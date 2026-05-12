Raaheen uusi S-market – entinen Prisma-kiinteistö uudistuu

Tavoitteena avata uusi S-market alkukesästä 2027

Entisen Raahen Prisman kiinteistössä on aloitettu vanhan rakennusosan tyhjennys ja valmistelutyöt. Suunnitelman mukaan 1960–70-luvuilla rakennettu osa tultaisiin purkamaan, kun taas vuonna 2007 valmistunut uudempi osa säilyisi ja sitä hyödynnetään tulevassa ratkaisussa.

Uuden suunnitelman mukaan S-marketin myymälä tulee sijoittumaan entisen Prisma-kiinteistön nykyisiin tiloihin. Myymälän pinta-ala tulee olemaan noin 1 700 neliömetriä, josta myyntialuetta on yli 1 200 neliötä. Vanhan rakennusosan tilalle toteutettaisiin logistiikka-alue ja lastauslaiturit, joilla parannettaisiin päivittäistavarakaupan toimivuutta ja sujuvuutta.

– Raahelaisilla on paljon odotuksia palveluiden kehittämisen suhteen ja uudella S-marketilla haluamme vastata keskusta-alueella asuvien ja työskentelevien asiakkaidemme arjen tarpeisiin, sanoo ryhmäpäällikkö Tarmo Kokkola.

Vaikutukset ympäristöön ja arkeen

Rakennusluvan varmistuttua kiinteistössä tehtävät työt aloitetaan suunnitelmien mukaisilla purkutöillä. Työmaa voi aiheuttaa tilapäistä melua, pölyä ja liikennejärjestelyjen muutoksia. Urakassa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

– Pyrimme luonnollisesti siihen, että työmaasta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa rakennuksen ulkopuolelle. Työmaan vaikutukset arvioidaan ja pyritään minimoimaan erityisen hyvin erityisesti kesän tapahtumien, kuten Pekanpäivien aikana, Kokkola kertoo.

Liiketiloja myös muille toimijoille

S-marketin lisäksi kiinteistöön tulee vuokratiloja myös muille toimijoille. Liikepaikoista kiinnostuneet toimijat voivat olla yhteydessä Osuuskauppa Arinan liikepaikkapäällikkö Anne Niemeen.