Eurojackpotin juhannusaaton arvonnassa ei täysosumia - potti nousee noin 74 miljoonaan euroon

Eurojackpotin illan oikea rivi on 16, 27, 37, 42 ja 45. Tähtinumerot 5 ja 12.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina Eurojackpotin potti nousee noin 74 miljoonaan euroon.



Toisen voittoluokan 5+1 -oikein tuloksia löytyi neljä kappaletta. Riveillä voitti 544 922 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, yksi Hollantiin ja yksi Ruotsiin.



Juhannusaattona löytyi seitsemän kappaletta 5+0 -oikein rivejä, joilla voitti 175 606 euroa. Voitoista kolme matkasi Saksaan, kaksi Tanskaan, yksi Espanjaan ja yksi Sloveniaan.



Suomesta löytyi tänään neljä kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 7 798 euroa.



Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 2 5 6 9 3 7 2. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Milli-pelin voittorivi on 1, 3, 8, 9, 19 ja 22. Lisänumero 23. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 82. Lomatonneja voitettiin kaksi kappaletta.