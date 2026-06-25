Arvokkaan rakennusperintömme hoitoon avustuksia 250 000 euroa

Rakennusperinnön hoitoon haettu avustussumma oli 2,5 milj. euroa, joten kaikille hakukriteerit täyttäville hankkeille ei voitu myöntää avustusta. Kuitenkin Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueille saadulla määrärahalla polkaistiin käyntiin useita kymmeniä hankkeita, joten avustusta kannattaa hakea.

Satakuntaan 75 000 euroa avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Vuonna 2026 Lounais-Suomen elinvoimakeskus myönsi Satakunnan alueelle yhteensä 75 000 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 33 kpl, joista 12 hakijaa sai myönteisen päätöksen. Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin. Myönnetyt avustussummat olivat keskimäärin 6000 €/kohde ja tälläkin summalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi Satakunnan alueellisen vastuumuseon (Satakunnan Museo) ohjauksessa.

Varsinais-Suomeen 175 000 euroa avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Vuonna 2026 Lounais-Suomen elinvoimakeskus myönsi Varsinais-Suomen alueelle yhteensä 175 000 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 95 kpl, joista 40 hakijaa sai myönteisen päätöksen.

Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin. Myönnetyt avustussummat olivat keskimäärin 5000€/kohde ja tälläkin summalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon (Turun kaupunginmuseo) ohjauksessa.

Loimaalla sijaitseva kohde sai avustusta rapatun ulkoverhouksen paikkakorjaukseen ja maalaukseen. Kuva: yksityinen kokoelma.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen saaristoalueiden ympäristönhoitoon 70 000 euroa

Lounais-Suomen elinvoimakeskus saa vuosittain määrärahaa jaettavaksi myös saariston ympäristön hoitoon ja vuonna 2026 tuo määräraha oli 70 000 euroa. Tästä summasta 23 000 euroa kohdistettiin saariston rakennusperinnön hoitoon neljälle saaristossa sijaitsevalle rakennukselle, hankkeen keskimääräisen avustussumman ollessa noin 6000 €/kohde.

Loppusummalla rahoitetaan mm. luonnonhoitoa osana saariston virkistyskäyttöä, saariston perinnemaisemien hoitoa ja rantojen ruovikoiden poistoa.

Ehjää ei kannata uusia, vältä ylikorjaamista

Rakennusperinnön hoidon avustusta myönnetään korjauksiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne, ominaispiirteet ja historiallinen aitous säilyvät ja rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään.

Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Avustusta voikin hakea myös korjaustoimenpiteiden suunnitteluun.

Suunnitteletko rakennuksesi korjaamista?

Tutustu elinvoimakeskuksen sivustoon jo tänään: Avustukset rakennusperinnön hoitoon (elinvoimakeskus.fi)

Avustushakemuksia voi jättää elinvoimakeskukseen ympäri vuoden, vaikka niitä ei käsitellä ympäri vuoden. Hakemusten tulee aina olla perillä elinvoimakeskuksessa ennen toimenpiteiden aloittamista.

Varsinainen hakuaika on syksyisin, ja kaikki vuoden aikana tulleet hakemukset käsitellään seuraavan vuoden keväällä. Vuoden 2027 rakennusperinnön hoitoavustuksia voi siis hakea jo nyt ja hakuaika päättyy marraskuun lopulla 2026.

Ennen toimenpiteiden aloittamista kannattaa olla yhteydessä myös oman maakunnan alueellisen vastuumuseon asiantuntijaan (Turun kaupunginmuseo ja Satakunnan Museo). Häneltä saat hyviä vinkkejä korjaustöiden tekemiseen yleisesti sekä avustusehtojen mukaisiin työtapoihin ja materiaaleihin, ja hakemuksestakin tulee parempi, jolloin vältyt todennäköisimmin täydennyspyynnöiltä.

Elinvoimakeskuksen korjausavustuksista voi tiedustella myös puhelimitse Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta 0295 256 922 (ma-pe klo 9-15, 1.6.-28.8. välisenä aikana ma-pe klo 9-14) tai sähköpostilla: asiakaspalvelu.ymparisto@lvv.fi

Myös Museovirasto myöntää rakennusten entistämisavustuksia ja Museovirasto tiedottaa hakuajastaan syksyisin (Museoviraston avustukset).

Lisätietoja:

Karolina Jalarvo, 0295 022 501, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Lounais-Suomen elinvoimakeskus