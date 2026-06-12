Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen organisaatioon muutoksia

Uusi organisaatiomalli rakentaa pohjaa tulevalle

Organisaatio muodostuu jatkossakin kolmesta osastosta, jotka ovat elinkeinot ja osaaminen-, liikenne- sekä maaseutu- ja ympäristöosasto. Osastopäälliköinä näissä toimivat aiemmin nimitetyt Marjut Leppänen, Atte Arkko ja Timo Takala. Maaseutu- ja ympäristöosasto jakautuu jatkossa neljään eri yksikköön, jotka ovat maaseutu-, valvonta-, luonnonsuojelu- ja vesienhoitoyksikkö. Organisaatiota kevennetään poistamalla yhteiset palvelut -ryhmä sekä yksiköiden alaiset ryhmärakenteet.

Uuden organisaation käynnistyminen mahdollistaa toiminnan suunnittelun ja kehittämisen loppuvuodelle 2026 ja siitä eteenpäin. Muutoksen toimeenpanossa kiinnitetään erityistä huomiota palvelujen jatkuvuuteen sekä henkilöstön sujuvaan siirtymään uuteen toimintamalliin. Muutos toteutetaan hallitusti ja vuorovaikutteisesti niin, että henkilöstöllä on riittävä tieto, tuki ja mahdollisuus osallistua uuden toimintamallin rakentamiseen.

Päällikköjä valittu

Maaseutuyksikön päälliköksi on valittu Ritva Rintapukka, valvontayksikön päälliköksi Harri Väisänen, luonnonsuojeluyksikön päälliköksi Leena Rinkineva-Kantola ja vesienhoitoyksikön päälliköksi Vincent Westberg. Organisaation valmius- ja viestintäpäälliköksi on valittu Camilla Juntunen ja strategia- ja asiakkuuspäälliköksi Johanna Olsson. Yksikön päälliköiden tehtävät ovat ajalle 1.7.2026–31.12.2028 ja asiantuntijatehtävät toistaiseksi 1.7.2026 lukien.