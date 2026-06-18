Uusi taiteen ja teknologian festivaali Oulussa – Lumo Art & Tech -ohjelmaa julki

Lumo Art & Tech -festivaali on yksi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden kohokohdista. Tapahtuma rakentuu Lumo-valofestivaalin ympärille kansainväliseksi kokonaisuudeksi, joka toteutetaan taiteilijoiden, korkeakoulujen, kulttuuritoimijoiden ja teknologiayritysten yhteistyönä. Tapahtumat levittäytyvät yli kymmeneen kohteeseen eri puolille kaupunkia, muun muassa uusiin kulttuuritiloihin Tarkastamoon sekä museo- ja tiedekeskus Tiiman VISIO-elämystilaan. Ohjelmaan sisältyy seminaareja, keskusteluja ja konferensseja.

Oulu on osa UNESCO Creative Cities Network -verkostoa mediataiteen alalla.

"Oulu on kaupunki, jossa teknologia ja luovuus kohtaavat luonnollisesti. Marraskuun pimeys luo poikkeuksellisen näyttämön valolle, äänelle sekä digitaaliselle ja mediataiteelle", toteaa Oulu2026:n ohjelmapäällikkö Henri Turunen.

Festivaaliohjelmaa useiden päivien ajan - rakastettu Lumo-valofestivaali neljän päivän mittaiseksi

Suuren suosion kerännyt Lumo-valofestivaali järjestetään ensimmäistä kertaa neljän päivän mittaisena. Osana Art & Tech -festivaalia valotaideohjelma toteutetaan aiempaa laajempana ja FLASH Valotaidebiennaali Kätketty kajo tuo korkeatasoisen kattauksen kotimaista valotaidetta.



Tanskalaisen Jakob Kudsk Steensenin immersiivinen mediataidenäyttely Kuuttaren puutarha muuttaa Kivisydän-pysäköintihallin virtuaaliseksi kasvitieteelliseksi puutarhaksi.

Kulttuuritalo Valveella koetaan Josefina Nelimarkan Arctic Clouds, immersiivinen ympäristö, jossa luonnon elementit ja reaaliaikainen ilmastodata kietoutuvat yhteen.

Andrew Melchiorin The Logos muuntaa miljardeja vuosia vanhoja kosmisia signaaleja tilalliseksi ääniteokseksi Oulun tuomiokirkossa.

Uusi subarktinen äänifestivaali TAR tarjoaa uusia tapoja kuunnella ja kokea ääntä kuudessa eri tapahtumapaikassa Oulussa. Yhtenä kohokohtana on äänitaiteilija Stefanie Egedyn tilallinen teos, jossa 24 subwooferin avulla erittäin matalat bassotaajuudet ja infraäänet materialisoituvat uuteen tapahtumatilaan Tarkastamoon.

Vahva ammattilaisohjelma yleisötapahtumien rinnalla

Festivaalin ammattilaisohjelma laajentaa taiteelliset teemat yhteiskunnallisiin ja teknologisiin keskusteluihin seminaarien, puheenvuorojen ja verkostoitumistilaisuuksien kautta.

Uudessa kulttuuritapahtumatilassa Tarkastamossa järjestetään seminaarikokonaisuus, joka käsittelee muun muassa kestävyyttä, langattoman teknologian tulevaisuutta, valotaidetta sekä Art of Work -teemaa, jossa tarkastellaan taiteen ja teknologian vaikutusta nykytyöhön.

Oulun ammattikorkeakoulu järjestää vuosittaisen AVARA-tapahtumansa, jonka tämän vuoden teemana on “Art & Tech <3 Space”. Teema kutsuu pohtimaan, miten tila, teknologia ja luova työ muovaavat toisiaan nyt ja tulevaisuudessa.

Keskeinen tapahtumapaikka on myös lokakuussa avautuva museo- ja tiedekeskus Tiima, jonka VISIO-elämystila toteutetaan yhteistyössä Itävallan Ars Electronica Solutionsin kanssa. Kävijä voi osallistumisellaan ja reagoinnillaan vaikuttaa siihen, miten immersiivinen tila elää ja vastaa.

Festivaalin pääyhteistyökumppani on Nokia. Muut kumppanit ovat Oulun Pysäköinti, Avidly, Genelec, LähiTapiola sekä Oulun ammattikorkeakoulu.

Lumo Art & Tech -festivaalin koko ohjelma julkaistaan syksyllä 2026. Lisätietoa Oulu2026-verkkosivuilla.

Lehdistökuvia on Oulu2026 kuvapankissa.