Loton potissa 13 miljoonaa euroa – Näin aikaisemmat jättivoittajat viettävät juhannustaan

Yksi yllättävimmistä suurvoittajien juhannussuunnitelmista löytyy huhtikuussa miljoona euroa Eurojackpotin porukkapelistä voittaneelta porvoolaiselta.



- Yllätys, yllätys! Olen töissä. En ole päässyt vielä töistä eroon, hän nauraa.



Toinen samassa porukassa mukana ollut suomalaismiljonääri aikoo saunoa.



- Ihan perinteisesti perhepiirissä saunotaan ja nautitaan koivuisen vastan tuoksusta ja grillin herkuista. Toivotan hyvää juhannusta kaikille!



Lohjalaismies voitti vuonna 2019 Lotosta valtaisan 15,5 miljoonan euron päävoiton.

- Golfaten menee kesäni. Jalkapallon MM-kisoissa on vielä monta ehdokasta mestariksi. Joku sieltä vielä yllättääkin joukkueista. Siinä on kesä- ja juhannussuunnitelmiani.



Kuten monet suomalaiset, myös miljonääreistä useat suuntaavat mökkeilemään.



- Suunnitelmat ovat: saunaan, kokkoa katsomaan ja makkaraa syödään, huhtikuussa 2021 huiman 15,7 miljoonan euron päävoiton voittaneeseen viiden hengen kuopiolaisporukkaan kuulunut voittaja kertoo.



Tammikuussa Eurojackpotista 74,1 miljoonaa euroa voittanut helsinkiläisnainen on kertonut aiemminkin hevosharrastuksestaan.



- Juhannusraveihin! Perhepiirissä, kaikkien aikojen neljänneksi suurimman Suomeen osuneen Eurojackpot-voittaja kertoo.



Lappeenrantaan tammikuussa osuneen 17,6 miljoonan euron päävoiton napannut mies suuntaa puolestaan mökille.



- Lähden ystävieni kanssa mökkeilemään.



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