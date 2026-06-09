Voimatelin päästövähennystavoitteet on hyväksytty SBTi:ssä
22.6.2026 13:00:00 EEST | Voimatel Oy | Tiedote
Voimatel Oy:n tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet on hyväksytty Science Based Targets initiative (SBTi) -aloitteessa 13.5.2026. Hyväksyntä vahvistaa, että Voimatelin päästövähennystavoitteet on validoitu SBTi:n kriteerien mukaisesti.
Voimatel on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2050 mennessä. Lähiajan tavoitteena on vähentää oman toiminnan Scope 1 ja 2 -päästöjä 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2023 tasosta. Lisäksi Voimatel vähentää Scope 3 -päästöjään 51,6 prosenttia suhteessa arvonlisään vuoteen 2030 mennessä.
Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää Scope 1 ja 2 -päästöjä 90 prosenttia sekä Scope 3 -päästöjä 97 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Voimatel priorisoi suoria päästövähennyksiä, ja mahdolliset jäännöspäästöt neutraloidaan SBTi:n kriteerien mukaisesti ennen nettonollapäästöjen saavuttamista.
“Päästövähennystavoitteiden hyväksyntä SBTi:ssä on meille merkittävä askel. Se vahvistaa, että olemme asettaneet kunnianhimoiset ja luotettavat tavoitteet, jotka on validoitu kansainvälisesti tunnistettujen SBTi-kriteerien mukaisesti. Jatkamme määrätietoisesti työtä päästöjen vähentämiseksi omassa toiminnassamme ja koko arvoketjussa”, toteaa Voimatel Oy:n toimitusjohtaja Mikko Heinonen.
Voimatel on viime vuosina kehittänyt merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjen laskentaansa. Kehitystyö on parantanut päästödatan tarkkuutta, läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta sekä vahvistanut yhtiön valmiuksia seurata päästökehitystä ja johtaa päästövähennystyötä.
“SBTi-prosessi on ollut meille tärkeä askel päästölaskennan ja tavoitteellisen ilmastotyön kehittämisessä. Tarkempi päästödata auttaa meitä tunnistamaan vaikuttavimmat vähennystoimenpiteet ja tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa koko arvoketjun päästöjen vähentämiseksi”, sanoo Voimatelin ESG Manager Asta Valkiainen.
Voimatel jatkaa päästöjen vähentämistä omassa toiminnassaan sekä yhteistyössä asiakkaiden, alihankkijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Tavoitteiden etenemistä seurataan osana yhtiön vastuullisuustyötä ja päästöraportointia.
Voimatelin tiedot löytyvät SBTi:n Target Dashboardista osoitteeessa https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard
Yhteyshenkilöt
Mikko HeinonentoimitusjohtajaVoimatel OyPuh:044 793 9836mikko.heinonen@voimatel.fi
Asta ValkiainenESG Managerasta.valkiainen@voimatel.fi
Tietoja julkaisijasta
Voimatel Oy on 100 % suomalaisomisteinen, tietoliikenneverkkojen sekä kriittisen digitaalisen infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon keskittynyt yhtiö. Olemme turvanneet suomalaisen tietoyhteiskunnan toimivuutta ja jatkuvuutta jo 25 vuotta. Olemme yli 750 ammattilaisen organisaatio, joka palvelee asiakkaita Suomessa ja Virossa. Voimatel on osa KPY-konsernia. www.voimatel.fi
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