Futsalmaajoukkueen MM-karsintojen lohko arvottu
19.6.2026 14:16:44 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
MM-karsintojen Main Roundin lohkot arvottiin juhannusaattona Nyonissa Sveitsissä.
Miesten futsalmaajoukkue aloittaa MM-karsintansa Main Roundilta syksyllä 2026. Karsinnat pelataan koti- ja vierasotteluina. Kolmen maan lohkossa Suomi kohtaa Espanjan ja Pohjois-Makedonian.
Lohkovoittajat sekä neljä parasta lohkokakkosta etenevät suoraan MM-karsintojen Elite Roundille. Loput kahdeksan lohkokakkosta jatkavat Main Roundin pudotuspeleihin.
Futsalmaajoukkue lähtee MM-karsintoihin uuden päävalmentajan João Freitas Pinton johdolla.
– Arvonta oli odotetun kova, sillä vastaan tulee erittäin vahvoja joukkueita. Espanja on hallitseva Euroopan mestari, joten tiedossa on todella haastavia otteluita. Tavoitteemme ei kuitenkaan muutu: haluamme edetä seuraavalle kierrokselle.
Pinton mukaan joukkueen kehityksen kannalta juuri tämän tasoiset ottelut tarjoavat tärkeän mittarin ja mahdollisuuden ottaa seuraava askel eteenpäin.
– Uskon, että meillä on mahdollisuudet taistella jokaisessa ottelussa. Joukkueellamme on potentiaalia, mutta meidän on löydettävä oikea asenne, keskittyminen ja tekemisen taso. Jos haluamme kehittyä ja nousta seuraavalle tasolle, meidän on opittava voittamaan ja kohtaamaan juuri tämän tasoisia vastustajia.
FIFA futsalrankingissa Suomi on sijalla 33, Espanja sijalla 3 ja Pohjois-Makedonia sijalla 58.
Suomen kotiottelut pelataan Vantaan Energia Areenalla. Tarkempi otteluohjelma julkaistaan myöhemmin. Otteluiden lipunmyynnistä tiedotetaan lisää elokuussa.
Otteluikkunat:
12.–21.10.2026
2.–11.11.2026
6.–9.12.2026
22.2.–3.3.2027
Lisätietoja:
Suomen Palloliitto
Jyrki Filppu
maajoukkuemanageri
jyrki.filppu(a)palloliitto.fi
+358408235246
Suomen Palloliitto
Taru Nyholm
viestintintäjohtaja
taru.nyholm(a)palloliitto.fi
+358400425241
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