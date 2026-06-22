Suomen osteopaattiliitto mukana SuomiAreenassa – tule tutustumaan osteopatiaan Kansalaistorilla 25.–26.6.2026

Liiton osastolla on mahdollisuus saada lisätietoa osteopatiasta sekä kokeilla lyhyitä osteopaattisia hoitoja.

Osteopatia on tehokas ja turvallinen hoitomuoto

Osteopatia on manuaalinen, käsin tehtävä hoitomuoto, joka keskittyy kehon toiminnallisten vaivojen ja kiputilojen tutkimiseen ja hoitoon. Suomessa osteopaatit ovat Lupa- ja valvontaviraston rekisteröimiä ja valvomia terveydenhuollon ammattihenkilöitä, ja hoito perustuu laajaan anatomian ja fysiologian osaamiseen.

Tutkimusnäyttö ja kliininen kokemus osoittavat, että osteopaattinen hoito:

on turvallista – haittatapahtumien riskin on todettu olevan vähäinen ja samaa tasoa kuin liikunnassa,

voi lievittää tehokkaasti erilaisia kiputiloja, kuten niska-, selkä- ja nivelkipuja,

voi vähentää muun hoidon tarvetta ja tukea hoidettavan toimintakykyä,

voi edistää toipumista ja lyhentää sairaalassaolon kestoa osassa potilasryhmistä.

Lisäksi osteopaattinen hoito on osoittautunut hyödylliseksi esimerkiksi päänsäryn ja migreenin hoidossa sekä ikääntyneiden tasapainon tukemisessa.

Osteopatia osaksi suomalaista julkista terveydenhuoltoa

Suomen osteopaattiliitto näkee, että osteopatialla tulisi olla merkittävämpi rooli tulevaisuuden kestävän terveydenhuollon rakentamisessa Suomessa. Varhainen osteopaattinen hoito voi lyhentää hoitojonoja, vähentää tarvetta kalliille tutkimuksille ja erikoissairaanhoidolle, vähentää sairauspoissaoloja, nopeuttaa potilaiden paluuta arkeen ja työelämään.



Osteopaatit toimivat jo nyt osana moniammatillista hoitoketjua yhteistyössä lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Osteopatian laajempi hyödyntäminen julkisessa terveydenhuollossa voisi vapauttaa terveydenhuollon resursseja ja parantaa hoidon saatavuutta erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivoissa, jotka ovat yksi yleisimmistä syistä hakeutua hoitoon.

Tervetuloa keskustelemaan ja kokemaan

Suomen osteopaattiliitto toivottaa median edustajat, päättäjät ja kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi SuomiAreenaan Kansalaistorille torstaina ja perjantaina, 25.–26.6.2026.

Kansalaistorilla voi keskustella osteopatian asiantuntijoiden kanssa ja kokea, mitä osteopatia on lyhythoidon muodossa.

Tervetuloa keskustelemaan osteopatian mahdollisuuksista osana suomalaista terveydenhuoltoa ja kokemaan osteopatia itse.