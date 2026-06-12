Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen organisaatioon muutoksia

22.6.2026 13:25:38 EEST | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus siirtyy uuteen organisaatiomalliin 1.7.2026 alkaen. Uudistuksella vahvistetaan johtamista, selkeytetään vastuita ja turvataan palvelukykyä tilanteessa, jossa tehtäviä hoidetaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja vähenevillä resursseilla. Muutokset perustuvat yhteistoimintaneuvotteluissa tunnistettuihin tarpeisiin.

Kuvituskuva. Kuvassa on Elinvoimakeskus Livskraftcentralen -logon ja sen graafisia elementtejä.
Elinvoimakeskuksen tehtävänä on edistää alueen elinvoimaa, kasvua ja kestävää kehitystä. Keskus tukee yritysten, osaamisen, liikenteen, maaseudun ja ympäristön kehittämistä sekä hoitaa sille kuuluvia viranomais- ja asiantuntijatehtäviä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kuvituskuva.

Uusi organisaatiomalli rakentaa pohjaa tulevalle

Organisaatio muodostuu jatkossakin kolmesta osastosta, jotka ovat elinkeinot ja osaaminen-, liikenne- sekä maaseutu- ja ympäristöosasto. Osastopäälliköinä näissä toimivat aiemmin nimitetyt Marjut Leppänen, Atte Arkko ja Timo Takala. Maaseutu- ja ympäristöosasto jakautuu jatkossa neljään eri yksikköön, jotka ovat maaseutu-, valvonta-, luonnonsuojelu- ja vesienhoitoyksikkö. Organisaatiota kevennetään poistamalla yhteiset palvelut -ryhmä sekä yksiköiden alaiset ryhmärakenteet.

Uuden organisaation käynnistyminen mahdollistaa toiminnan suunnittelun ja kehittämisen loppuvuodelle 2026 ja siitä eteenpäin. Muutoksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota palvelujen jatkuvuuteen sekä henkilöstön sujuvaan siirtymään uuteen toimintamalliin. Muutos toteutetaan hallitusti ja vuorovaikutteisesti niin, että henkilöstöllä on riittävä tieto, tuki ja mahdollisuus osallistua uuden toimintamallin rakentamiseen.

Päällikköjä valittu

Maaseutuyksikön päälliköksi on valittu Ritva Rintapukka, valvontayksikön päälliköksi Harri Väisänen, luonnonsuojeluyksikön päälliköksi Leena Rinkineva-Kantola ja vesienhoitoyksikön päälliköksi Vincent Westberg. Organisaation valmius- ja viestintäpäälliköksi on valittu Camilla Juntunen ja strategia- ja asiakkuuspäälliköksi Johanna Olsson. Yksikön päälliköiden tehtävät ovat ajalle 1.7.2026–31.12.2028 ja asiantuntijatehtävät toistaiseksi 1.7.2026 lukien.

Yhteyshenkilöt

Timo Saari
Ylijohtaja
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Puh. 0295 028 501
timo.saari@elinvoimakeskus.fi

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Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Logo: Elinvoimakeskus, Livskraftscentralen.

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