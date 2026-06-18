Kulttuuri ja liike-elämä etsivät yhteistä kasvua Tampereella

Maanantaina 19.10.2026 Tampere-talossa järjestettävä Bisnes & Kulttuuri -seminaari kokoaa jälleen yhteen kulttuurialan toimijat, yritykset, päättäjät ja kehittäjät. Tavoitteena on tunnistaa, miten kulttuurin ja liike-elämän yhteistyö voi synnyttää uusia kumppanuuksia, yleisöjä, liiketoimintaa ja vaikuttavampaa toimintaa.

Tapahtuman järjestävät Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Kulttuurikummit, Tampere-talo-konserni ja Taide- ja kulttuurivirasto. Tilaisuudessa jaetaan myös Kulttuurikummit ry:n Vuoden kulttuurikummisuhde -palkinto.

Vuoden 2026 teema on Kasvu – miten sitä tehdään? Kasvua etsitään usein oman organisaation sisältä. Bisnes & Kulttuuri -seminaari kääntää katseen alojen rajapinnoille.

“Kasvu syntyy harvoin yksin. Numeroiden lisäksi kasvu tarkoittaa jatkuvuutta, rohkeutta, uusia kontakteja, yleisösuhteen vahvistamista, kumppanuuksien rakentamista ja oman alan rajojen ylittämistä. Bisnes & Kulttuuri -seminaarissa haluamme tuoda kulttuurin ja liike-elämän samaan pöytään niin, että keskustelu voi johtaa myös konkreettisiin yhteistyöavauksiin”, sanoo Kulttuurikummit ry:n puheenjohtaja Pasi Mäkinen.

Ohjelmassa kuullaan kolme puheenvuoroa, jotka avaavat kasvua eri suunnista. Kiilto Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Eeva Solja-Wulff tarkastelee kasvua yhteistyön ja pitkäjänteisen kumppanuuden näkökulmasta. Hänen puheenvuoronsa Kestävää kasvua – business ja kulttuuri käsi kädessä kysyy, miten kulttuuri ja business voivat tukea toistensa tavoitteita ja rakentaa vaikuttavampaa toimintaa yhdessä.

Taidekeskus Salmelan festivaalijohtaja Gabriel Hoikkala tuo seminaariin kulttuuritoimijan case-esimerkin. Puheenvuoro Kasvua taiteesta – miten kulttuurista rakennetaan elävä ja vaikuttava kokonaisuus? tarkastelee, miten paikallisesta taidekeskuksesta on kasvanut valtakunnallisesti kiinnostava kulttuurikohde.

Salmelan tarinassa kasvu liittyy myös jatkuvuuteen. Gabriel Hoikkala vie isänsä, toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkalan, rinnalla eteenpäin taidekeskuksen pitkäjänteistä työtä taiteilijoiden, yleisöjen ja alueellisen vetovoiman vahvistamiseksi.

Genelec Oy:n toimitusjohtaja Siamäk Naghian tuo ohjelmaan yritysjohdon näkökulman kasvuun, arvoihin ja kulttuurin merkitykseen yrityksen tarinassa. Puheenvuoron otsikko ja tarkempi sisältö julkaistaan myöhemmin.

Puheenvuorojen lisäksi seminaarin ytimessä ovat pöytäkeskustelut. Niissä osallistujat pääsevät vaihtamaan ajatuksia, verkostoitumaan ja tunnistamaan yhteistyön paikkoja. Tavoitteena on, että keskustelu jatkuu seminaarin jälkeen uusina yhteyksinä, ideoina ja seuraavina askelina.

Bisnes & Kulttuuri 2026

Aika: Ma 19.10.2026 klo 12–16.15

Paikka: Tampere-talo, Duetto 1 & 2

Osallistuminen: Maksuton, ennakkoilmoittautuminen vaaditaan

Ilmoittautuminen: https://www.tampere-talo.fi/tapahtuma/bisnes-kulttuuri-2026/