Päivi Takala maalaustaiteen professoriksi Kuvataideakatemiaan

Taideyliopiston Kuvataideakatemian maalaustaiteen professoriksi on valittu taiteen maisteri Päivi Takala. Hän aloittaa tehtävässään 1.8.2026.

Päivi Takalalla on pitkä kokemus maalaustaiteen opetuksesta Kuvataideakatemiassa. Hän on toiminut opetusalueen lehtorina vuodesta 2014. Takalalla on myös pitkä ja ansioitunut ura kuvataiteilijana. Hänen teoksiaan on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, kuten esimerkiksi Galerie Anhavassa Helsingissä, Espoon modernin taiteen museo EMMAssa, Cecilia Hillström Galleryssa Tukholmassa ja Ulterior Galleryssa New Yorkissa. Hänellä on useita teoksia merkittävissä pohjoismaisissa julkisissa kokoelmissa, kuten nykytaiteen museo Kiasmassa, Sara Hildénin taidemuseossa, sekä Malmön taidemuseossa. Takala on jatkanut aktiivista taiteellista työskentelyä opetustyönsä ohella ja esittää teoksiaan säännöllisesti kotimaassa ja ulkomailla.

Rekrytointityöryhmä kuvaa Päivi Takalaa kokeneeksi ja päteväksi taiteilijaksi ja lehtoriksi, jolla on vahva opetuksellinen osaaminen, hyvin jäsentynyt pedagoginen näkemys sekä kyky integroida taiteellinen työskentely ja teoria toisiinsa.

”Maalauksen opetuksen, kuten Kuvataideakatemian tehtävänä laajemminkin on luoda opiskelijan kehittymiselle turvallinen, innostava, uutta etsivä ja kriittistä ajattelua luova oppimisympäristö. Koen olevani osa yhteisöä, joka on maalauksen mittavan tradition äärellä, siitä keskustellen, sitä laajentaen, muuntaen ja muovaten tästä ajasta käsin”, kuvailee Päivi Takala.

Päätöksen professorin nimittämisestä teki Taideyliopiston rehtori Kuvataideakatemian dekaanin esityksestä. Tehtävä on kokoaikainen ja voimassa toistaiseksi.

Maalaustaiteen professuuria haki määräaikaan mennessä 14 hakijaa. Heistä 5 kutsuttiin luento- ja opetusnäytteeesen ja haastatteluun.