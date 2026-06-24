Lyhdepuiston alikulkusillan korjaustyöt alkavat Salossa kantatiellä 52
24.6.2026 09:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Salossa kantatiellä 52 sijaitsevan Lyhdepuiston alikulkusillan korjaustyöt 6.7.2026. Työt kestävät 25.7.2026 saakka. Korjaustöiden aikana toinen ajokaista on poissa käytöstä ja liikenne on ohjattu toiselle kaistalle liikennevalo-ohjauksella. Töistä aiheutuu haittaa liikenteelle.
Lyhdepuiston alikulkusillan tulopenkereet ovat painuneet sillan ympärillä. Korjaustöillä parannetaan liikenneturvallisuutta korjaamalla penkereiden painumat. Lisäksi työn aikana korjataan sillan kaiteita ja betonipintoja.
Korjaustyöt alkavat 6.7.2026. Korjaustöiden aikana on käytössä vain yksi liikennevalo-ohjattu ajokaista ja alennettu nopeusrajoitus 50 km/h. Liikennevalo-ohjauksen takia liikenne mahdollisesti jonoutuu ruuhka-aikoina. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan 25.7.2026 mennessä.
Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.
Liikennemäärä sillalla on n. 8300 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Siltapaikka kartalla: https://maps.app.goo.gl/AxNq5KKSwaeoPLRy5
Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 0295 027 041
- Rajukivi Oy, vastaava työnjohtaja Kasperi Nurminen, p. 045 344 9166
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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