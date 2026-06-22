Metsäsektorin oikeudenmukaisen kestävyysmurroksen tutkimukseen myönnettiin jatkorahoitus

Jyväskylän yliopistossa rahoitusta sai professori Mikko Mönkkösen johtama hankekokonaisuus, jossa tutkitaan metsäsektorin oikeudenmukaista kestävyysmurrosta. Yksi hankkeista on vanhemman yliopistonlehtori Sirpa Tenhusen hanke, jossa tavoitteena on selvittää, mitkä sosiokulttuuriset tekijät ohjaavat metsänomistajien ja metsäammattilaisten näkemyksiä ja päätöksiä metsänhoidosta ja tunnistaa vipupisteitä, käytäntöjä ja paikkoja, joissa pienet muutokset voivat mahdollistaa laajamittaiset muutokset kohti kestävämpiä käytäntöjä.

JYU:n koordinoimaan kokonaisuuteen osallistuu tutkijoita myös Itä-Suomen yliopistosta ja Aalto-yliopistosta sekä Luonnonvarakeskuksesta.

- Metsät ovat tärkeä henkisen ja materiaalisen hyvinvoinnin lähde, mutta niiden sietokyky on koetuksella ilmastonmuutoksen ja luontokadon takia. Samaan aikaan metsäsektorin haaste on luoda kasvavaa taloudellista arvoa, Mönkkönen kuvailee.

Hankkeessa kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa ratkaisuja metsäsektorin kestävyyshaasteisiin. Siinä hyödynnetään osallistavan ja laadullisen tutkimuksen, mallinnuksen ja laskennallisen optimoinnin menetelmiä sekä systeemianalyysiä luodessa keinoja sovittaa oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla yhteen luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän sekä taloudellisen hyvinvoinnin tavoitteita.

Oikeudenmukaista vihreää murrosta tutkivat konsortiot aloittivat toimintansa lokakuussa 2023. Nyt myönnetty jälkimmäinen rahoituskausi kestää syyskuuhun 2029 asti. Rahoitusta myönnettiin kahdessa ohjelmassa yhteensä 24,3 miljoonaa euroa, keskimäärin 2,4 miljoonaa euroa konsortiota kohti. Jyväskylän yliopistoon rahaa myönnettiin nyt yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Professori Mikko Mönkkönen, mikko.monkkonen@jyu.fi