan parlamentin jäsenten mukaan yksittäistapauksia, vaan keskeinen osa Venäjän laajempaa EU:hun ja sen liittolaisiin kohdistuvaa pelottelustrategiaa. Näitä vihamielisiä tekoja pahentaa aggressiivinen disinformaatiokampanja, jolla pyritään pelottelemaan näillä alueilla asuvia ihmisiä, vahingoittamaan paikallista taloutta ja luomaan tekosyy mahdollisille kostotoimille.
Tahallinen uhka EU:n turvallisuudelle
Venäjällä on meppien mukaan täysi ja yksiselitteinen vastuu piittaamattomista eskaloivista hyökkäyksistä, jotka vaarantavat ihmishenkiä. Mepit lisäävät, että Venäjän toimet muodostavat tahallisen ja järjestelmällisen uhan turvallisuudelle, kestävyydelle ja itsemääräämisoikeudelle EU:ssa ja jäsenvaltioissa. He painottavat Valko-Venäjän osallisuutta EU:hun kohdistuviin hybridihyökkäyksiin.
Parlamentin mukaan EU ei anna Venäjän provokaatioiden pelotella itseään. EU on yhtenäinen pyrkimyksissään ja puolustaa päättäväisesti turvallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta EU:n jäsenmaissa sekä jatkaa Ukrainan tukemista. Mepit ilmaisevat täyden tukensa Virolle, Suomelle, Latvialle, Liettualle ja Romanialle, joiden alueeseen, ilmatilaan ja kriittiseen infrastruktuuriin Venäjän hybridiprovokaatiot ovat kohdistuneet.
Ukrainan ja Moldovan tuki
Ensisijaisten puolustustarvikkeiden tuotantoa ja toimittamista Ukrainaan on meppien mukaan kiireesti nopeutettava, erityisesti ilmapuolustusjärjestelmien, ammusten, droonien ja ohjusten osalta. He painottavat myös, että Venäjän drooniuhkien torjumiseksi yhteistyö Moldovan ja Ukrainan kanssa on olennaisen tärkeää operatiivisen tehokkuuden, tilannetietoisuuden ja tietojenvaihdon kannalta. Jäsenmaiden tuleekin kasvattaa tukeaan Moldovalle Euroopan rauhanrahaston kautta.
EU:n ja Naton itälaidan vahvistaminen
Päätöslauselmassa kehotetaan perustamaan kiireellisesti todellinen Euroopan puolustusunioni. Lisäksi siinä painotetaan, että vahvempi integraatio, koordinaatio ja resurssien yhdistäminen ovat välttämättömiä EU:n tehokkaille toimille Venäjän eskaloivia uhkia vastaan.
EU:n ja Naton itäistä laitaa tulee vahvistaa koko pituudeltaan arktiselta alueelta Mustallemerelle – maalla, merellä ja ilmassa – droonien ja säähavaintopallojen torjumiseksi, mepit sanovat. He painottavat, että Venäjä ei tahallisilla hyökkäyksillä pyri ainoastaan jäsenmaiden provosoimiseen ja vakauden horjuttamiseen, vaan myös testaamaan ja käyttämään hyväkseen heikkouksia Naton havaitsemis- ja reagointivalmiuksissa.
Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 412 puolesta, 63 vastaan ja 53 tyhjää.
Lisätietoa
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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