Veikkaus Oy

Loton potissa 13 miljoonaa euroa – Näin aikaisemmat jättivoittajat viettävät juhannustaan

19.6.2026 09:20:25 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Veikkauksen Loton potissa on juhannuspäivän arvonnassa huima summa 13 miljoonaa euroa. Kysyimme juhannussuunnitelmia aikaisemmin miljoonapotteja voittaneilta suomalaisilta.

Oransseja leivoksia, joiden päälle on kiinnitetty lottopallonumeroita.
Kuuluuko Lotto-leivos juhannukseen?

Yksi yllättävimmistä suurvoittajien juhannussuunnitelmista löytyy huhtikuussa miljoona euroa Eurojackpotin porukkapelistä voittaneelta porvoolaiselta.

- Yllätys, yllätys! Olen töissä. En ole päässyt vielä töistä eroon, hän nauraa.

Toinen samassa porukassa mukana ollut suomalaismiljonääri aikoo saunoa.

- Ihan perinteisesti perhepiirissä saunotaan ja nautitaan koivuisen vastan tuoksusta ja grillin herkuista. Toivotan hyvää juhannusta kaikille!

Lohjalaismies voitti vuonna 2019 Lotosta valtaisan 15,5 miljoonan euron päävoiton.

- Golfaten menee kesäni. Jalkapallon MM-kisoissa on vielä monta ehdokasta mestariksi. Joku sieltä vielä yllättääkin joukkueista. Siinä on kesä- ja juhannussuunnitelmiani.

Kuten monet suomalaiset, myös miljonääreistä useat suuntaavat mökkeilemään.

- Suunnitelmat ovat: saunaan, kokkoa katsomaan ja makkaraa syödään, huhtikuussa 2021 huiman 15,7 miljoonan euron päävoiton voittaneeseen viiden hengen kuopiolaisporukkaan kuulunut voittaja kertoo.

Tammikuussa Eurojackpotista 74,1 miljoonaa euroa voittanut helsinkiläisnainen on kertonut aiemminkin hevosharrastuksestaan.

- Juhannusraveihin! Perhepiirissä, kaikkien aikojen neljänneksi suurimman Suomeen osuneen Eurojackpot-voittaja kertoo.

Lappeenrantaan tammikuussa osuneen 17,6 miljoonan euron päävoiton napannut mies suuntaa puolestaan mökille.

- Lähden ystävieni kanssa mökkeilemään.

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