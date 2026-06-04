Päivi Takala maalaustaiteen professoriksi Kuvataideakatemiaan
18.6.2026 16:23:03 EEST | Taideyliopisto | Tiedote
Takala aloittaa toistaiseksi voimassa olevassa tehtävässään 1.8.2026.
Taideyliopiston Kuvataideakatemian maalaustaiteen professoriksi on valittu taiteen maisteri Päivi Takala. Hän aloittaa tehtävässään 1.8.2026.
Päivi Takalalla on pitkä kokemus maalaustaiteen opetuksesta Kuvataideakatemiassa. Hän on toiminut opetusalueen lehtorina vuodesta 2014. Takalalla on myös pitkä ja ansioitunut ura kuvataiteilijana. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, kuten esimerkiksi Galerie Anhavassa Helsingissä, Espoon modernin taiteen museo EMMAssa, Cecilia Hillström Galleryssa Tukholmassa ja Ulterior Galleryssa New Yorkissa. Hänellä on useita teoksia merkittävissä pohjoismaisissa julkisissa kokoelmissa, kuten nykytaiteen museo Kiasmassa, Sara Hildénin taidemuseossa, sekä Malmön taidemuseossa. Takala on jatkanut aktiivista taiteellista työskentelyä opetustyönsä ohella ja esittää teoksiaan säännöllisesti kotimaassa ja ulkomailla.
Rekrytointityöryhmä kuvaa Päivi Takalaa kokeneeksi ja päteväksi taiteilijaksi ja lehtoriksi, jolla on vahva opetuksellinen osaaminen, hyvin jäsentynyt pedagoginen näkemys sekä kyky integroida taiteellinen työskentely ja teoria toisiinsa.
”Maalauksen opetuksen, kuten Kuvataideakatemian tehtävänä laajemminkin on luoda opiskelijan kehittymiselle turvallinen, innostava, uutta etsivä ja kriittistä ajattelua luova oppimisympäristö. Koen olevani osa yhteisöä, joka on maalauksen mittavan tradition äärellä, siitä keskustellen, sitä laajentaen, muuntaen ja muovaten tästä ajasta käsin”, kuvailee Päivi Takala.
Päätöksen professorin nimittämisestä teki Taideyliopiston rehtori Kuvataideakatemian dekaanin esityksestä. Tehtävä on kokoaikainen ja voimassa toistaiseksi.
Maalaustaiteen professuuria haki määräaikaan mennessä 14 hakijaa. Heistä 5 kutsuttiin luento- ja opetusnäytteeesen ja haastatteluun.
Yhteyshenkilöt
Kristine MatilainenViestinnän asiantuntijaPuh:+358504652974kristine.matilainen@uniarts.fi
Kuvat
Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, esittävien taiteiden sekä kirjoittamisen koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Taideyliopisto
Taideyliopisto julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa: Taide osaksi Suomen kestävää uudistumista4.6.2026 15:02:12 EEST | Tiedote
Taideyliopisto on julkaissut tavoitteensa eduskuntavaaleihin 2027, joissa korostetaan taiteen ja kulttuurin roolia sekä yhteiskunnan toimintakyvyn että talouden uudistumisen perustana.
Johanna Ehrnrooth -palkinto kuvataiteilija Olli Valkolalle21.5.2026 14:25:15 EEST | Tiedote
Taideyliopiston tukisäätiön myöntämän palkinnon tarkoituksena on tukea nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistymistä sekä siirtymävaihetta opinnoista ammattiuralle. 10 000 euron arvoisen palkinnon saaja valitaan vuosittain Kuvan Kevät -maisterinäyttelyn taiteilijoiden joukosta.
Tutkimus näyttelijäntaiteen pääsykokeista analysoi, mitä raadit odottavat hakijalta22.4.2026 09:14:00 EEST | Tiedote
Vain noin prosentti hakijoista valitaan vuosittain Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäopintoihin. Se tekee juuri nyt meneillään olevasta hakuprosessista poikkeuksellisen paineisen sekä hakijoille että valitsijoille. Prosessin kehittämiseksi käynnistettiin tutkimus, jossa seurattiin valintaraatien työskentelyä ja haastateltiin niiden jäseniä. Tutkimus piirtää kuvaa siitä, millaista on 2020-luvun ihanteellinen näyttelijyys.
Helsingin kaupungin ja Taideyliopiston uusi yhteistyösopimus vahvistaa elinvoimaa, taidetta ja kulttuuria21.4.2026 14:22:25 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki ja Taideyliopisto ovat solmineet uuden, vuoden 2029 loppuun asti voimassa olevan kumppanuussopimuksen. Kaupunki ja Taideyliopisto vahvistavat yhdessä Helsingin elinvoimaa, kulttuuritarjontaa ja houkuttelevuutta sekä luovat pohjaa luovan talouden innovaatioille ja kasvulle.
Kuvan Kevät 2026 avautuu 15. toukokuuta Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella15.4.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Valmistuvien kuvataiteilijoiden laaja ryhmänäyttely esittelee uuden taiteilijasukupolven taiteellista työskentelyä ja ajattelua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme