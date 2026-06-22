Tiedote Oikia Moomin luomukauranaksuja (herne-porkkana 35 g) ostaneille kuluttajille

Valmistaja: Suomen Oikia Oy

Tuotteen nimi: Oikia Moomin Luomukauranaksu herne-porkkana

Tuotteen GTIN-koodi: 6430013258893

Pakkauskoko: 35 g

Parasta ennen: 01.03.2027

Olemme havainneet omavalvonnassamme, että edellä mainittu tuotantoerä sisältää lainsäädännön raja-arvon ylittävän pitoisuuden okratoksiini A:ta. Tuotteen syöminen ei aiheuta välitöntä vaaraa, mutta pidempiaikainen altistuminen saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia. Tuotetta ei siksi tulisi syödä eikä tarjota lapsille.

Olemme ohjeistaneet jälleenmyyjiä poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä. Tuotteiden ostaneita pyydetään ottamaan yhteyttä nettisivuilla olevan reklamaatiolomakkeen kautta (www.oikiasipsi.fi). Ilmoitukseen tulee liittää kuva pakkauksesta ja pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys tai eräkoodi. Ostos hyvitetään. Naksut hävitetään biojätteenä ja pakkaus lajitellaan kartonkiin.

Pahoittelemme tapahtunutta!