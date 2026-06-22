Suomelle kaksoisvoitto tankotanssin EM-kilpailuissa, sekä uusi Suomen ennätys
22.6.2026 11:10:10 EEST | Heavy Events Oy | Tiedote
Suomen tankotanssin maajoukkue saavutti menestystä Euroopan mestaruuskilpailuissa Puolan Cieszynissa. EM-kilpailuista kotiin tuomisina olivat Junior A -sarjan kulta- ja hopeamitali sekä uusi Suomen ennätys. Suomalaisurheilijat etenivät finaaliin kaikissa sarjoissa, joissa Suomi oli edustettuna.
Suomen tankotanssin maajoukkue saavutti menestystä Euroopan mestaruuskilpailuissa Puolan Cieszynissa. EM-kilpailuista kotiin tuomisina olivat Junior A -sarjan kulta- ja hopeamitali sekä uusi Suomen ennätys. Suomalaisurheilijat etenivät finaaliin kaikissa sarjoissa, joissa Suomi oli edustettuna.
Samalla kun muu Suomi vetäytyi mökeille ja nautti lämpimästä juhannussäästä, Suomen tankotanssin edustusjoukkue keskittyi juhlimisen sijaan kamppailemaan Euroopan mestaruudesta Cieszynissa, Puolassa, missä saatiin nauttia erittäin lämpimästä säästä ja tunnelmasta kisahallilla.
Kolmipäiväiset kilpailut toivat suomalaisille kaksi mitalia, kun Junior A -sarjassa saavutettiin näyttävä kaksoisvoitto ja kilpailu huipentui sunnuntaina 21. kesäkuuta uuteen Suomen ennätykseen.
Nuoret urheilijat hallitsivat EM-lavaa
Harrastetason Junior B sarjassa ja kilpatason Junior A sarjassa kilpailtiin suora finaali, kun taas muissa sarjoissa, joissa nähtiin suomalaisedustusta, kisattiin ensin semifinaali ja sen jälkeen finaali. Edustusjoukkueen urheilijat onnistuivat lunastamaan Suomelle paikan jokaisen sarjan finaaliin, ja finaalissa lähes kaikki urheilijat onnistuivat korottamaan pisteitään.
Nuoria urheilijoita Suomen edustusjoukkueeseen kuului reilusti, kun Suomella oli edustusta niin kilpa- kuin harrastetasolla Junior A ja B-sarjoissa. Kilpatasolla Junior A -sarjassa, lajin nuori lupaus Vuokko Kuikka voitti Euroopan mestaruuden ja Nella Laanniemi sijoittui hopealle. Kilpatasolla Junior B Women-sarjassa Mandi Koskela eteni finaaliin kuudennelta paikalta ja sijoittui kovatasoisessa finaalissa seitsemänneksi pistein 143,000.
Senior Women sarjassa kilpailevat Jasmin Läspä ja Tarja Knuuttila lunastivat itselleen lauantain semi-finaalissa finaalipaikat sijoituksin 3. ja 12. Kilpailu huipentui sunnuntain finaaliin, jossa Läspä jäi nipin napin mitalisijojen ulkopuolelle. Molemmat urheilijat paransivat finaalissa suorituksiaan ja Läspä asetti uuden Suomen ennätyksen tankotanssissa pistein 157,000.
Harrastetasolla Junior A Women-sarjassa kilpailevat Viivi Lamppula ja Alisa Ukkonen etenivät finaaliin, kuten myös Senior Women-sarjassa harrastetasolla kilpailleet Kaisa Ratia ja Heidi Häkkinen.
Pitkää kesätaukoa urheilijoille ei ole tiedossa, sillä lajin SM-kilpailut häämöttävät jo parin kuukauden päässä, kun Suomen mestaruudesta kisataan Vantaalla elokuun lopussa. Moni EM-kisojen edustusjoukkueesta tuttu urheilija lähtee tänne tosissaan, sillä panoksena on paitsi paikka maajoukkueessa, mutta mahdollisuus päästä edustamaan Suomea lajin MM-kilpailuissa, jotka niin ikään kilpaillaan tänä vuonna Vantaalla.
Suomalaisurheilijoiden tulokset, kilpataso
Junior A Women, finaali
1. Vuokko Kuikka, 129,133
2. Nella Laanniemi 124,533
Junior B Women, semi-finaali
6. Mandi Koskela, 132,800
12. Seela Kylmänen, 117,233
Junior B Women, finaali
7. Mandi Koskela, 143,000
Senior women, semi-finaali
3. Jasmin Läspä, 149,433
12. Tarja Knuuttila, 127,833
Senior women, finaali
4. Jasmin Läspä, 157,000
6. Tarja Knuuttila, 153,733
Suomalaisurheilijoiden tulokset, harrastetaso
Junior A Women, semifinaali
10. Viivi Lamppula, 112,100
11. Alisa Ukkonen, 109,900
12. Eveliina Ala-Korpela, 98,500
Junior A Women, finaali
7. Viivi Lamppula, 111,933
8. Alisa Ukkonen, 110,033
Junior B Women, finaali
9. Essi Luomanen, 105,067
Senior Women, semi-finaali
11. Kaisa Ratia, 107,933
12. Heidi Häkkinen, 105,100
15. Erika Saarikko, 100,167
Senior Women, finaali
8. Kaisa Ratia, 114,200
9. Heidi Häkkinen, 113,333
Yhteyshenkilöt
Heidi TiusanenSuomen TankotanssiliittoPuh:044-0151009lajivastava@tankotanssi.fiwww.tankotanssi.fi
Kuvat
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