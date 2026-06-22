Tiedote Oikia Moomin luomukauranaksuja (herne-porkkana 35 g) ostaneille kuluttajille
22.6.2026 14:38:31 EEST | Suomen Oikia Oy | Tiedote
Suomen Oikia Oy vetää pois myynnistä alla luetellut erät imeväisikäisille ja pikkulapsille tarkoitettuja luomukauranaksuja.
Valmistaja: Suomen Oikia Oy
Tuotteen nimi: Oikia Moomin Luomukauranaksu herne-porkkana
Tuotteen GTIN-koodi: 6430013258893
Pakkauskoko: 35 g
Parasta ennen: 01.03.2027
Olemme havainneet omavalvonnassamme, että edellä mainittu tuotantoerä sisältää lainsäädännön raja-arvon ylittävän pitoisuuden okratoksiini A:ta. Tuotteen syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta pidempiaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia. Tuotetta ei siksi tulisi syödä eikä tarjota lapsille.
Olemme ohjeistaneet jälleenmyyjiä poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteiden ostaneita pyydetään ottamaan yhteyttä nettisivuilla olevan reklamaatiolomakkeen kautta (www.oikiasipsi.fi). Ilmoitukseen tulee liittää kuva pakkauksesta ja pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys tai eräkoodi. Ostos hyvitetään. Naksut hävitetään biojätteenä ja pakkaus lajitellaan kartonkiin.
Pahoittelemme tapahtunutta!
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Yhteyshenkilöt
Laatupäällikkö Saara Kotisaari, Suomen Oikia Oy, puhelin 0400 602 434
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