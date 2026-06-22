Pirkanmaalaiskaksikko nappasi kaksoisvoiton tankotanssin EM-kilpailuissa

Tankotanssin Euroopan mestaruudesta kilpailtiin 19.–21. kesäkuuta välisenä aikana Puolassa ja Suomen edustusjoukkue onnistui kotiuttamaan kisoista kaksi mitalia. Kaksoisvoiton takana oli nuori kaksikko, jotka edustavat suomalaisen tankotanssin tulevaisuutta.

Junior A -sarjassa kilpatasolla Suomea edustaneet Vuokko Kuikka ja Nella Laanniemi eivät aikailleet vaan täräyttivät mitalitilit auki tankotanssin EM-kilpailuissa heti ensimmäisenä kisapäivänä. Sarjassa oli yhdeksän osallistujaa, ja siinä käytiin suora finaali eikä tilaa pisteiden parantamiselle ollut.

Tämä ei tuottanut pirkanmaalaiskaksikolle ongelmia, vaan 11-vuotias vesilahtelainen Vuokko Kuikka kotiutti sarjasta kultamitalin pistein 129,133 kun taas tamperelainen kilpakumppani, 13-vuotias, Laanniemi ansaitsi hopeaa pistein 124,533. Pronssisijalle sarjassa sijoittui Puolalainen Kalina Wozniak pistein 124,033.

Kaksikko on ennenkin kilpaillut yhdessä, kun Kuikka voitti viime syksynä Suomen mestaruuden A-junioreiden sarjassa ja Laanniemi saavutti pronssisijan. He lunastivat kilpailuista paikan maajoukkueesta. Viime vuoden MM-kilpailuissa mitalisija jäi Kuikalta saavuttamatta ja hän sijoittui kilpailuissa 18. sijalle pistein 128,033.

Tankotanssiliitto tekee aktiivisesti työtä nuorten urheilun edistämiseksi, ja nuoret urheilijat on toivotettu tervetulleeksi maajoukkueeseen tasavertaisina jäseninä. Kilpailupäivät ovat ulkomailla monesti pitkiä, jonka takia lajiliitto on linjannut, ettei se lähetä alle 10-vuotiaita (Varsity) urheilijoita MM- tai EM-kilpailuihin ulkomaille ja Junior A-sarjalaiset ovat nuorimpia maajoukkueen jäseniä.

Poikkeuksen sääntöön tekevät Suomessa järjestettävät kansainväliset kilpailut, kuten tämän vuoden koti-MM-kisat, joissa lajiliitto liitto pystyy järjestäjänä takaamaan lapsille kohtuullisen mittaiset kilpailupäivät sekä turvalliset ja lapsille soveltuvat kilpailuolosuhteet.