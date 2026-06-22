Suomelle kaksoisvoitto tankotanssin EM-kilpailuissa, sekä uusi Suomen ennätys

Suomen tankotanssin maajoukkue saavutti menestystä Euroopan mestaruuskilpailuissa Puolan Cieszynissa. EM-kilpailuista kotiin tuomisina olivat Junior A -sarjan kulta- ja hopeamitali sekä uusi Suomen ennätys. Suomalaisurheilijat etenivät finaaliin kaikissa sarjoissa, joissa Suomi oli edustettuna.

Samalla kun muu Suomi vetäytyi mökeille ja nautti lämpimästä juhannussäästä, Suomen tankotanssin edustusjoukkue keskittyi juhlimisen sijaan kamppailemaan Euroopan mestaruudesta Cieszynissa, Puolassa, missä saatiin nauttia erittäin lämpimästä säästä ja tunnelmasta kisahallilla.

Kolmipäiväiset kilpailut toivat suomalaisille kaksi mitalia, kun Junior A -sarjassa saavutettiin näyttävä kaksoisvoitto ja kilpailu huipentui sunnuntaina 21. kesäkuuta uuteen Suomen ennätykseen.

Nuoret urheilijat hallitsivat EM-lavaa

Harrastetason Junior B sarjassa ja kilpatason Junior A sarjassa kilpailtiin suora finaali, kun taas muissa sarjoissa, joissa nähtiin suomalaisedustusta, kisattiin ensin semifinaali ja sen jälkeen finaali. Edustusjoukkueen urheilijat onnistuivat lunastamaan Suomelle paikan jokaisen sarjan finaaliin, ja finaalissa lähes kaikki urheilijat onnistuivat korottamaan pisteitään.

Nuoria urheilijoita Suomen edustusjoukkueeseen kuului reilusti, kun Suomella oli edustusta niin kilpa- kuin harrastetasolla Junior A ja B-sarjoissa. Kilpatasolla Junior A -sarjassa, lajin nuori lupaus Vuokko Kuikka voitti Euroopan mestaruuden ja Nella Laanniemi sijoittui hopealle. Kilpatasolla Junior B Women-sarjassa Mandi Koskela eteni finaaliin kuudennelta paikalta ja sijoittui kovatasoisessa finaalissa seitsemänneksi pistein 143,000.

Senior Women sarjassa kilpailevat Jasmin Läspä ja Tarja Knuuttila lunastivat itselleen lauantain semi-finaalissa finaalipaikat sijoituksin 3. ja 12. Kilpailu huipentui sunnuntain finaaliin, jossa Läspä jäi nipin napin mitalisijojen ulkopuolelle. Molemmat urheilijat paransivat finaalissa suorituksiaan ja Läspä asetti uuden Suomen ennätyksen tankotanssissa pistein 157,000.

Harrastetasolla Junior A Women-sarjassa kilpailevat Viivi Lamppula ja Alisa Ukkonen etenivät finaaliin, kuten myös Senior Women-sarjassa harrastetasolla kilpailleet Kaisa Ratia ja Heidi Häkkinen.

Pitkää kesätaukoa urheilijoille ei ole tiedossa, sillä lajin SM-kilpailut häämöttävät jo parin kuukauden päässä, kun Suomen mestaruudesta kisataan Vantaalla elokuun lopussa. Moni EM-kisojen edustusjoukkueesta tuttu urheilija lähtee tänne tosissaan, sillä panoksena on paitsi paikka maajoukkueessa, mutta mahdollisuus päästä edustamaan Suomea lajin MM-kilpailuissa, jotka niin ikään kilpaillaan tänä vuonna Vantaalla.

Suomalaisurheilijoiden tulokset, kilpataso

Junior A Women, finaali

1. Vuokko Kuikka, 129,133

2. Nella Laanniemi 124,533

Junior B Women, semi-finaali

6. Mandi Koskela, 132,800

12. Seela Kylmänen, 117,233

Junior B Women, finaali

7. Mandi Koskela, 143,000

Senior women, semi-finaali

3. Jasmin Läspä, 149,433

12. Tarja Knuuttila, 127,833

Senior women, finaali

4. Jasmin Läspä, 157,000

6. Tarja Knuuttila, 153,733

Suomalaisurheilijoiden tulokset, harrastetaso

Junior A Women, semifinaali

10. Viivi Lamppula, 112,100

11. Alisa Ukkonen, 109,900

12. Eveliina Ala-Korpela, 98,500

Junior A Women, finaali

7. Viivi Lamppula, 111,933

8. Alisa Ukkonen, 110,033

Junior B Women, finaali

9. Essi Luomanen, 105,067

Senior Women, semi-finaali

11. Kaisa Ratia, 107,933

12. Heidi Häkkinen, 105,100

15. Erika Saarikko, 100,167

Senior Women, finaali

8. Kaisa Ratia, 114,200

9. Heidi Häkkinen, 113,333