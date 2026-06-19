Loton potti nousee 14,5 miljoonaan euroon - porukkapeleihin kaksi 81 000 euron voittoa
20.6.2026 22:51:55 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Loton juhannuksen arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Ensi viikolla Loton potti kipuaa jo 14,5 miljoonaan euroon.
Loton kierroksen 25/2026 oikea rivi on 2, 14, 16, 18, 20, 29 ja 38. Lisänumero 17. Plusnumero 23.
Lotossa ei löytynyt tänään täysosumia. Ensi viikolla Loton potti kohoaa 14,5 miljoonaan euroon. Jos Loton ensi viikon arvonnassa löytyisi yksi ainoa täysosuma, kyseessä olisi Veikkauksen Loton 55-vuotisen historian kuudenneksi suurin voitto. Loton historian suurin voitto on 16 miljoonaa euroa. Tuo potti osui Naantaliin kierroksella 5/2026.
Tämän illan arvonnassa löytyi kaksi 6+1 -oikein tulosta, joilla voitti 81 759 euroa. Voitoista toinen osui helsinkiläisen nettipelaajaan tekemään 30 osuuden nettiporukkapeliin, jossa oli voittajia eri puolelta Suomea. Toinen 81 759 euron 6+1 -oikein tulos osui kahden osuuden porukkapeliin, jonka voittajat olivat Veikkauksen sovelluksessa pelanneet helsinkiläinen ja keravalainen onnekas.
Jokeri-pelin lauantain oikea rivi on 9 0 8 9 0 0 1. Jokeri-pelistä ei löytynyt täysosumia.
Jokeri-pelistä osui 40 000 euron voitto Riihimäen Prisman asiakkaalle tuplatulla kuusi oikein -tuloksella. Tampereen Linnainmaan R-kioskin asiakas voitti 20 000 euroa kuusi oikein -rivillä ilman tuplausta.
Milli-pelin lauantain oikea rivi on 5, 20, 21, 22, 27 ja 39. Lisänumero 33. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on San Francisco 91. Lomatonneja voitettiin yksitoista kappaletta.
Loton lisäarvonnassa arvotaan kesä- ja heinäkuun ajan tuttujen 100 euron voittojen lisäksi viisi kappaletta 10 000 euron voittoja joka lauantai. Tämän illan kesälisäarvonnan kymppitonnit matkasivat Tampereelle, Kiteelle, Turkuun, Kontiolahdelle ja Pelloon.
Loton lisäarvonnassa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja ja 500 kappaletta 100 euron voittoja
Kaikilla tämän kierroksen ei-voittaneilla riveillä voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Kesä- ja heinäkuun ajan lisäarvonnoissa on jaossa viisi kappaletta 10 000 euron voittoja sen lisäksi, että lisäarvonnassa on tuttuun tapaan myös 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lisäarvontaan voi osallistua Loton myyntipaikoissa, Veikkauksen sovelluksessa tai veikkaus.fi:ssä. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Loton lisäarvonta
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