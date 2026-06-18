Kulttuuri ja liike-elämä etsivät yhteistä kasvua Tampereella
23.6.2026 08:29:18 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Bisnes & Kulttuuri -seminaari kokoaa 19. lokakuuta 2026 Tampere-taloon kulttuurialan toimijat, yritykset ja elinkeinoelämän vaikuttajat. Tämän vuoden teema on kasvu. Seminaari kysyy, mitä kulttuuri ja liike-elämä voivat rakentaa yhdessä.
Maanantaina 19.10.2026 Tampere-talossa järjestettävä Bisnes & Kulttuuri -seminaari kokoaa jälleen yhteen kulttuurialan toimijat, yritykset, päättäjät ja kehittäjät. Tavoitteena on tunnistaa, miten kulttuurin ja liike-elämän yhteistyö voi synnyttää uusia kumppanuuksia, yleisöjä, liiketoimintaa ja vaikuttavampaa toimintaa.
Tapahtuman järjestävät Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Kulttuurikummit, Tampere-talo-konserni ja Taide- ja kulttuurivirasto. Tilaisuudessa jaetaan myös Kulttuurikummit ry:n Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto.
Vuoden 2026 teema on Kasvu – miten sitä tehdään? Kasvua etsitään usein oman organisaation sisältä. Bisnes & Kulttuuri -seminaari kääntää katseen alojen rajapinnoille.
“Kasvu syntyy harvoin yksin. Numeroiden lisäksi kasvu tarkoittaa jatkuvuutta, rohkeutta, uusia kontakteja, yleisösuhteen vahvistamista, kumppanuuksien rakentamista ja oman alan rajojen ylittämistä. Bisnes & Kulttuuri -seminaarissa haluamme tuoda kulttuurin ja liike-elämän samaan pöytään niin, että keskustelu voi johtaa myös konkreettisiin yhteistyöavauksiin”, sanoo Kulttuurikummit ry:n puheenjohtaja Pasi Mäkinen.
Ohjelmassa kuullaan kolme puheenvuoroa, jotka avaavat kasvua eri suunnista. Kiilto Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Eeva Solja-Wulff tarkastelee kasvua yhteistyön ja pitkäjänteisen kumppanuuden näkökulmasta. Hänen puheenvuoronsa Kestävää kasvua – business ja kulttuuri käsi kädessä kysyy, miten kulttuuri ja business voivat tukea toistensa tavoitteita ja rakentaa vaikuttavampaa toimintaa yhdessä.
Taidekeskus Salmelan festivaalijohtaja Gabriel Hoikkala tuo seminaariin kulttuuritoimijan case-esimerkin. Puheenvuoro Kasvua taiteesta – miten kulttuurista rakennetaan elävä ja vaikuttava kokonaisuus? tarkastelee, miten paikallisesta taidekeskuksesta on kasvanut valtakunnallisesti kiinnostava kulttuurikohde.
Salmelan tarinassa kasvu liittyy myös jatkuvuuteen. Gabriel Hoikkala vie isänsä, toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkalan, rinnalla eteenpäin taidekeskuksen pitkäjänteistä työtä taiteilijoiden, yleisöjen ja alueellisen vetovoiman vahvistamiseksi.
Genelec Oy:n toimitusjohtaja Siamäk Naghian tuo ohjelmaan yritysjohdon näkökulman kasvuun, arvoihin ja kulttuurin merkitykseen yrityksen tarinassa. Puheenvuoron otsikko ja tarkempi sisältö julkaistaan myöhemmin.
Puheenvuorojen lisäksi seminaarin ytimessä ovat pöytäkeskustelut. Niissä osallistujat pääsevät vaihtamaan ajatuksia, verkostoitumaan ja tunnistamaan yhteistyön paikkoja. Tavoitteena on, että keskustelu jatkuu seminaarin jälkeen uusina yhteyksinä, ideoina ja seuraavina askelina.
Bisnes & Kulttuuri 2026
Aika: Ma 19.10.2026 klo 12–16.15
Paikka: Tampere-talo, Duetto 1 & 2
Osallistuminen: Maksuton, ennakkoilmoittautuminen vaaditaan
Ilmoittautuminen: https://www.tampere-talo.fi/tapahtuma/bisnes-kulttuuri-2026/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pasi MäkinenPuheenjohtajaKulttuurikummit rypasi.makinen@ilmion.fi
Eeva KivikkolaMarkkinointiasiantuntijaTalo Events OyPuh:0469227787eeva.kivikkola@tampere-talo.fi
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Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvät Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvät Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja hallituksen puheenjohtaja on Kristiina Michelsson.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
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