Valtava määrä rakentajia työttömänä – Pirkanmaalla vapautettiin jälleen monta ammattinimikettä saatavuusharkinnasta
22.6.2026 14:12:55 EEST | Rakennusliitto ry | Tiedote
Rakennusalaa vaivaa edelleen suurtyöttömyys, mutta Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen mielestä alalle tarvitaan työntekijöitä EU:n ulkopuolisista maista.
Elinvoimakeskukset päivittävät alueelliset työlupalinjauksensa puolen vuoden välein. Linjauksissa määritellään, millä ammattinimikkeillä työntekijöitä voidaan palkata EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta ilman, että työnantaja ilmoittaa työpaikan ensin avoimeksi julkisiin työvoimapalveluihin. Toisin sanoen työlupalinjauksen on tarkoitus kertoa, mihin ammatteihin tällä hetkellä on vaikea saada työntekijöitä Suomesta tai muista EU-maista.
Sisä-Suomen elinvoimakeskus vapautti kesäkuun linjauksessa tästä saatavuusharkinnasta joukon rakennusalan nimikkeitä Pirkanmaalla: betonirakentajat ja raudoittajat, muut rakennustyöntekijät, kattoasentajat ja -korjaajat, ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat sekä betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät.
– Rakennusalan tämän hetken syvässä ahdingossa ovat monet ammattilaiset työttöminä tai vaihtaneet alaa. On täysin käsittämätön ratkaisu olla välittämättä Suomessa jo olevasta työvoimasta. Esimerkiksi betonirakentajista ja raudoittajista työttömänä on joka kolmas työntekijä. Kuka kehtaa väittää, että nyt tarvitaan uusia työntekijöitä kolmansista maista markkinoillemme? kysyy Rakennusliiton vanhempi asiantuntija Toni Malmström.
Toukokuussa pelkästään Pirkanmaalla 430 Rakennusliiton jäsentä sai ansiopäivärahaa A-kassasta. Koko Suomessa ansiopäivärahaa sai 4 991 rakennusalojen ammattilaista. Sen lisäksi osa työttömistä on jo pudonnut ansiopäivärahalta Kelan yleistuelle tai vaihtanut alaa, koska rakennusalan ahdinko on jatkunut jo vuosia.
Pirkanmaan tuoreen työlupalinjauksen kaltaiset päätökset eivät ainoastaan lisää suomalaisten rakentajien työttömyyttä vaan ne myös altistavat EU:n ulkopuolelta tuotavia työntekijöitä alipalkkaukselle ja työperäiselle hyväksikäytölle.
– Rakennusliitto painii kädet savessa alipalkkaus- ja hyväksikäyttötapausten kanssa päivittäin, mutta viranomaiset ovat hampaattomia. Todellisia sanktioita työvoiman hyväksikäytön torjuntaan ei edelleenkään ole Suomessa kyetty luomaan. Miksi? ihmettelee Malmström.
Rakennusliiton omien havaintojen lisäksi viime vuonna Lupa- ja valvontaviraston ulkomaisen työvoiman käytön valvonnassa havaittiin palkkaukseen liittyviä puutteita 57 prosentissa rakennusalan tarkastuksista.
Yhteyshenkilöt
Toni Malmströmvanhempi asiantuntijaPuh:040 682 0120toni.malmstrom@rakennusliitto.fi
Janne MäkinenviestintäpäällikköPuh:040 352 1161janne.makinen@rakennusliitto.fi
Linkit
Rakennusliitto on 65 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rakennusliitto ry
Työttömyysturvan korjaaminen seuraavan hallituksen uskottavuuden mittari23.5.2026 12:33:48 EEST | Tiedote
Rakennusliiton liittovaltuuston julkilausuma:
Kimmo Palosen puhe vappujuhlassa Tampereella1.5.2026 13:43:56 EEST | Tiedote
Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen puhui kotikaupunkinsa Tampereen vappujuhlassa.
Hallitus tuhoamassa suomalaisen rakentamisen?20.4.2026 09:32:24 EEST | Tiedote
Asuntorakentamisen ennen näkemätön taantuma ei toistaiseksi ole saanut maan hallitusta liikkeelle. Kun viisi vuotta sitten Suomessa aloitettiin jopa 45 000 asunnon rakentaminen, on jo vuosia oltu alle puolessa siitä. Ennusteen mukaan kuluvana vuonna jäädään 14 000 aloitukseen. Kyseessä on syvempi rakentamisen kriisi kuin 1990-luvun suurlamassa. Riittäväksi tuotantomääräksi mm. VTT arvioi reilusti yli 30 000 asuntoa vuositasolla. Talouskasvu tulee lähivuodet pysymään vaatimattomana, eikä rakentaminen käynnisty itsestään vaan tarvitaan finanssi- ja sääntelypolitiikkaa.
Harmaan talouden vastainen työryhmä haastaa: Reilun rakentamisen verkosto myös Suomeen2.2.2026 12:37:06 EET | Tiedote
Ruotsissa 18 rakennusalan yritystä on perustanut alan toimijoiden yhteisen verkoston harmaan talouden torjuntaan. Mukaan lähtevät yritykset sitoutuvat torjumaan vilppiä ja harmaata taloutta rakennusalalla mm. rajoittamalla alihankintaketjuja ja kannustamalla alan työntekijöitä liittymään ammattiliittoon. Verkosto tavoittelee terveempää kilpailua rakennusurakoista. Ruotsin rakennusalan ammattiliitto Byggnads on tervehtinyt ilolla uuden verkoston syntymistä.
Kouvolan uimahallin työmaalla alipalkkausta28.10.2025 11:25:18 EET | Tiedote
Kouvolan uimahallin laajennus- ja peruskorjaustyömaalla on ilmennyt ulkomaalaisen työvoiman alipalkkausta, joka saattaa koskea jopa 30 työntekijää. Niin ikään eräiden työntekijöiden työnteko-oikeudessa Suomessa on epäselvyyksiä. Rakennusalan töitä on tehty mm. kotiapulaisen ja maataloustyöntekijän työluvilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme