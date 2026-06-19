Veikkaus Oy

Eurojackpotin juhannusaaton arvonnassa ei täysosumia - potti nousee noin 74 miljoonaan euroon

19.6.2026 22:32:00 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin juhannusaaton arvonnassa (kierros 25/2026) ei löytynyt täysosumia. Tiistaina Eurojackpotin potti nousee noin 74 miljoonaan euroon.

Eurojackpotin illan oikea rivi on 16, 27, 37, 42 ja 45. Tähtinumerot 5 ja 12.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina Eurojackpotin potti nousee noin 74 miljoonaan euroon.

Toisen voittoluokan 5+1 -oikein tuloksia löytyi neljä kappaletta. Riveillä voitti 544 922 euroa. Voitoista kaksi osui Saksaan, yksi Hollantiin ja yksi Ruotsiin.

Juhannusaattona löytyi seitsemän kappaletta 5+0 -oikein rivejä, joilla voitti 175 606 euroa. Voitoista kolme matkasi Saksaan, kaksi Tanskaan, yksi Espanjaan ja yksi Sloveniaan.

Suomesta löytyi tänään neljä kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 7 798 euroa.

Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 2 5 6 9 3 7 2. Jokeri-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantain Milli-pelin voittorivi on 1, 3, 8, 9, 19 ja 22. Lisänumero 23. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 82. Lomatonneja voitettiin kaksi kappaletta.

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