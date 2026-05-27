Kulttuuriteko: Flann O'Brienin klassikkoteos Hullu kuningas puussa suomeksi
22.6.2026 15:30:01 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Flann O’Brienin Hullu kuningas puussa on (joidenkin James Joycen kirjoittamien kirjojen ohella) kuuluisin ja pahamaineisin Irlannissa 1900-luvulla julkaistu romaani. Nyt se ilmestyy ensi kertaa suomeksi Kristiina Drewsin suomentamana.
Hullu kuningas puussa on ratkiriemukas ja kekseliäs romaani, joka on avannut aivan uusia näkymiä siihen, mitä kirjallisuudessa voi tehdä. Sillä on ollut valtava vaikutus seuraaviin kirjailijapolviin. Sekä Time magazine että The Guardian ovat tituleeranneet romaania yhdeksi kaikkien aikojen parhaista englanninkielisistä romaaneista.
Nuori, laiska ja yleensä päihtynyt opiskelija asuu kärttyisän setänsä luona Dublinissa. Silloin kun hän ei ole vuoteessaan (jossa viettää suurimman osan ajastaan) eikä lukemassa, hän kirjoittaa pahankurista romaania Dermot Trellisistä, kakkosluokan kirjailijasta, jonka henkilöhahmot kapinoivat luojaansa vastaan ja janoavat kostoa. Tarina on osittain autofiktiivinen. O'Brien kirjoitti romaanin käsikirjoituksen kirjoituskoneella pikkuveljensä kanssa jaetussa huoneessa.
Romaania on pidetty postmodernismin uranuurtajana sekä hyvänä esimerkkinä metafiktiosta. Sen englanninkielinen nimi At-Swim-Two-Birds tulee iirinkielisestä sanonnasta, joka liittyy vanhaan kahluupaikkaan Shannon joessa.
Ilmestyessään vuonna 1939 teoksen myynti sekä vastaanotto olivat kuitenkin huonoa. Lukijoiden ja kriitikoiden sijaan muut kirjailijat innostuivat teoksesta eniten. Kuitenkin 1960-luvulla O'Brienin esikoisromaani oli jo saanut suurta suosiota. Nykypäivänä Hullu kuningas puussa on käännetty useille eri kielille, siitä on tehty elokuva- ja teatterisovitukset sekä radiokuunnelma. Siitä on kirjoitettu paljon: muun muassa Declan Kiberd on analysoinut romaania postkolonialistisesta näkökulmasta monitahoiseksi reaktioksi 1930-luvun Irlannin taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen.
Dublinilainen Flann O’Brien (oik. Brian O’Nolan, 1911-1966, kirjoitti myös nimimerkillä Myles na Gopaleen) opiskeli Dublinin University Collegessa ja toimitti opiskeluaikanaan Blather-nimistä lehteä. Valmistuttuaan hänestä tuli valtion virkamies, jollaisena hän toimi kirjailijantyön ohessa elämänsä loppuun saakka. O’Brienilta on aikaisemmin suomennettu romaani Kolmas konstaapeli (1988, suom. Kristiina Drews).
Kristiina Drews, synt. 1952 Lappeenrannassa, on suomentanut proosaa, draamaa ja runoja lähinnä englannin kielestä. Ensimmäinen käännös, Michael Kenyonin dekkari Raiskaus ilmestyi 1981. Drewsin kääntämiä kirjailijoita ovat mm. Margaret Atwood, Julian Barnes, Lucia Berlin, Anne Carson, Vladimir Nabokov ja Ali Smith. Drews asuu Helsingissä kuvanveistäjämiehensä Antero Toikan kanssa.
Flann O'Brien:
Hullu kuningas puussa
ISBN 9789523646179
Aula & Co 2026.
Kirjan on suomentanut Kristiina Drews.
Kirjasta ei ole toistaiseksi saatavilla e- tai äänikirjaa.
Suomalaisen laitoksen alkusanat on kirjoittanut Jyrki Vainonen.
Kansi on Anna Makkosen.
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Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Nora VarjamaKustantaja, viestintä ja markkinointi
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Tietoja julkaisijasta
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