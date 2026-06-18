Loton potissa 13 miljoonaa euroa – Näin aikaisemmat jättivoittajat viettävät juhannustaan
19.6.2026 09:20:25 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Veikkauksen Loton potissa on juhannuspäivän arvonnassa huima summa 13 miljoonaa euroa. Kysyimme juhannussuunnitelmia aikaisemmin miljoonapotteja voittaneilta suomalaisilta.
Yksi yllättävimmistä suurvoittajien juhannussuunnitelmista löytyy huhtikuussa miljoona euroa Eurojackpotin porukkapelistä voittaneelta porvoolaiselta.
- Yllätys, yllätys! Olen töissä. En ole päässyt vielä töistä eroon, hän nauraa.
Toinen samassa porukassa mukana ollut suomalaismiljonääri aikoo saunoa.
- Ihan perinteisesti perhepiirissä saunotaan ja nautitaan koivuisen vastan tuoksusta ja grillin herkuista. Toivotan hyvää juhannusta kaikille!
Lohjalaismies voitti vuonna 2019 Lotosta valtaisan 15,5 miljoonan euron päävoiton.
- Golfaten menee kesäni. Jalkapallon MM-kisoissa on vielä monta ehdokasta mestariksi. Joku sieltä vielä yllättääkin joukkueista. Siinä on kesä- ja juhannussuunnitelmiani.
Kuten monet suomalaiset, myös miljonääreistä useat suuntaavat mökkeilemään.
- Suunnitelmat ovat: saunaan, kokkoa katsomaan ja makkaraa syödään, huhtikuussa 2021 huiman 15,7 miljoonan euron päävoiton voittaneeseen viiden hengen kuopiolaisporukkaan kuulunut voittaja kertoo.
Tammikuussa Eurojackpotista 74,1 miljoonaa euroa voittanut helsinkiläisnainen on kertonut aiemminkin hevosharrastuksestaan.
- Juhannusraveihin! Perhepiirissä, kaikkien aikojen neljänneksi suurimman Suomeen osuneen Eurojackpot-voittaja kertoo.
Lappeenrantaan tammikuussa osuneen 17,6 miljoonan euron päävoiton napannut mies suuntaa puolestaan mökille.
- Lähden ystävieni kanssa mökkeilemään.
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