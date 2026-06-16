Kutsu medialle: Itäradan maastotyöt käynnistyvät − tervetuloa tutustumaan 30.6.
23.6.2026 15:18:21 EEST | Itärata Oy | Kutsu
Itärata kutsuu median edustajat tutustumaan ratalinjan maastotutkimuksiin tiistaina 30.6.2026.
Itäradan ratalinjalla Vantaalta Kouvolaan tehdään kesän aikana laajasti maastotutkimuksia, kuten pohjatutkimuksia, kaivokartoituksia ja mittausperustan rakentamista. Tutkimukset tuottavat lähtötietoa keväällä 2026 käynnistyneeseen yleissuunnitelmavaiheeseen.
Alueella liikkuu useita pohjatutkimusryhmiä ja tutkimuksessa käytettäviä kairakoneita, joiden käytännön toimintaa maastossa on mahdollista tulla seuraamaan. Lisäksi alueella työskentelee mittausperustaa rakentavia mittaajia.
Tervetuloa seuraamaan, miten uuden raideyhteyden yleissuunnitelmalle luodaan pohjaa maastossa maaperätutkimuksilla ja mittauksilla.
Tilaisuus tarjoaa toimittajille mahdollisuuden seurata maastotöitä paikan päällä sekä keskustella tutkimusten sisällöstä ja etenemisestä asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuden järjestää Itärata-hankkeen suunnitteluttajakonsulttina toimiva Welado Oy.
Paikka: Kokoontuminen St1 Vantaa Mikkolan pihalla klo 9, osoite: Venuksenkuja 4, 01480 Vantaa
Aika: Tiistaina 30.6. klo 9–12.30
Mitä luvassa?
Tilaisuus alkaa lyhyellä infolla, jonka jälkeen siirrymme maastoon seuraamaan käynnissä olevia tutkimuksia ja mittauksia.
Ohjelmassa
- Katsaus Itäradan suunnitteluvaiheeseen
- Turvallisuusohjeistus maastoliikkumiseen
- Tutustuminen kairauksiin ja mittaustöihin paikan päällä
- Keskusteluja asiantuntijoiden kanssa maaperätutkimuksista, kaivokartoituksista ja mittausperustan rakentamisesta
Pääsette näkemään käytännössä, miten tutkimusdataa kerätään ja millaista työtä yleissuunnitelmavaiheessa olevan ratahankkeen suunnittelu edellyttää.
Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoa maastotutkimuksista:
Marjut Witikainen, maastotoimeksiannoista vastaava projektipäällikkö
Welado Oy
marjut.witikainen@welado.fi
puh. 0405018755
Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:
Tinja Juutilainen, viestintäasiantuntija
Welado Oy
tinja.juutilainen@welado.fi
puh. 040 149 3789
Avainsanat
Itärata Oy
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata on osa Euroopan laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa (Trans-European Transport Network).
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